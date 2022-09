Ukrainan vastahyökkäyksen eteneminen vaikuttaa olevan tällä hetkellä niin nopeaa, että luotettavaa tietoa etenemistahdista on parhaillaan vaikea saada.

Ukraina aloitti tällä viikolla Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa vastahyökkäyksen, jonka eteneminen on yllättänyt niin Venäjän armeijan kuin monet ulkopuoliset asiantuntijatkin.

Britannian tiedustelupalvelu julkaisi lauantaina raportin, jonka mukaan Ukrainan nopea eteneminen Harkovan alueella on todennäköisesti sen ansiota, että Venäjä on joutunut yllätetyksi.

”Alue oli miehitetty vain kevyesti, ja Ukrainan joukot ovat vallanneet tai piirittäneet useita kaupunkeja”, lauantaiaamuisessa raportissa todettiin.

Torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrainan vallanneen takaisin Balaklijan kaupungin Harkovan alueella. Jo sitä pidettiin Ukrainalle merkittävänä onnistumisena.

Lauantaiaamuna julkaistiin yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) tilannearvio, jonka mukaan Ukrainan joukot olivat vallanneet takaisin Harkovan seudulla arviolta 2 500 neliökilometrin verran alueita perjantaihin mennessä.

Kapteeni Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta kutsui torstaina HS:n haastattelussa Ukrainan etenemisvauhtia Harkovassa poikkeukselliseksi.

”Vaikuttaa siltä, että paitsi Venäjä, myös Ukraina itse on tullut yllätetyksi siitä, kuinka nopeaa eteneminen Harkovan suunnalla on ollut.”

Lauantaina tiedot Ukrainan joukkojen etenemisestä ovat kiihtyneet entisestään. Ensin Ukraina julisti vallanneensa takaisin Kupjanskin kaupungin, ja myöhemmin lauantaina väitettiin, että Venäjän joukot ovat vetäytyneet pois myös Izjumin kaupungista.

Sekä Izjum että Kupjansk sijaitsevat Harkovan alueella ja ovat strategisesti erittäin merkittäviä kohteita.

Venäjän joukot ovat käyttäneet Kupjanskia merkittävänä huoltoyhteytenä Izjumin kaupunkiin, josta reitti on puolestaan kulkenut Donetskin ja Luhanskin alueelle Itä-Ukrainassa käytävien taisteluiden eturintamalle.

Todisteeksi Kupjanskin valtaamisesta julkaistiin lauantaina kuvia, jossa ukrainalaissotilaat pitävät käsissään Ukrainan lippua kaupungin keskustassa. Kuvat ovat julkaisseet The Kyiv Independentin toimittaja Illia Ponomarenko ja ukrainalaislehti Kyiv Post.

Ponomarenko kirjoittaa twiitissään, että "venäläiset eivät osoittaneet käytännössä minkäänlaista vastustusta".

HS on varmistanut, että toinen kuvista on otettu Kupjanskin keskustassa sijaitsevan hallinnollisen rakennuksen edessä.

Izjumista ei ole toistaiseksi julkistettu kuva- tai videomateriaalia, jonka aitouden HS olisi pystynyt vahvistamaan. Tiedon Izjumin valtaamisesta on Twitterissä ilmoittanut muun muassa ukrainalainen kansanedustaja Oleksiy Goncharenko ja Illia Ponomarenko.

Myös BBC Russia uutisoi lauantaina, että Venäjän joukot ovat vetäytyneet Izjumista. Tieto on peräisin sotatilanteesta raportoivilta venäläisiltä Telegram-kanavilta. Joidenkin tietojen mukaan Ukrainan joukot olisivat etenemässä Izjumin keskustaan, toisten mukaan ukrainalaissotilaat ovat jo kaupungin keskustassa.

Muun muassa Telegramissa ja Twitterissä leviää hurjia väitteitä siitä, miten pitkälle Ukrainan joukot olisivat vastahyökkäyksessä jo edenneet ja miten pahaan kaaokseen venäläissotilaat olisivat Kaakkois-Ukrainassa joutuneet.

Ukrainan kannalta hyvältä kuulostavien väitteiden uskomisen kanssa kannattaa olla erittäin varovainen, muistuttaa Ukrainan sotatilannetta päivittyvällä kartalla seuraava sotahistorioitsija Emil Kastehelmi.

”Tällä hetkellä menossa on tiedon villi länsi. Paljon tihkuu hyvin epämääräisiä kuvia ja väitteitä, mutta täysin varmoja vahvistuksia on vaikeaa saada. Pitää muistaa, että tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun hybris on edellä todellisuutta. Kun Venäjän joukot vetäytyivät sodan alkuvaiheessa pois Kiovan alueelta, ehti netissä levitä tarinoita, että Venäjän sotilaita olisi joutunut mottiin Kiovan ulkopuolella. Todellisuudessa tällaisia motituksia ei oikeastaan ollut”, Kastehelmi sanoo.

Kastehelmen mukaan selvää on silti se, että Ukraina on edennyt pitkälle Harkovan alueella ja että Venäjän joukot ovat joutuneet hyvin nopeasti vetäytymään Oskil-joen luokse. Jos Ukraina pystyy jatkamaan etenemistään, sen tähtäimessä on muun muassa Lymanin kaupunki.

”Jos tätä vertaa Kiovan alueen tilanteeseen, tämä on Ukrainalle selvästi heidän taistelemansa voitto. Kiovan alueelta venäläiset vetäytyivät enemmän tai vähemmän järjestyksessä. Nyt vetäytyminen vaikuttaa olevan paikoin paniikinomaista. Ukrainalle on jäänyt pataljoonittain taistelukalustoa: miehistönkuljetus- ja panssarivaunuja, tykistön yksiköitä ja jopa vastatykistötutka.”

Kastehelmi uskoo, että viikonlopun kuluessa Harkovan alueelta saadaan tarkempaa vahvistettua tietoa siitä, miten pitkälle Ukrainan joukot ovat todella vastahyökkäyksessään edenneet.

Muistettava on myös se, että vastahyökkäysvaiheessa oleva Ukrainan saavuttama yllätyksen tarjoama etu hiipuu vastahyökkäyksen edetessä.

Entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoi HS:lle torstaina, että yleensä parin viikon aikana selviää, mihin asti vastahyökkääjä kykenee.