Ukraina on arvioiden mukaan työntämässä Venäjän joukkoja mahdollisesti kokonaan pois Harkovan alueelta. Kartta osoittaa, miten nopeaa eteneminen on ollut.

Alle viikossa Ukraina on valloittanut Venäjältä takaisin niin isoja alueita, että viikko sitten suurin osa asiantuntijoista olisi todennäköisesti pitänyt mahdottomana väitteitä tämänkaltaisesta etenemisestä.

Sunnuntaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi sotatilannekatsauksessaan, että Ukraina on vallannut viiden viime päivän aikana yli 3 000 neliökilometriä alueita ja tunkeutunut yli 70 kilometriä Venäjän linjan syvyyteen.

Se tarkoittaa, että Ukraina on valloittanut viidessä päivässä enemmän alueita kuin Venäjä huhtikuusta alkaen.

Näin Harkovan paikallishallinnon edustaja kertoi Ukrainan etenemisestä perjantaina:

Ukrainan eteneminen on tapahtunut niin vauhdilla, että jopa sotaa äärimmäisen tarkasti seuranneiden tahojen on ollut hetkittäin vaikea pysyä perillä siitä, minne kaikkialle Ukrainan joukot ovat päässeet.

Ukrainan vastahyökkäyksestä liikkuu tällä hetkellä paikoitellen keskenään ristiriitaisia ja hyvin paljon vahvistamattomia tietoja. Osa vahvistamattomista tiedoista voi pitää paikkansa, osa puolestaan on todennäköisesti virheellisiä käsityksiä tai tarkoituksellisia hämäyksiä.

The Kyiv Independentin mukaan Venäjän puolustusministeriö olisi sunnuntaina myöntänyt Ukrainan joukkojen työntäneen Venäjän joukot pois Pohjois-Harkovan alueelta.

Lauantai-iltana Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi Suspilne-televisiolle, että Ukrainan joukot olisivat edenneet myös Lysytšanskin esikaupunkiin.

Ukrainan sotatilannetta päivittyvällä kartalla seuraava sotahistorioitsija Emil Kastehelmi sanoo HS:lle, ettei Lysytšanskiin asti etenemisestä ole saatu vahvistettua kuva- tai videomateriaalia. Kastehelmi pitää epätodennäköisenä, että Ukrainan joukot olisivat edenneet Luhanskin hallinnollisen alueen puolella sijaitsevaan kaupunkiin asti tässä vaiheessa.

Sen sijaan todennäköisesti paikkansa pitää Ukrainan puolustusvoimien ylipäällikön Valeri Zalužnyin sunnuntaina kertoma tieto, että ukrainalaisjoukot ovat Harkovan kaupungin pohjoispuolella vallanneet alueita niin, että ne ovat päässeet 50 kilometrin päähän Venäjän rajasta.

Kaupungit kuten Harkova, Balaklija, Kupjansk, Izjum ja Lyman toistuvat tällä hetkellä Ukrainan etenemisestä kertovissa uutisissa, mutta Ukrainan maantiedettä heikommin seuranneiden voi olla vaikea pysyä perillä siitä, mitä yksittäisten kaupunkien valtaaminen varsinaisesti merkitsee ja miten isoista vallatuista alueista puhutaan.

Helpoimmin asian hahmottaa karttojen avulla. Niistä näkee, miten taistelulinja Koillis-Ukrainassa on viikko sitten kulkenut kymmeniä kilometrejä lännemmässä kuin tällä hetkellä.

Alkuviikosta Ukraina aloitti vastahyökkäyksen Balaklijan kaupungin kohdalla, jossa taistelulinja oli kulkenut pitkään. Sen pohjoispuolelta maan joukot onnistuivat aluksi luomaan varsin kapealta vaikuttaneen hyökkäyskiilan.

Vielä torstaina strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa Maanpuolustus­korkeakoulusta arvioi HS:lle, että Ukrainan kapealla hyökkäyskiilalla on riskinä jäädä mottiin. Siksi hän piti loogisena, että Ukraina hidastaisi tahtiaan hyökkäyskiilan laajentamiseksi sivusuuntiin joukkojen turvaamiseksi.

Ukrainan joukot eivät joutuneet mottiin tai hidastaneet tahtiaan, vaan sen sijaan ne onnistuivat torstain ja perjantain aikana saavuttamaan läpimurron.

Taistelut Balaklijan kaupungissa kääntyivät Ukrainan eduksi, ja Venäjän joukot joutuivat vetäytymään sieltä. Samalla Balaklijan pohjoispuolella edennyt hyökkäyskiila sai työnnettyä Venäjän joukot kohti itää Oskil-joelle saakka. Nopea eteneminen tapahtui noin vuorokaudessa.

Tämän jälkeen Ukrainan joukot onnistuivat samaan aikaan hyökkäämään Oskil-joen pohjoisosassa Kupjanskin kaupunkiin ja eteläosassa Izjumin kaupunkiin, jotka ovat olleet Venäjän huoltoreitille kriittisiä kaupunkia. Viikonlopun aikana Venäjä vetäytyi molemmista.

Kupjanskin ja Izjumin välisellä kymmenien kilometrien mittaisella alueella ei ole mainittavasti asutusta, ja Ukraina sai kyseiset alueet vallattua nopeasti, koska venäläisten puolustus oli ilmeisen vähäistä.

Todennäköisesti Ukrainan joukot ovat edenneet tämänkin jälkeen niin, että ne ovat edenneet Lymaniin, jossa on käyty viikonlopun aikana taisteluita. Vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjän joukot olisivat vetäytyneet myös Lymanista.

Sunnuntaina viimeisin käänne on kohdistunut puolestaan Harkovan kaupungin pohjois- ja koillispuolella olevaan alueeseen Venäjän rajan tuntumassa. Ukrainalaisväitteiden mukaan Ukraina on nyt työntämässä Venäjää pois myös tältä alueelta. Mahdollista on, että Venäjä on toteuttamassa Harkovan alueella samanlaisen vetäytymisen kuin Kiovan alueella maalis–huhtikuun vaihteessa.