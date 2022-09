Ukraina etenee voitokkaasti, mutta Kiovassa tunnelma on kaksi­jakoinen: ”Tämä ei ole pelkästään miellyttävä hetki”

HS:n tapaama erikoisjoukkojen sotilas uskoo, että sota voi loppua ensi vuonna, jos EU ja Yhdysvallat jatkavat tukeaan.

Kiova

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ihmiset seurasivat Harkovan taisteluiden etenemistä viikonloppuna tarkkaan.

Ukraina on onnistunut vain vajaassa viikossa valtaamaan noin 3 000 neliökilometrin alueen takaisin venäläismiehittäjiltä. Venäjän pakeneminen on herättänyt riemua.

Sotataidon asiantuntijat eri maissa ylistävät nyt Ukrainan vastahyökkäyksen taktiikkaa, ja Venäjän asevoimien jopa yllättävän heikko tila on pantu lännessä merkille.

Ukrainassa tilanteeseen suhtaudutaan korostetun maltillisesti.

HS tapasi sunnuntaina kuumien juomien äärellä vapaailtaa viettäneen Ukrainan erikoisjoukkojen sotilaan Dmytron ja hänen vaimonsa Natalijan Itsenäisyyden aukion, Maidanin, laidalla Kiovassa. Dmytron aseman takia pari haluaa esiintyä vain etunimillään.

Dmytro sanoi, että Ukraina on saavuttanut vastahyökkäyksessään todella suuria edistysaskeleita ja sydänalassa on voittoisa mieliala. Silti syytä juhlaan ei nyt ole – sotahan on kesken. Edes käännekohdasta sodassa olisi uskaliasta puhua.

”Kyse on vasta pienestä voitosta”, Dmytro sanoi.

Ukrainan asevoimissa jo 21 vuotta toiminut Dmytro kertoi lähtevänsä maanantaina takaisin etulinjaan.

Ukraina on kasvattanut asevoimiensa kokoa ja kyvykkyyttä erityisesti siitä lähtien, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan vuonna 2014, ja edelleen myös Venäjän viime helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan aikana.

Dmytron mukaan Ukraina tarvitsee nyt kipeästi lisää aseita. Hän uskoo sodan voivan loppua ensi vuonna: ”Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tuella”.

Myös asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ilman lännen raskaita aseita Ukraina ei olisi pystynyt menestymään vastahyökkäyksessään niin kuin nyt on tapahtunut.

Natalijan mukaan ukrainalaiset ovat yhtä: armeija, siviilit ja johto. Menetettyjen sotilaiden ja siviilien vuoksi tunnelma ei ole Ukrainassa lainkaan kevyt.

”Tämä ei ole pelkästään miellyttävä hetki, sillä tunnemme myös paljon surua”, Natalija sanoi.

Siitä muistuttaa Maidanilla myös pienten Ukrainan lippujen meri. Lippuja on tuotu aukiolle sodassa menetettyjen muistoksi.

Pienet sinikeltaiset liput muistuttavat Kiovassa sodan uhrien valtavasta määrästä.

Valokirjaimet Maidanilla julistavat rakkautta Ukrainaan.

Tunnelma on kaksijakoinen, sanoi myös Filip Bilonožko, korostaen kaikkien ukrainalaisten tuntemaa surua kuolleiden ja haavoittuneiden takia.

Kuten hyvin monet muutkin ukrainalaiset, Bilonožko tekee vapaaehtoistyötä maansa hyväksi. Hän työskentelee järjestössä, joka kerää ja toimittaa tarvikkeita etulinjan sotilaille ja ruokaa siviileille, jotka asuvat taisteluiden keskellä.

Bilonožko kertoo ystävästään, neljän lapsen isästä, joka on sotinut jo kuusi kuukautta Donbasissa.

”Olen todella kiitollinen, että pystyimme juuri lähettämään hänelle ja hänen joukkueelleen ruokaa, generaattorin ja muita tarvikkeita.”

Samalla kävi ilmi, että Donbasissa moni muukin tarvitsi samoja asioita. Bilonožko sanoo, että ukrainalaissotilailla ei ole myöskään talveksi riittävästi varusteita.

”Monet sotilaat tarvitsisivat talvivaatteita ja jalkineita. Myös lämmittimiä puuttuu.”

”Tiedän tämän, koska olen jatkuvasti yhteydessä heihin.”

Tällä viikolla hän on lähdössä viemään avustuksia siviileille Harkovan, Hersonin ja Zaporižžjan alueille.

Ljubov Drobotova ja Philip Bilonožko viettivät sunnuntai-iltaa Kiovan Maidanilla kadulta sivuun siirrettyihin kulkuesteisiin nojaillen.

”Haluaisimme nähdä tämän loppuvan niin pian kuin mahdollista. Talvesta tulee rankka. Mutta tilanne on mikä on, ja meidän täytyy vain jatkaa ja yrittää tehdä parhaamme”, Bilonožko sanoi.

Ljubov Drobotovan mukaan ukrainalaiset ovat ylpeitä ja onnellisia Harkovan edistysaskeleista.

”Parhaat miehemme ovat etulinjassa. Isänmaallinen tunnelma nousee, ja lahjoitukset varmasti kasvavat. Mutta tajuamme, miten kova hinta tällä menestyksellä on ”, hän sanoi.

Bilonožko ja Drobotova sanoivat monien muiden ukrainalaisten tavoin, että parhaassa tapauksessa sota voi loppua kahden tai kolmen kuukauden päästä.

Samoin arvioi kavereidensa kanssa Maidanilla iltaa viettänyt 18-vuotias Bohdan Sitšuk.

”Silloin täällä on todella suuret juhlat, epäilemättä”, hän sanoi.