Balaklijan ja asukkaat tervehtivät ukrainalaisia joukkoja hurraa-huudoilla ja kyyneleillä.

Ukrainalaiset ottivat Ukrainan sotilasjoukot riemukkaasti vastaan takaisin vallatuilla alueilla perjantaina. HS kokosi joitain Twitterissä alueelta jaetuista videoista. Videoita on jakanut Wall Street Journalin toimittaja Matthew Luxmoore, joka on parhaillaan Ukrainassa.

HS on pyrkinyt vahvistamaan videoiden aitouden avointen lähteiden tiedusteluun perehtyneen John Helinin kanssa. Helin on maaliskuusta alkaen työskennellyt myös Helsingin Sanomille faktantarkastajana. Hän on osa suomalaista tiimiä, joka kokoaa avointen lähteiden tiedusteluun pohjautuvaa karttaa Ukrainan sodan rintamatilanteesta.

Helinin arvion mukaan tämän jutun ensimmäiset videot on kuvattu Balaklijassa. Ensimmäinen video on Helinin mukaan aito ja se on kuvattu Dupontin aukiolla.

Toisen videon on sijaintia on vaikea vahvistaa sataprosenttisesti, mutta se vaikuttaisi olevan hyvin suurella todennäköisyydellä aito vuodenajan ja julkaisuajankohdan perusteella. Tarkan paikan vahvistaminen tässä vaiheessa ilman esitietoja on kuitenkin haastavaa, Helin arvioi.

Twitterissä on jaettu videoita Balaklijan kaupungista, jossa asukkaat ovat saapuneet sankoin joukoin tervehtimään sotilaita Dupontin aukiolle.

Toisella videolla herkistyneet asukkaat halaavat sotilaita silmin nähden helpottuneina.

Alempi video näyttää ukrainalaisten saapumisen Borivskessa itäisessä Luhanskissa. Asukkaat rientävät tienvarsille heiluttaen käsiään ja hurraten.