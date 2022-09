Harhautuksen avulla Ukraina onnistui huijaamaan Venäjän siirtämään tarpeistoaan etelään.

Ukrainan erikoisjoukot ovat vahvistaneet brittilehti The Guardianille, että laajasti esillä ollut vastahyökkäys Etelä-Ukrainan Hersoniin oli suunniteltu harhautus, jolla haluttiin viedä Venäjän huomio todellisen vasta­hyökkäyksen valmistelusta Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa. The Guardian kirjoitti aiheesta lauantai-iltana.

Ukrainan joukot aloittivat tällä viikolla Harkovan seudulla vasta­hyökkäyksen, jonka etenemisvauhti on yllättänyt sekä Venäjän että ulkopuoliset asiantuntijat. Lauantaina julkaistun yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) tilannearvion mukaan Ukrainan joukot olivat perjantaihin mennessä vallanneet Harkovan alueella noin 2 500 neliökilometrin verran alueita Venäjältä takaisin.

Ukraina ilmoitti lauantaina vallanneensa takaisin strategisesti merkittävän Kupjanskin kaupungin. Myöhemmin samana päivänä Venäjän puolustus­ministeriö myönsi venäläisten joukkojen perääntyneen myös Izjumista ja Balaklijasta. Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi Venäjän suunnittelevan kokonaisvaltaista evakuointia maan miehittämillä alueilla Harkovassa.

Venäläismedioiden mukaan Venäjä aikoo lähettää suuria määriä lisäjoukkoja Harkovan alueelle.

Ukrainan erikoisjoukkojen lehdistövastaavan Taras Berezovetsin mukaan Hersonin vastahyökkäys oli suuri disinformaatio-operaatio, jota oli valmisteltu kuukausien ajan. Sen myötä Venäjä siirsi tarpeistoaan etelään.

”Etelän sijaan hyökkäys tapahtuikin siellä, missä he vähiten odottivat sen tapahtuvan, mikä johti siihen, että he panikoivat ja pakenivat”, Berezovets sanoi.

Hänen mukaansa Ukraina siirsi kaikessa hiljaisuudessa Harkovaan parhaan länneltä saamansa kaluston, erityisesti Yhdysvalloilta saadut aseet. Operaatioon kuului myös Venäjän tietolähteiden järjestelmällinen kartoittaminen ja kitkeminen Ukrainan hallinnoimilla alueilla Harkovassa, jotta Venäjän joukot eivät saisi tietää Ukrainan valmistelevan vastahyökkäystä alueella.

Ukrainan turvallisuus- ja yhteistyökeskuksen sotilasasiantuntija Serhi Kuzan sanoi The Guardianille, että valtaamalla Kupjanskin ukrainalaisjoukot olivat onnistuneet katkaisemaan Izjumissa olleiden venäläisjoukkojen huoltoreitit.

Kuzan sanoi, että ukrainalaiset ovat olleet yllättyneitä siitä, miten heikkoa Venäjän joukkojen vetäytyminen on ollut. Harkovan alueella on hänen mukaansa ollut paljon venäläisiä ammattisotilaita.

”Perääntyminen on osa sotataitoa. Kun me peräännyimme, varmistimme, että [venäläisjoukot] kohtasivat menetyksiä edetessään. Teimme niin, jotta pystyimme varmistamaan, että he etenivät vain yksi, kaksi, kolme kilometriä”, hän sanoi.

”He olivat niin itsevarmoja, etteivät valmistelleet puolustuslinjojaan.”