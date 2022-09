ISW:n arvion mukaan sota Ukrainassa voi kestää edelleen vuoteen 2023 saakka, vaikka Ukraina onkin kääntänyt sodan kulun puolelleen.

Ukraina on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan kääntänyt sodan kulun puolelleen. Menestyksekäs vastahyökkäys ei kuitenkaan vielä lopeta sota, vaan Ukrainan pitää aloittaa uusia hyökkäyksiä tulevaisuudessa. Sota voi ISW:n arvion mukaan kestää edelleen vuoteen 2023 saakka.

Venäläisjoukot joutuvat ISW:n mukaan edelleen ottamaan vastaan ukrainalaisten muodostaman fyysisen ja psykologisen paineen riittämättömällä tavalla. Tämä kestää siihen asti, kunnes Venäjä keksii keinot, jolla se voi ottaa aloitteen jälleen itselleen.

Harkovan alueen vastahyökkäys on jo nyt ISW:n mukaan vahingoittanut Kremlin suhdetta Venäjän puolustusministeriöön. Tämä puolestaan johtaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin etääntymiseen asevoimien korkeimpien komentajien kanssa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putin on siirtänyt kaikkia tapaamisiaan puolustus­ministeriön johdon ja sotateollisuuden edustajien kanssa Sotšissa.

Päätös on ISW:n mukaan omituinen tilanteessa, jossa sekä asevoimien operatiivinen toiminta että sotateollisuus ovat kriisissä.

Lisäksi Harkovan alueen vastahyökkäys vahvistaa puolustusministeri Sergei Šoiguun ja hänen johtamaansa ministeriöön kohdistuvaa arvostelua. Myös henkilöstövaihdokset ovat tämän johdosta mahdollisia sekä ministeriön että asevoimien kenraalien tasoilla.

” Venäjän julkilausumat tavoitteet Donetskin alueesta eivät ISW:n mukaan tule enää toteutumaan.

Harkovan alueen vastahyökkäyksellään Ukraina on ISW:n mukaan onnistunut vapauttamaan lähes koko alueen. Vastahyökkäyksen mahdollistivat muun muassa länsimailta saadut pitkänkantaman asejärjestelmät, kuten Himars-raketinheittimet, ja onnistunut sotilaallinen disinformaatio-operaatio, jolla venäläiset saatiin uskomaan vastahyökkäyksen toteutuvan Ukrainan eteläosassa.

Venäjän julkilausumat tavoitteet Donetskin alueesta eivät ISW:n mukaan tule enää toteutumaan, koska ukrainalaiset onnistuivat vapauttamaan strategisesti erittäin merkittävän Izjumin kaupungin. Venäjä ilmoitti sodan alkuvaiheessa tavoitteekseen ottaa haltuunsa sekä Luhanskin että Donetskin alueet. Tämä tavoite ei siis Izjumin vapauttamisen jälkeen ole saavutettavissa.

Izjumin hallinnan siirtyminen ukrainalaisille tarkoittaa myös sitä, ettei Venäjän eteneminen kohti Bakhmutia tai Donetskin kaupunkia ole enää ratkaisevaa. Nämä etenemiset voivat ISW:n mukaan myös jäädä toteutumatta Ukrainan vastahyökkäyksen onnistumisen vuoksi. Jos Venäjä jatkaisi etenemisyrityksiään näitä tavoitteita kohti, tarkoittaisi se vain heikon taisteluvoiman tuhlaamista.

Hersonin alueella alkanut Ukrainan vastahyökkäys ei ole ISW:n mukaan pelkästään harhautus, sillä ukrainalaisjoukot ovat väitetysti hyökänneet onnistuneesti Dnepr-joen länsipuolella. Ukrainalaiset ovat katkaisseet joen yli kulkevia siltoja, minkä lisäksi he häiritsevät venäläisten yrityksiä huoltaa joukkojaan joen toisella puolella hyökkäämällä muun muassa ponttonisiltoja vastaan.

Ukraina on keskittänyt suuren määrän länsimailta saatuja pitkänkantaman asejärjestelmiä Hersonin alueen vastahyökkäyksensä toteuttamiseksi.

Hersonin ja Harkovan alueen vastahyökkäykset ajavat ISW:n mukaan venäläiset kauhistuttavaan dilemmaan, jossa heidän pitää päättää nopeasti, minne ja miten joukkoja keskitetään. Presidentti Putin uhkaa tehdä yleisen, mutta tappavan virheen, koska hän ei määrää lisäjoukkoja riittävän nopeasti Luhanskin rintamalle.