Ruotsin pääministeri Andersson: ”Jokainen ääni on laskettava, ja kestää kunnes saamme lopullisen tuloksen”

Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kiitti oman puolueensa hyvää tulosta. Varhain maanantaina hänen punavihreän blokkinsa voitto oli kääntynyt niukaksi tappioksi, mutta lopullisia tuloksia saadaan vielä jännittää.

Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson nousi vaalivalvojaisten lavalle vaikeassa tilanteessa maanantaina aamuyöstä.

Alkuillasta puolueen johtama punavihreä blokki näytti olevan voittamassa vaalit.

Anderssonien puhuessa tilanne oli kuitenkin niukasti oikeiston eduksi. Näytti siis siltä, että jos tulos pitää, Andersson ei pääsisi yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista.

Näin siitä huolimatta, että sosiaalidemokraatit oli yltämässä selvästi suurimmaksi puolueeksi runsaan 30 prosentin osuudella äänistä.

Andersson ei ottanut millään tavoin lopullista kantaa tulokseen tilanteen ollessa avoin.

”Me emme saa lopullista vaalitulosta tänä iltana”, hän sanoi.

Andersson korosti, että demokraattisen koneiston on nyt annettava tehdä töitä hyvässä järjestyksessä.

”Jokainen ääni on laskettava, ja kestää kunnes saamme lopullisen tuloksen.”

Oman puolueensa osalta Andersson toki julisti voittoa. Hän kiitteli vuolaasti puolueväkeään kovasta kampanjoinnista.

”Vaikka vaalitulos on epäselvä viimeiseen saakka, totean yhden asian jo nyt: Me sosiaalidemokraatit olemme tehneet hyvät vaalit”, hän sanoi.

Puolueen tulos oli parantumassa, mikä on selvä saavutus hallitusvastuussa.

Viime vaaleissa sosiaalidemokraatit sai 28,3 prosenttia äänistä.

Andersson saikin omiltaan raivoisat aplodit.

”Magda, Magda, Magda”, Tukholman Waterfront-konferenssikeskuksen salissa kaikui.

Valvojaisissa tunnelmaa yritettiin pitää loppuillasta yllä, vaikka alkuillan ilo lässähti, kun oikeistoblokki kiilasi punavihreiden ohi.

Musiikki käännettiin kovalle. Muutaman nuoret yrittävät tanssia.

Sosiaalidemokraattien nuorisojärjestöä edustava Carl Broman halusi alleviivata, ettei peliä ole pelattu.

"Tämä ei ole vielä ohi. Minusta meillä on hyvät mahdollisuudet. Vaalikamppailu on ollut uskomaton. Me saamme yli 30 prosenttia", hän sanoi jonkin aikaa ennen Anderssonin puhetta.

Amrit Kaur sanoi olevansa hyvin tyytyväinen sosiaalidemokraattien omaan tulokseen. Sen sijaan ruotsidemokraattien vahva äänisaalis harmitti häntä. Puolue oli nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja oikeistoblokin suurimmaksi.