Uuden vaalilain vuoksi joillain äänestyspaikoilla jonot venyivät yli tunnin mittaisiksi ja äänestäjiä jopa pyörtyi.

Ruotsalaiset äänestivät sunnuntaina vaaleissa, joiden ennakkoasetelma on ollut äärimmäisen tiukka. Alusta asti on ollut selvää, että nykyisen pääministerin Magdalena Anderssonin johtamat sosiaalidemokraatit nousevat Ruotsin suurimmaksi puolueeksi.

Jännitys on sen sijaan kohdistunut siihen, kumpi saa enemmän ääniä: sosiaalidemokraattien johtama punavihreäblokki vai maltillisen kokoomuksen johtama oikeistoblokki.

Oikeistoblokin voitto merkitsisi maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin nousua Ruotsin pääministeriksi.

Blokkien voimasuhteiden kannalta keskeistä on suurten puolueiden menestyksen lisäksi se se, saavatko ympäristöpuolue ja liberaalipuolue taakseen vähintään neljän prosentin kannatuksen. Alle neljän prosentin äänisaalis tarkoittaisi, että puolueet putoaisivat kokonaan pois valtiopäiviltä.

Sunnuntain vaalit ovat merkinneet historiallista kamppailua oikeistopuolueiden välillä. Ruotsin yleisradion SVT:n viimeisissä mielipidemittauksissa ennen vaaleja ruotsidemokraatit olivat saamassa enemmän ääniä kuin maltillinen kokoomus.

Pääministeriksi ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson ei kuitenkaan ole nousemassa, sillä oikeistoblokin muut puolueet eivät tue sitä. Ennakolta ruotsidemokraattien uskottiin kasvattavan kannatustaan ainakin läntisen Ruotsin maaseutualueilla, kertoivat Radiokanava P4 Väst ja Aftonbladet-lehti.

Åkesson ei itse suostunut sunnuntaina iltapäivällä arvioimaan, nouseeko puolue maan toiseksi suurimmaksi niin kuin mielipidemittauksissa on näkynyt.

"Siihen suuntaan on kyllä viitteitä, mutta siltä näytti myös ennen viime vaaleja, joten saamme nähdä."

Myös pääministeri Andersson pidättäytyi arvioimasta ennen vaalitulosta, millaista hallitusta hän johtaisi blokkinsa voittaessa. Andersson sanoi voivansa kuvitella sekä kokonaan sosiaalidemokraattisen hallituksen että koalitiohallituksen.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT uutisoi sunnuntaina, että ennakkoäänestys kävi tänä vuonna suunnilleen yhtä vilkkaana kuin viime vaaleissa. Silloin ennakkoon äänesti 2,9 miljoonaa ihmistä.

Vaalisunnuntaina suureksi uutiseksi nousivat ruuhkat äänestyspisteillä eri puolilla Ruotsia. Äänestäjät kohtasivat pitkiä jonoja useilla paikkakunnilla, kuten Tukholmassa, Uppsalassa, Malmössä, Göteborgissa ja Hudiksvallissa.

Esimerkiksi Uppsalassa SVT:n toimittaja raportoi jopa puolentoista tunnin mittaisiksi venyneistä jonotusajoista. Osan äänestäjistä kerrottiin kääntyneen pois äänestyspaikoilta pitkät jonot nähtyään.

Jonot olivat pitkiä myös esimerkiksi Söderhamnin kunnassa Keski-Ruotsissa, jossa SVT kertoo kahden äänestähän pyörtyneen äänestysjonossa. Söderhamnissa äänestystä hidasti sekin, että ääniä annettiin neljä: valtiopäivä-, kunnallis- ja aluevaalien lisäksi Söderhamnissa äänestettiin siitä, rakennetaanko merelle tuulivoimala.

Ruotsin vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist kertoi SVT:n Ruotsi äänestää -televisiolähetyksessä, että ruuhkat ovat vaihdelleet eri äänestyspaikkojen ja ajankohtien välillä.

”Äänestyspaikkoja on tänään 6 264 ja monella niistä on ollut rauhallista, eikä jonoja ole. Toisilla paikoilla on taas ollut ajoittain pitkiä jonoja”, Nyqvist sanoi.

Samalla hän myönsi, että tilanne oli aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen.

”On selvää, että jonoja on paljon enemmän, kuin mitä meillä on tavanomaisesti ollut.”

Syynä pitkiin jonoihin oli uusi sääntö, jolla Ruotsi pyrki varjelemaan vaalisalaisuuttaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyji) vaalivirkailijoiden moitteiden jälkeen. Viime vaaleissa Etyjin tarkkailijat arvostelivat Ruotsia siitä, ettei vaalisalaisuus toteudu maassa riittävän hyvin.

Ruotsissa jokaisella puolueella on oma äänestyslipukkeensa, ja aiemmin lipukkeet ovat olleet avoimesti esillä. Tänä vuonna vaalilipukkeet oli yksityisyyden parantamiseksi noudettava sermien takaa, mistä aiheutui pullonkauloja äänestyspaikoilla.

Ruotsin vaaliviranomaiset olivat jo ennakolta varoitelleet, että jonotusajat saattaisivat venyä. Esimerkiksi Tukholman kaupungin hyvinvointikomitean kanslian päällikkö Eva Debels kertoi, että jonojen uhka oli tiedossa, mutta saatavilla ei ollut enempää tiloja.

Ruuhkien lisäksi sekaannusta aiheutti muun muassa se, että näkövammaisille oli ennakkoon jaettu pistekirjoituksella merkittyihin äänestyskuoriin väärät äänestysliput. Näkövammaisten keskusliitto pyysi ennakkoon äänestäneitä näkövammaisia äänestämään sunnuntaina uudelleen, sillä uhkana oli, että he olivat äänestäneet väärin.

Äänestys sulkeutui paikallista aikaa iltakahdeksalta sunnuntaina eli Suomen aikaa yhdeksältä. Kaikki kahdeksaksi paikalle ehtineet äänestäjät saivat vielä käyttää äänensä.

Vaalien tilanne on niin tiukka, että tulos voi mahdollisesti selvitä vasta keskiviikkona, jolloin myös ulkomailta tulleiden ruotsalaisten äänet on laskettu.