Kun Britannian pitkäaikaisin hallitsija kuningatar Elisabet II kuoli torstaina, kruunu liikkui yhden askelman eteenpäin tarkoin määritellyssä perimysjärjestyksessä. Kruunun peri kuningattaren kuollessa tämän vanhin poika Charles, josta tuli kuningas Charles III.

Yhteensä Elisabetista polveutuu neljä lasta, kahdeksan lastenlasta ja 12 lastenlastenlasta.

Britannian kruunun­perimys­järjestyksen juuret ovat satojen vuosien takana.

Vuosien saatossa käytänteisiin on kuitenkin tehty muutoksia. Viimeisin on vuodelta 2013, jolloin kirjattiin, etteivät miespuoliset perijät ole enää etusijalla.

Nykyään kruunu periytyy pääsääntöisesti kunkin hallitsijan vanhimmalle lapselle. Vuoden 2013 muutos pätee kuitenkin vain sen jälkeen syntyneisiin kuningasperheen jäseniin, minkä vuoksi esimerkiksi Elisabetin toiseksi vanhin lapsi prinsessa Anne on vasta sijalla 16, nuorempien veljiensä ja näiden lasten jälkeen.

Perimysjärjestys elää aina kuningasperheen mukana. Se muotoutuu uudestaan esimerkiksi kun joku kuolee, saa lapsen tai luopuu kruunusta.

Tämä artikkeli kertoo tämänhetkisen kruunun­perimys­järjestyksen ensimmäisistä kahdeksasta perijästä. Artikkeli pohjautuu mediatietoihin.

Kuningas Charles III

Kuningas Charles III, 73, on kuningatar Elisabet II:n ja prinssi Philipin vanhin poika. Charles on pisimpään valtaannousua odottanut kruununperillinen Britanniassa.

Aiemmin Walesin prinssinä tunnettu Charles meni vuonna 1981 naimisiin lady Diana Spencerin kanssa. Pari sai kaksi poikaa, prinssi Williamin ja prinssi Harryn.

Liitto päättyi asumuseroon vuonna 1992 ja avioeroon vuonna 1996. Diana kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 1997.

Vuonna 2005 Charles meni naimisiin Camilla Parker Bowlesin kanssa, joka on nykyään kuningatarpuoliso.

1. Prinssi William, Cornwallin ja Cambridgen herttua

Charlesin vanhin poika prinssi William, 40, on nyt kruununperillinen. Hän on ollut naimisissa Kate Middletonin kanssa vuodesta 2011. Parilla on kolme lasta, George, Charlotte ja Louis.

Prinssi Williamin arvonimi on tähän asti ollut Cambridgen herttua. Charlesin noustua kuninkaaksi William peri isältään myös Cornwallin herttuan tittelin. Charlesin kantama Walesin prinssin arvonimi ei periydy automaattisesti.

William on opiskellut St Andrewsin yliopistossa taidehistoriaa ja maantiedettä, ja hän on filosofian maisterina kuningasperheestä korkeimmin koulutettu. Hän on toiminut aiemmin Britannian puolustusvoimissa ja perämiehenä lääkintä­helikopterissa.

William on 21-vuotiaasta edustanut toisinaan kuningatar Elisabetia virallisissa tilaisuuksissa. Edustustehtävien määrä kasvoi kuningattaren viimeisinä vuosina.

Williamin pääasiallinen työ on nyt tukea Charlesia tämän kuninkaallisissa velvoitteissa siihen asti, kunnes kuninkaasta aika jättää.

2. Cornwallin ja Cambridgen prinssi George

Prinssi George, 9, on perimysjärjestyksessä toinen isänsä Williamin jälkeen.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, kruunu periytyy jossain vaiheessa Georgelle ja hänen mahdollisille lapsilleen. Näin kävisi vaikka William kuolisi ennen Charlesia.

Georgesta voisi teoriassa tulla lapsikuningas, jos William kuolisi nuorena tai ei muusta syystä voisi toimia kuninkaana. Alle 18-vuotiaana George olisi kuitenkin Britannian hallitsija vain symbolisessa mielessä, eikä tosiasiassa hallitsisi maata.

Jos George perisi kruunun, hänelle valittaisiin aikuinen sijainen muista perimysjärjestykseen kuuluvista, joka hoitaisi kuninkaallisia tehtäviä hänen täysi-ikäistymiseensä asti.

