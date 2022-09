”Erittäin sanavalmis ja nopea” – Englannin kuningas Charlesin ympäristöajattelu on vahvaa, kertoo hänet monesti tavannut Pertti Salolainen

Entinen Lontoon-suurlähettiläs luonnehtii Charlesia henkilöksi, joka käyttäytyy kuninkaallisella arvokkuudella.

Englannin kuninkaalla Charles III:lla ei ole erityisen tiiviitä Suomi-yhteyksiä – hän ei ainakaan varttuneemmalla iällään ole vieraillut Suomessa – mutta monet suomalaiset ovat tietenkin vuosikymmenten varrella kohdanneet hänet.

Charlesia eniten tavanneiden suomalaisten joukossa on ministeri Pertti Salolainen, joka oli Suomen Lontoon-suurlähettiläänä vuodet 1996–2004.

Ministeri Pertti Salolainen.

”En pysty edes laskemaan [tapaamiskertoja], mutta sellaiset vakitapaamisethan olivat diplomaattivastaanotolla, joissa aina juteltiinkin siinä vähän”, Salolainen sanoo.

”Sehän oli siis tämä traditionaalinen Buckinghamin palatsin vuotuinen diplomaattivastaanotto, jossa suurlähettiläs sai tuoda lähetystöstä muutaman henkilön mukanaan.”

Vastaanotolla Lontooseen akkreditoidut eri maiden suurlähettiläät seisoivat Buckinghamin suuren juhlasalin reunoilla, Salolainen muistelee. Kuninkaalliset tulivat yhtenä joukkona kuningatar Elisabet II:n johdolla ja tervehtivät jokaista suurlähettilästä.

”Kun se seremonia toistui, niin parin vuoden jälkeen hän [Charles] oppi jo tunnistamaankin, että tämä on se Suomen suurlähettiläs.”

Salolaisella oli muissakin yhteyksissä tilaisuus seurustella Charlesin ja muiden brittikuninkaallisten kanssa. Kerran Salolainen ja hänen Anja-puolisonsa kutsuttiin Windsorin linnaan illalliselle ja yökylään. Vieraiden joukossa oli paljon silmäätekeviä, muun muassa BBC:n pääjohtaja ja Canterburyn arkkipiispa eli anglikaanikirkon pää.

Myös koirat Salolainen muistaa elävästi. Corgit kuuluivat kalustoon ja juoksentelivat jaloissa.

”Ennen nukkumaanmenoa joskus yhdentoista jälkeen otettiin kirjastossa vielä gin tonicit, ja prinssi Philip [kuningatar Elisabetin puoliso] esitteli vanhoja kirjaston kirjoja, joissa oli jotenkin käsitelty Suomea. Otin sen suurena kunnianosoituksena.”

Miten Salolainen luonnehtisi Charlesia henkilönä?

”Erittäin sanavalmis ja nopea”, Salolainen sanoo. ”Kuninkaallisella arvokkuudella hän käyttäytyi.”

Salolaisen mielestä 73-vuotias Charles on ilman muuta valmis kuninkaaksi.

”Hänellä on kokemusta ja näkemystä, millaista on olla kansakunnan monarkkina. Hän on hyvin valmistautunut kuninkaan tehtävään.”

Kärjekkäät kannanotot Charles joutuu kuninkaana jättämään väliin.

”Hänen yhteiskunnallinen ajattelunsa on ollut hyvin mielenkiintoista”, Salolainen sanoo. ”Hänen ympäristö- ja luonnonsuojelunäkemyksensä ovat itse asiassa olleet varsin lähellä omiani.”

Salolaisella on pitkä tausta luonnonsuojelijana muun muassa Suomen WWF:n johtoelimissä.

Kuningas Charles on vuosikymmenten varrella kerännyt paljon kritiikkiä ja saanut osakseen myös ylenkatsetta.

Charlesilla on kuitenkin kiistatonta uskottavuutta ympäristöasioissa. Hän osoitti huolensa ilmansaasteista, muoviroskan määrästä ja luonnon tärvelemisestä todistettavasti jo 21-vuotiaana. Hän piti helmikuussa 1970 aiheesta puheen Walesin Cardiffissa, ja vastaavia puheenvuoroja on sen jälkeen riittänyt.

Ympäristöteemasta Charles puhui myös kesällä 2021 Helsingissä järjestetyssä yritysjohtajien tapahtumassa, johon hän osallistui videoidulla puheella.

”Ihmisen toiminta on jo planeetan kestävyyden äärirajoilla. Meidän täytyy asettaa luonto taloutemme keskiöön. Emme voi enää tehdä voittoa luonnon ja sen resurssien kustannuksella”, Charles sanoi.