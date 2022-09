Britannian kansallislaulu sai uudet sanat: Tältä kuulostaa ensi kertaa esitetty God Save the King

Laulun sanoja muutetaan sen mukaan, onko vallassa kuningatar vai kuningas.

Britannian kansallislaulu sai perjantaina virallisesti uudet sanat, kun laulu esitettiin rukoustilaisuudessa Lontoon St. Paulin katedraalissa. Tilaisuus järjestettiin torstaina kuolleen kuningatar Elisabetin muistolle.

Kansallislaulun nimi on viimeiset 70 vuotta ollut God Save the Queen, mutta kuningas Charlesin valtaannousun myötä sen nimi muuttuu muotoon God Save the King. Laulu tunnetaan suomeksi nimellä Jumala suojahas.

Muutoksen myötä kaikki laulussa naispuoliseen hallitsijaan viittaavat pronominit muuttuvat miespuolisiksi.