3. Cornwallin ja Cambridgen prinsessa Charlotte

Georgen pikkusisko Charlotte, 7, on vuoden 2013 lakimuutoksen ansiosta kolmas perimysjärjestyksessä. Hän kuitenkin menettää paikkansa, mikäli George saa lapsia.

4. Cornwallin ja Cambridgen prinssi Louis

Prinssi Louis, 4, on nuorin Williamin lapsista ja perimysjärjestyksessä neljäs.

5. Sussexin herttua prinssi Harry

Williamin veli Harry erkaantui brittihovista vaimonsa Meghan Marklen kanssa vuonna 2020. Pari luopui ”hänen kuninkaallinen korkeutensa” -titteleistä ja ilmoitti pyrkivänsä kohti taloudellista riippumattomuutta hovista.

Viime vuonna Buckinghamin palatsi tiedotti, etteivät Harry ja Meghan palaisi enää kuninkaallisiin tehtäviin. He ovat edelleen Sussexin herttua ja herttuatar, mutta menettivät muut arvonimensä.

Harry on kuitenkin edelleen viides perimysjärjestyksessä.

Harry on aiemmin työskennellyt veljensä tapaan Britannian puolustusvoimissa ja on ollut myös kahdesti Afganistanin-komennuksella. Vuodesta 2015 hän on keskittynyt hyväntekeväisyys­työhön.

Harry, Meghan ja heidän lapsensa Archie ja Lilibet asuvat Yhdysvalloissa.

Harry ja Meghan ovat korostaneet lämmintä suhdettaan kuningatar Elisabetiin. Välit Charlesiin ja Williamiin ovat kuitenkin jännitteiset.

6. Prinssi Archie

Archiesta, 3, ja pikkusisko Lilibetistä tuli Elisabetin kuollessa prinssi ja prinsessa. Kuningas Yrjö V:n vuonna 1917 antaman asetuksen mukaan monarkin lapsenlapsille kuuluu prinssin tai prinsessan arvonimi.

Brittimediat kuitenkin otaksuvat, että Charles aikoo kuninkaana tiukentaa kuninkaallisen määritelmää. Harry ja Meghan antoivat ymmärtää laajaa huomiota saaneessa televisiohaastattelussa vuonna 2021, ettei heidän lapsillaan välttämättä olisi oikeutta prinssin, prinsessan tai ”hänen kuninkaallisen korkeutensa” titteleihin.

7. Prinsessa Lilibet

Prinsessa Lilibet, 1, on perimysjärjestyksessä seitsemäs. Hänet on nimetty kuningatar Elisabetin mukaan, jonka lempinimi oli Lilibet.

8. Yorkin herttua prinssi Andrew

Prinssi Andrew, 62, on Charlesin kahdesta veljestä vanhempi ja kahdeksas perimysjärjestyksessä. Hän oli naimisissa Sarah Fergusonin kanssa 1986–1992, ja hänellä on avioliitosta kaksi tytärtä: Beatrice, 34, ja Eugenie, 32. Andrew teki pitkän uran kuninkaallisessa laivastossa ja työskenteli myös Britannian ulkomaankaupan saralla.

Mahdollisuudet hallitsijuuteen ovat olleet Andrew’n kohdalla jo valmiiksi varsin pienet, mutta prinssin toiminta on tehnyt niistä entistä vähäisemmät.

Andrew on ollut viime vuodet keskellä skandaalia, joka liittyy yhdysvaltalaiseen liikemieheen ja seksirikolliseen Jeffrey Epsteiniin. Andrew vetäytyi kuninkaallisista edustustehtävistä vuonna 2019 annettuaan katastrofaaliseksi kuvatun haastattelun BBC:lle suhteestaan Epsteiniin.

Helmikuussa Andrew suostui sovitteluprosessin yhteydessä maksamaan Virginia Giuffrelle summan, jonka suuruutta ei ole kerrottu julkisuuteen. Giuffren mukaan Andrew käytti häntä toistuvasti seksuaalisesti hyväksi parikymmentä vuotta sitten, kun Giuffre oli 17-vuotias. Hän on sanonut Epsteinin ja tämän ystävän Ghislaine Maxwellin pakottaneen hänet seksiin prinssin kanssa.

Andrew’ta vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä, ja hän on kiistänyt syyllisyytensä.

Oikaisu 9.9.2022 kello 17.42: Täsmennys ingressiin: Kuningatar Elisabetilla on kahdeksan lastenlasta.