Soraäänet kertovat eliitin eripurasta mutta Vladimir Putin voi keplotella vallassa vielä pitkään.

Venäjän valtakunnallisella NTV-televisiokanavalla nähtiin sunnuntai-iltana keskusteluohjelma, joka ei vielä puoli vuotta sitten olisi eronnut valtavirrasta millään tavalla. Nyt se näytti suorastaan hätkähdyttävältä.

Valtiollisen Gazprom-median omistama NTV on ollut vuosia juuri se kanava, joka iskee oppositiota äkäisimmin. Sunnuntai-illan Tapaamispaikka-keskusteluohjelmaan oli tuotu neljä asiantuntijaa keskustelemaan Ukrainan sodasta. Sodan vastustajia edusti liberaalipoliitikko Boris Nadeždin, 59.

”On ymmärrettävä se yksinkertainen asia, että nyt käytetyillä resursseilla Venäjän on mahdotonta voittaa Ukrainaa”, Nadeždin julisti. Hän nimitti samaan hengenvetoon Ukrainan taisteluita ”koloniaaliseksi sodaksi” ja vaati vääriä arvioita ennen hyökkäystä ja sen aikana antanutta tiedusteluväkeä vastuuseen ”rikollisesta piittaamattomuudesta”.

Nadeždinin mukaan Venäjän pitäisi lopettaa sota nopeasti ja aloittaa rauhanneuvottelut. Toinen vaihtoehto on hänen mukaansa yleinen liikekannallepano.

Boris Nadeždin toimi vuosituhannen vaihteessa yhden kauden silloisen Oikeistovoimien liiton kansanedustajana Venäjän duumassa ja työskenteli sen jälkeen oppositiojohtaja Boris Nemtsovin neuvonantajana. Nemtsov murhattiin helmikuussa 2015.

Poliittisen uransa jälkeen Nadeždin on kuulunut siihen oppositiota, Ukrainaa ja länsivaltoja edustavaan kommentaattorien pieneen joukkoon, jonka Venäjän valtiolliset tv-kanavat kutsuvat säännöllisesti keskusteluohjelmiinsa. Heidän roolinsa on yrittää sanoa jotain Kremlin-vastaista kunnes heidät huudetaan nurin ja paiskataan joskus ulos studiosta kesken lähetyksen.

Ainakin kahdessa tapauksessa onneton vastaväittäjä on saanut lähetyksessä nyrkistä naamaansa. On epäselvää, miksi samat ihmiset alistuvat samaan kohtaloon kerta toisensa jälkeen. Nadeždinia ei sentään ole piesty ja häntä on käytetty ohjelmavieraana aika harvoin.

Sunnuntai-illan Tapaamispaikka-ohjelma sujui muutenkin hyvin vähällä päälle puhumisella ja huutamisella, ainakin venäläisen mittapuun mukaan. Vieras sai puhua pitkät pätkät häiriöttä ja esittää Kremlin-vastaiset näkemyksensä selkeästi.

Näin siitä huolimatta, että sana ”sota” kiellettiin mediassa jo maaliskuun alussa samalla, kun asevoimia koskevasta ”disinformaatiosta” määrättiin enimmillään 15 vuoden vankeusrangaistus.

Venäjän tappiot Ukrainan rintamilla ovat kuitenkin lisänneet soraääniä mediassa. Venäjä-tutkija Mark Galeotti ruoti asiaa twiittiketjussaan sunnuntai-iltana ja arvioi, että kyse on eliitin näkemysten hajoamisesta, kun sodan vastustus ja yleinen epävarmuus kasvavat vallan kamareissa.

Varmaan niin, sillä niin sanotulla yleisellä mielipiteellä ei ole merkitystä ainakaan televisiokanavien linjauksiin. Asia on toisin päin, televisiolla on valtava merkitys yleiselle mielipiteelle.

Tappio sodassa voi johtaa politiikan muuttumiseen ja vallan vaihtumiseen, myös Venäjällä.

Tsaari Nikolai II:n rehvakkaasti helmikuussa 1904 aloittama Japanin-sota päättyi seuraavana vuonna rökäletappioon, Venäjän absoluuttisen monarkian lopettamiseen ja duuman perustamiseen.

Tsaari onnistui kuitenkin keplottelemaan tosiasiallisessa vallassa aina vuoden 1917 vallankumouksiin saakka. Niistä jälkimmäinen taas johti Neuvostoliiton perustamiseen, joka kuuluu viime vuosisadan merkittävimpiin katastrofeihin. Tsaariperhe teloitettiin Jekaterinburgissa heinäkuussa 1918.

Presidentti Vladimir Putin voi hyvinkin kyetä Nikolai II:n veroiseen vallassa roikkumiseen eikä hänen kohtalonsa välttämättä ole yhtä kurja. Ellei hän sitten yritä kääntää sodan kulkua jollain epätoivoisella teolla.