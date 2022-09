Ukraina on yllättänyt Venäjän ”housut kintuissa”, arvioi sotataidon laitoksen johtaja – Mitä Harkovan vasta­hyökkäyksessä tapahtuu seuraavaksi?

Suurin syy Ukrainan poikkeuksellisen onnistuneeseen vastahyökkäykseen on yllätyksessä, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Pekka Turunen.

Ukrainan liput oli asetettu patsaiden päälle takaisin vallatussa Balaklijan kaupungissa. Kuva on otettu lauantaina 10. syyskuuta.

Ukraina on onnistunut kuluneen viikon aikana vastahyökkäyksessään Koillis-Ukrainassa sijaitsevalla Harkovan alueella tahdilla, jota lukuisat sodankäynnin asiantuntijat ovat viikonlopun aikana ilmoittaneet pitävänsä täysin poikkeuksellisena.

Esimerkiksi Puolustusvoimien yleisesikuntamajuri Mika Mäenpää kirjoitti lauantaina Twitterissä, että ”Ukrainan vastahyökkäys näyttää olevan huippuluokan esimerkki loistavan tiedustelun, harhautuksen ja informaatiosodankäynnin hyödyntämisestä”.

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) strategian opettaja Antti Pihlajamaa puolestaan arvioi, että ”tällä hetkellä idea, jonka varassa Venäjä käy tätä sotaa, on kateissa”.

Tarkat tiedot Harkovan alueella etenemisestä ovat osittain edelleen epäselviä. Ukraina on saanut vallattua takaisin kokonaan tai lähes kokonaan muun muassa Balaklijan, Kupjanskin ja Izjumin kaupungit.

Venäjän puolustusministeriö myönsi lauantaina venäläisten joukkojen perääntyneen Izjumista ja Balaklijasta.

Izjum ja Kupjansk ovat strategisesti tärkeitä kohteita. Venäjän joukot ovat käyttäneet Kupjanskia huoltoyhteytenä Izjumin kaupunkiin, josta reitti on puolestaan kulkenut Donetskin ja Luhanskin alueelle Itä-Ukrainassa käytävien taisteluiden eturintamalle.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institude Study of Warin (ISW) päivitetyistä kartoista näkee, miten isoja alueita Ukraina on onnistunut kuluneella viikolla ottamaan takaisin itselleen.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Ukraina olisi valloittanut takaisin myös Izjumin kaakkoispuolella sijaitsevan Lymanin kaupungin. Ainakin alueella käydään taisteluita.

Lauantai-iltana Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi Suspilne-televisiolle, että Ukrainan joukot olisivat edenneet myös Lysytšanskin esikaupunkiin Luhanskin alueelle, joka sijaitsee Lymanin itäpuolella.

Lysytšanskin lähellä sijaitsee iso Severodonetskin kaupunki, jonka Venäjä onnistui valtaamaan Ukrainalta pitkän uuvutustaistelun päätteeksi kesäkuussa. Tiedot Lysytšanskin tilasta ovat kuitenkin epävarmoja, eikä alueella väitetyistä taisteluista ole tullut vahvistettua materiaalia.

Eversti Pekka Turunen, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, sanoo, että suurin syy Ukrainan poikkeuksellisen onnistuneeseen vasta­hyökkäykseen on yllätyksessä.

”Venäjä ei ollut valmis ottamaan vastaan tällaista hyökkäystä. Kansan kielellä voi sanoa, että Venäjä on yllätetty housut kintuissa. Voisi päätellä, että näillä vallatuilla alueilla Venäjän joukot eivät ole valmistautuneet puolustustaisteluun. Ryhmittymistä ei ole otettu ehkä tosissaan, on jääty enemmänkin oleilemaan.”

Turunen uskoo, että Ukraina on onnistunut käyttämään tehokkaasti hyödyksi tiedustelutietoja siitä, millä alueilla Venäjällä on ollut heikommat puolustusryhmittymät, minkä jälkeen se on voinut iskeä sinne.

Ukrainalaisten sotilaslähteiden sunnuntaina julkaisemissa kuvissa kerrotaan olevan venäläisten hylkäämiä panssariajoneuvoja Harkovan alueen takaisinvallatuilla alueilla.

Iso asia on todennäköisesti ollut myös Ukrainan toteuttama strateginen harhautus, josta on kirjoitettu viikonlopun aikana.

