”Sitten venäläiset keräsivät ruumiit kylmäautoonsa. Kun he lähtivät, tuli aivan hiljaista”

HS vieraili Verbivkassa ja Balaklijassa, jotka vapautuivat Venäjän miehityksestä viime viikolla.

Balaklija, Verbivka

Harkovan seudun kylistä viime viikolla perääntyneet venäläisjoukot jättivät jälkeensä kidutushuoneita, tapettuja siviilejä ja valtavan määrän ammuksia, ukrainalaisviranomaiset väittävät.

Nyt väitettä todentamaan on nostettu kaksi ruumista.

Olemme Harkovan seudulla Balaklijassa, joka vapautui Ukrainan vastahyökkäyksessä viime torstaina. Se oli ollut yli kuusi kuukautta venäläisten vallassa.

Balaklija on vähän Savonlinnaa pienempi kaupunki noin viidenkymmenen kilometrin päässä etulinjasta. Täällä on viileää, sade roikkuu ilmassa.

Toinen mustista ruumispusseista on auki. Koillisukrainalainen syystuuli pölläyttää mädäntyvän ruumiin hajua ilmaan.

Sotarikostutkijat ovat nostaneet uhrit esiin hiekkahaudasta, johon ne pantiin tiettävästi viime viikon tiistaina. Haudalla oli yksinkertainen risti, nyt ympärillä on eristysnauha.

”Emme yleensä toimi näin avoimesti, mutta haluamme näyttää maailmalle, mitä täällä tapahtuu ja miten asioita tutkimme”, sanoo tutkintaa johtava Serhiy Bolvinov. Hän on Harkovan seudun poliisin tutkivan osaston päällikkö.

Ukrainalaisviranomaiset kaivoivat tiistaina esiin kaksi viime viikolla haudattua ruumista.

Harkovan alueen syyttäjänviraston edustajat olivat Balaklijassa paikalla, kun ruumiit kaivettiin ylös.

Tiistai oli ensimmäinen päivä, kun kansainvälistä mediaa päästettiin vapautettuihin kyliin. Kierros oli Ukrainan viranomaisten järjestämä.

Juuri tätä samaa tapahtuu lukuisissa muissakin Ukrainan joukkojen hiljattain vapauttamissa kylissä: miehitysaikana kuolleiden siviilien hautoja kaivetaan auki ja etsitään merkkejä kidutuksesta.

Ukrainalaiset ovat vapauttaneet vastahyökkäyksessään 150 kylää tai kaupunkia, sisäministeriön neuvonantaja Anton Heraštšenko sanoi tiistaina.

”Aiemmin Harkovan alueesta 30 prosenttia oli venäläisillä, nyt enää 15 prosenttia.”

Balaklijan tutkinnassa kyse on kahdesta miehestä, jotka tapettiin ampumalla autoon läheisellä venäläissotilaiden tarkastuspisteellä. Asian todenperäisyyttä on täysin mahdotonta todentaa edes paikan päällä.

Sotarikostutkijoiden ensitietojen mukaan ohikulkijat löysivät ruumiit autosta keskiviikkona. Heidät haudattiin tälle nurmikentälle, koska muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, Bolvinov kertoo.

”Nyt ylös kaivetut ruumiit lähetetään tutkittavaksi tarkemmin. Molemmissa uhreissa on ampumajälkiä, mutta varsinaiset johtopäätökset mahdollisista sotarikoksista tehdään vasta myöhemmin.”

Ruumispussit nostetaan pakettiautoon, jossa odottaa myös valkoisella satiinilla vuorattu arkku. Etupenkillä istuu toisen uhrin äiti.

Seuraavaksi medialle näytetään poliisiasema, joka on Žovtnevakadulla kävelymatkan päässä avatulta haudalta. Ukrainalaisten mukaan venäläisjoukot käyttivät asemaa kidutuskeskuksena.

Ukrainalaisten mukaan venäläiset käyttivät poliisiasemaa kidutuskeskuksena. Tutkijat etsivät sormenjälkiä viinapulloista.

Vakavimpien tekojen epäillään tapahtuneen poliisiaseman kellarissa.

Epäiltyyn kidutuskellariin kuljetaan poliisiaseman sisäpihalta.

Poliisiaseman lattialla lojui venäläissotilaille lähetettyjä lasten piirustuksia. Monissa aiheena oli rauha.

Sen käytävällä on seitsemän vihreää ovea. Jokaisen takana on muutaman neliön kokoinen saastainen selli. Yhdessä kopissa saatettiin pitää seitsemääkin ihmistä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ihmisiä kidutettiin myös aseman kellarissa.

