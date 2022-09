Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaina, että Ukrainan joukot ovat vallanneet syyskuun aikana Venäjältä takaisin yli tuhat neliökilometriä sen miehittämiä alueita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Ukrainan vallanneen takaisin Harkovan alueella sijaitsevan Balaklijan kaupungin.

Zelenskyi julkaisi asiasta videon Telegram-kanavallaan perjantaina. Videolla ukrainalaissotilaat seisovat rakennuksen katolla. He seisovat Venäjän lipun päällä ja heidän takanaan liehuu Ukrainan lippu.

"Balaklijan kaupunki Harkovan alueella on Ukrainan hallussa. Käsky on täytetty", yksi sotilaista sanoo videolla ukrainalaisen verkkomedia Kyiv Independentin mukaan.

Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot ovat vastahyökkäyksensä aikana saaneet haltuunsa myös kymmeniä muita asutuskeskuksia.

Venäläiset ovat kiistäneet tiedot Balaklijan kaupungin valtaamisesta.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi aiemmin, että Venäjän nimittämä Harkovan alueen valtionhallinnon johtaja Vitali Hanševin mukaan Ukrainan asevoimat yrittivät piirittää kaupunkia, mutta venäläisjoukot onnistuivat estämään ukrainalaisten hyökkäyksen.

Hanšev väittää, että kaupunki olisi edelleen Venäjän hallussa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi torstaisessa tilannekatsauksessaan, että Ukrainan joukot valloittavat todennäköisesti Harkovan alueella sijaitsevan Kupjanskin kaupungin seuraavien 72 tunnin aikana.

Perjantaina The Kyiv Independentin toimittaja Illia Ponomarenko jakoi Twitterissä kuvan ukrainalaisista sotilaista Kupjanskin kaupungin laidalla pitelemässä Ukrainan lippua käsissään. Helsingin Sanomat on varmistanut kuvan aitouden.

Mikäli Ukraina onnistuu valtaamaan Kupjanskin kaupungin kokonaisuudessaan, tulee se todennäköisesti heikentämään merkittävästi Venäjän huoltoyhteyksiä venäläisten miehittämään Izjumin kaupunkiin, arvioi ISW.

Kupjanskissa on venäläisille logistisesti tärkeä solmukohta, ja torstaina 8. syyskuuta Ukrainan joukot etenivät 20 kilometrin päähän siitä, ISW:n raportissa kerrotaan.

Katsauksen mukaan Ukrainan onnistumiset Harkovan kaupungin ja Izjumin välillä murentavat luottamusta Venäjän komentoon enemmän kuin kertaakaan toukokuun puolivälin jälkeen.

Lisäksi Ukrainan joukot jatkavat Venäjän tietoliikenneyhteyksien, komento- ja valvontapisteiden sekä ampumatarvikevarastojen tuhoamista Hersonin alueella.

Vastauksena Ukrainan vastahyökkäykseen Venäjä on lähettämässä lisää joukkoja Harkovan alueelle Itä-Ukrainaan, kertoivat venäläiset uutistoimistot perjantaina.

Tass- ja Ria Novosti -uutistoimistojen jakamassa Venäjän puolustusministeriön videossa näkyy päällystetyllä tiellä liikkuva sotilaskolonna. Osaan ajoneuvoista on kiinnitetty Venäjän lippu ja maalattu Z-tunnus, jolla venäläiset merkitsevät kalustonsa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, että presidentti Vladimir Putinin päätös lähettää vahvistuksia Ukrainan Harkovan alueelle korostaa Venäjän joukkojen valtavia tappioita sodassaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

"Ukrainassa on valtava määrä venäläisiä joukkoja, ja valitettavasti, traagisesti ja kauhistuttavasti presidentti Putin on osoittanut, että hän heittää paljon väkeä tähän, mikä maksaa valtavasti Venäjälle ja sen tulevaisuudelle", Blinken sanoi.