Lauantaina Ukrainan erikoisjoukkojen lehdistövastaava Taras Berezovets sanoi The Guardianille, että kuukausien ajan puhuttu Hersonin vastahyökkäys oli suuri disinformaatio-operaatio, jota oli valmisteltu kuukausia. Sen myötä Venäjä siirsi tarpeistoaan etelään.

Turunen sanoo, että strategiset ja operatiiviset harhautukset ovat sotataidon perus­elementtejä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Venäjä on mennyt täydellisesti Ukrainan harhautukseen ja siirtänyt joukkojaan Harkovan suunnalta Etelä-Ukrainaan, jolloin Harkovan alueen vahvuus on jäänyt heikoksi.

Toisaalta myös harhautuksesta julkisesti puhuminen voi olla taas yksi osa Ukrainan harhautusta.

”Sotaan kuuluu, että pyritään sumentamaan vastustajalta käsitys siitä, mitä on tapahtumassa. Sen avulla kukaan ei tiedä varmaksi, mikä on totta ja mikä on valetta”, Turunen sanoo.

” ”Yhdellä nopealla voitolla ei toteuteta vielä koko strategista tavoitetta.”

Ukraina on ISW:n arvion mukaan vallannut viiden viime päivän aikana yli 3 000 neliökilometriä alueita eli enemmän kuin Venäjä huhtikuusta alkaen. Turunen sanoo, että tahti on vastahyökkäykseksi harvinaislaatuinen.

”Jos pystytään etenemään jopa sata kilometriä päivässä, se tarkoittaa, ettei alueella ole juurikaan jouduttu käymään taisteluita.”

Viime päivien tapahtumat on helppo nähdä suurena käännekohtana koko sodan kannalta. Ne herättävät toivoa jopa koko sodan päättymisestä, jos Ukraina onnistuisi jatkamaan etenemistä Venäjän valtaamille Luhanskin ja Donetskin alueille Itä-Ukrainassa. Turunen toppuuttelee silti liian nopeita toiveita.

”Ukrainan julkisesti lausuma tavoite on koko ajan ollut ottaa valloitetut alueet takaisin, ja siihen he selvästi pyrkivät. Yhdellä nopealla voitolla ei toteuteta vielä koko strategista tavoitetta, mutta tämä on askel siihen suuntaan”, hän sanoo.

Mitä pidemmälle Ukrainan vastahyökkäys etenee, sitä haavoittuvammaksi Ukraina asettaa itsensä, Turunen muistuttaa.

”Siksi voisi odottaa, että tilanne rauhoittuu lähipäivinä ja että Ukraina pyrkii varmistamaan takaisin saamiensa alueiden hallinnan. Toisaalta sotataidollinen tosiseikka on, että saavutettu voitto pitää hyödyntää, ja siinä mielessä Ukrainalla on nyt otolliset hetket jatkaa eteenpäin."

Venäjän kannalta tilanne on hyvin epäselvä. Vetäytyneitä joukkoja pyritään nyt ryhmittämään uudelleen, minkä lisäksi Venäjä on jo ilmoittanut lähettävänsä lisää joukkoja Harkovan alueelle. Turunen uskoo, että Venäjällä menee silti vielä vuorokausia, että se saa uudet joukot alueelle ja luotua itselleen uuden puolustusstrategian.

” Venäjä joutuu tällä hetkellä arvioimaan koko strategiaansa uusiksi.

Venäjä joutuu tällä hetkellä arvioimaan koko strategiaansa uusiksi, mikä herättää kysymyksen siitä, mitä pahasti alakynteen joutuneelta Venäjältä voi odottaa tässä tilanteessa.

”Jotain yllättävää voi Venäjän suunnalta odottaa. Venäjä on tähänkin mennessä osoittanut kostomentaliteettia tekemällä iskuja siviilikohteisiin, ja sellaisia voidaan nähdä myös nyt hyvin nopealla aikajänteellä”, Turunen sanoo.

Voiko olla, että viimeisimmät käänteet pakottavat Venäjän sotavoimia harkitsemaan uudestaan myös liikekannallepanon suorittamista?

”En pidä sitä vielä todennäköisenä. Venäjän valtionjohto joutuu silloin kamppailemaan kotimaan tuen kanssa, mitä Kremlissä pohditaan varmasti tarkasti. Liikekannallepanon toteuttaminen olisi todennäköisesti viimeinen käytettävissä oleva ratkaisu.”