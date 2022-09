Kärkipaikalle noussut Ulf Kristersson: Meidän on odotettava lopullista vaalitulosta, olen valmis kokoamaan hallituksen

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson piti vaalipäivän yönä puheen, jossa hän kehotti odottamaan lopullista vaalitulosta.

Tukholma

Vaalitulos ei ole vielä varma, sanoi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson myöhään maanantain vastaisena yönä.

Hän nousi lavalle puolueensa vaalivalvojaisissa hotellissa Tukholman keskustassa ja kiitti kaikkia puolueensa äänestäjiä.

Myöhään vaalipäivänä näytti siltä, että maltillinen kokoomus olisi jäämässä kolmanneksi vaaleissa, mutta nousemassa mahdollisesti pääministeripuolueeksi.

Se johtuu siitä, että ruotsidemokraatit, liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit tukevat Kristerssonia pääministeriksi.

Maltillisen kokoomuksen johtama oikeistoblokki oli saamassa 176 paikkaa valtiopäiviltä, kun sosiaalidemokraattien johtama punavihreä blokki oli jäämässä 173 paikkaan.

Vaalien tilanne voi kuitenkin vielä muuttua, koska ääntenlaskenta valmistuu vasta keskiviikkona tai torstaina.

Kristersson sanoi, että hän on valmis kokoamaan Ruotsille hallituksen vaalien jälkeen, jos heidän blokkinsa selviytyy vaalien voittajaksi.

”Tiedän, että maassamme on nyt paljon turhautumista. Väkivallan pelkoa, huolta taloudesta. Ympäröivässä maailmassa on nyt paljon epävarmuutta, ja poliittinen polarisaatio Ruotsissa on kasvanut liian suureksi. Minä haluan koota Ruotsin yhteen”, Kristersson sanoi.

Hän kiitti myös kilpakumppaniaan, pääministeri Magdalena Anderssonia.

”Välillä keskusteluissamme sävy on ollut kova, mutta minulla on suuri kunnioitus poliittisia vastustajiani kohtaan, eikä vähiten Magdalena Anderssonia kohtaan. Kiitos hyvästä matsista”, hän sanoi.

Kristersson korosti, että on selvää, että hän ja Andersson ajattelevat monista asioista eri tavalla, mutta he pystyvät silti yhteistyöhön. Siitä todisteena oli puolueiden yhteistyö Ruotsin Nato-jäsenyyden eteen, hän sanoi.

Nyt äänestäjien on kuitenkin vain odotettava. Vaalitulos selviää vasta myöhemmin.

