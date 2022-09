Kuningattaren viimeinen matka – Hautajaisiin ja niitä edeltäviin seremonioihin on valmisteltu tarkat suunnitelmat

Kuningattaren viimeinen matka vie Skotlannista Lontooseen. Ennen hautajaisia edessä on vielä useita välietappeja.

Britannian kuningatar Elisabet II kuoli torstaina Balmoralin linnassa Skotlannissa. 70 vuotta hallinnut kuningatar kuoli 96 vuoden iässä.

Iäkkään kuningattaren kuolemaan on Britanniassa valmistauduttu jo vuosia yksityiskohtaisella suunnitelmalla.

Mediatietojen mukaan hautajaiset järjestetään noin kymmenen päivää kuoleman jälkeen.

Koska kuningatar kuoli Skotlannissa, arkku asetetaan ensin esille Saint Gilesin katedraalissa Edinburghissa. Skotlannista kuningatar kuljetetaan Lontooseen ja Buckinghamin palatsiin, joka on Britannian monarkin virallinen asuinpaikka Lontoossa.

Sieltä kuningattaren arkku siirretään todennäköisesti noin viidentenä päivänä surusaattueessa Buckinghamin palatsista parlamenttitaloon eli Westminsterin palatsiin. Brittimedioiden, kuten Britannian yleisradiopalvelu BBC:n ja The Guardianin mukaan, arkkua saattavat kunniavartiosto ja kuninkaallisen perheen jäsenet.

Britit voivat seurata kulkueen etenemistä katujen varsilla. Lisäksi Lontoon kuninkaallisiin puistoihin pystytetään todennäköisesti näyttöjä, joilla kulkueen etenemistä voi myös seurata, BBC kertoo.

Muistojumalanpalvelus järjestetään parlamenttitalon vanhimmassa osassa nimeltään Westminster Hall. Siellä surijoilla on muutaman päivän ajan mahdollisuus vierailla arkulla 23 tuntia vuorokaudessa.

Westminster Hallissa kuningattaren arkku asetetaan katafalkiksi kutsutulle korokkeelle. Korokkeen jokaisella kulmalla tulee seisomaan vartiossa punaiseen takkiin puettu sotilas. Arkku verhotaan Britannian Royal Standard -lippuun, ja sen päälle asetetaan kruunu. Westminster Hallissa arkun päälle asetetaan kruunun lisäksi myös valtikka ja valtakunnanomenaksi kutsuttu pallon muotoinen esine, jonka päällä seisoo risti.

Kun arkku on asetettu saliin, pidetään lyhyt jumalanpalvelus, jonka jälkeen yleisöä aletaan päästää sisään.

Edellisen kerran kuninkaallisen perheen jäsenen arkku on ollut kansan hyvästeltävänä vuonna 2002, jolloin kuningataräiti kuoli. Tällöin 200 000 ihmistä jonotti päästäkseen käymään arkun luona, ja on todennäköistä, että jonottajien määrä on nyt vieläkin suurempi.

Paikalle odotetaan jopa satojatuhansia hyvästien jättäjiä. Lisäksi verkkoon on avattu surunvalittelukirja.

Kuningatar Westminster Hallissa vuonna 2012. Kuningattaren oikealla puolella tuolissa istuu tämän puoliso prinssi Philip.

Kuningatar Elisabet II ja hänen poikansa Charles kuningataräidin hautajaissaattueessa vuonna 2002.

Kymmenen päivän suruajan jälkeen arkku kuljetetaan parlamenttitalon kupeessa sijaitsevaan Westminster Abbey -kirkkoon, jossa kuningattaren valtiolliset hautajaiset järjestetään. Buckinghamin palatsi vahvistaa myöhemmin tarkan päivämäärän.

Arkku tuodaan Westminster Hallista Westminster Abbey -kirkkoon kuninkaallisen laivaston tykkilavetissa. On todennäköistä, että kuninkaallisen perheen vanhemmat jäsenet, mukaan lukien tuore kuningas Charles, seuraavat kulkueen mukana.

Tykkilavetti nähtiin viimeksi Elisabetin puolison prinssi Philipin sedän, jaarli Louis Mountbattenin hautajaisissa vuonna 1979. Mountbatten menehtyi jouduttuaan Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n pommi-iskun uhriksi.

Hautajaispäivä tulee olemaan virallinen kansallinen surupäivä. Puolen päivän aikaan koittaa koko maassa kahden minuutin hiljaisuus.

Jumalanpalvelusta tulee todennäköisesti johtamaan Westminsterin dekaani David Hoyle, ja saarnan pitämään Canterburyn arkkipiispa Justin Welby.

Tilaisuuteen odotetaan kuninkaallisen perheen lisäksi valtionpäämiehiä ympäri maailmaa. Myös Britannian korkea-arvoisia poliitikkoja ja entisiä pääministereitä odotetaan paikalle.

Westminster Abbey on perinteisesti toiminut Englannin kuninkaallisten kruunajaisten ja hautajaisten paikkana. Kuningatar Elisabet II kruunattiin Westminster Abbeyssä vuonna 1953. Siellä hän myös avioitui prinssi Philipin kanssa vuonna 1947. Kuningataräidin hautajaiset järjestettiin samaisessa kirkossa vuonna 2002, ja prinsessa Dianan hautajaiset vuonna 1997.

Tunnin kestävän hautajaisjumalanpalveluksen jälkeen kuningattaren arkku siirretään kulkueessa Westminster Abbeystä Hyde Parkiin. Siellä arkku siirretään ruumisautoon, joka kuljettaa sen Windsorin linnassa sijaitsevaan Pyhän Yrjön kappeliin.

Kappelissa kuningatar lasketaan kuninkaalliseen holviin ennen hautaamistaan kuningattaren isän, kuningas Yrjö VI:n muistokappeliin. Muistokappeli sijaitsee Pyhän Yrjön kappelin sisällä.

Pyhän Yrjön kappeli on usein toiminut kuninkaallisten häiden, ristiäisjuhlien ja hautajaisten paikkana. Siellä avioituivat kuningas Charles ja Cornwallin herttuatar, kuningatarpuoliso Camilla, sekä Sussexin herttuapari prinssi Harry ja herttuatar Meghan. Kappelissa vietettiin myös kuningattaren viime vuonna menehtyneen aviomiehen, prinssi Philipin hautajaisia.

Samaiseen muistokappeliin on haudattu myös kuningataräiti ja Elisabetin sisko Margaret. Kuningattaren viime vuonna menehtynyt puoliso, 99-vuotiaana kuollut prinssi Philip, siirretään kuninkaallisesta holvista puolisonsa viereen.

Penkkirivin vasemmassa päädyssä kuningatar Elisabet aviomiehensä prinssi Philipin hautajaisissa Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa 17. huhtikuuta 2021.

Vuonna 1997 Prinsessa Dianan hautajaisia seurasi BBC:n mukaan 30 miljoonaa brittiä televisiosta. Kappeliin puolestaan jonotti yli miljoona ihmistä, jotka tahtoivat hyvästellä prinsessan tämän arkun luona.

Maailmanlaajuisesti hautajaisseremoniaa seurasi yli 2,5 miljardia ihmistä. Kuningatar Elisabetin hautajaisten odotetaan kiinnostavan ihmisiä vähintään yhtä paljon.