Artem on vakava, tummapiirteinen mies. Hän oli pidätettynä 45 päivää. Artemin mukaan kuka tahansa saattoi joutua poliisiasemalle. Venäläisten toiminta oli mielivaltaista.

Artem kertoi olleensa venäläisten vankina 45 päivää.

Vankina ollessaan hän kuuli, miten muissa selleissä ihmiset huusivat.

”Minut vietiin, koska asuntoni oli tutkittu ja sieltä löytyi kuva veljestäni, jolla oli sotilasasu. Kun minua kuulusteltiin, he käyttivät sähkösokkeja.”

HS vieraili tiistaina Balaklijan lisäksi läheisessä Verbivkan kylässä. Molemmat paikat ovat ukrainalaisten valitsemia. Ihmisille saa puhua vapaasti eikä kysymyksiä valvota, mutta kierroksen molemmissa paikoissa aikataulu on tehty tiukaksi.

Molemmissa paikoissa on ilmeistä, että ukrainalaisten vastahyökkäys tai ainakin sen voima oli yllätys.

Venäläissotilaat ovat lähteneet kiireellä.

Autot jäivät parkkiin, tankit paloivat mutaisten teiden varsille ja ainakin joku venäläisistä sotilaista halusi eroon univormustaan – sellainen pilkottaa yhden hylätyn kuorma-auton ohjaamosta.

Verbivkasta ei edes taisteltu, kertoo kyläläinen Klavdia Serhijivna. Vielä edellisinä päivinä sotilaat uhosivat olevansa täällä aina, ja sitten yhtäkkiä he vain pakenivat. Serhiivna osoittaa tietä, joka kiemurtelee kohti itää. Sinne ne menivät, juoksujalkaa.

Verbivkassa 70-vuotiaat Klavdia Serhijivna, Nadija Vasylijivna ja Halyna Myhailjivna liikuttuivat kyyneliin kertoessaan kuudesta kuukaudesta venäläisvallan alla.

Suuri osa Verbivkan koulusta tuhoutui pommituksissa.

Tai eivät kaikki varsinaisesti juosseet, hän täsmentää ja kiristää huiviaan. Kuka lähti mitenkin. Venäläiset räjäyttivät siltoja mennessään.

”He ottivat mukaansa vain sen, mitä jaksoivat kantaa. Ja sillä hetkellä minä ajattelin, että heittäisinkö kiviä perään, mutta en sitten kuitenkaan heittänyt.”

Balaklijasta sen sijaan taisteltiin kolme päivää, Nadija Vasylijivna sanoo.

Nadija Vasylijivna asuu Balaklijassa korkeassa kerrostalossa. Viimeisten taistelujen aikana kotitalo paloi.

Viimeinen taistelu ei ollut niinkään ammuskelua, vaan tuho tuli taivaalta. Nadija Vasylijivna vietti ajan pääosin kellarissa ja lähti ulos vasta, kun jytinä hiljeni.

Kotikatu oli täynnä ruumiita. Hän laski ainakin kahdeksan venäläissotilaan ruumista, ja oli siellä haavoittuneita ukrainalaisiakin. Ja verta, luotiliivejä ja kypärän palasia.

"Sitten venäläiset keräsivät ruumiit kylmäautoonsa. Kun he lähtivät, tuli aivan hiljaista.”

Meni tunteja ennen kuin ihmiset uskaltautuivat ulos. Viime torstaina Ukrainan joukot nostivat lipun kaupungintalon katolle.

Siitä on nyt kulunut vajaa viikko. Helposti ajattelisi, että ihmiset olisivat täynnä puhdasta riemua – toki sitäkin on–, mutta monia HS:n haastattelemia ihmisiä mietityttää. Myös Nadiia Vasyliivnaa.

”Sodan alussa venäläiset tulivat aivan yhtäkkiä, ja nyt he yhtäkkiä lähtivät. Mitä, jos he vielä palaavat?”

Miehitysaikana venäläiset asettivat asukkaille sääntöjä. Esimerkiksi Verbivkassa ja Balaklijassa oli venäläisten määräämät ulkonaliikkumiskiellot. Käytännössä ulkona sai liikkua vain valoisaan aikaan.

Asukkailla ei ollut juuri yhteyksiä ulkomaailmaan tai tietoa muun Ukrainan tapahtumista.

Monen on nyt silmin nähden vaikeaa puhua miehitysajan yksityiskohdista. On kulunut niin vähän aikaa, ja puhuminen alkaa itkettää.

13-vuotias verbivkalainen Kateryna Miroštštnitšchenko sanoo, että miehitysajassa pahinta oli se, että piti aina olla kotona. Kavereita ei voinut nähdä, sillä hän sai liikkua ulkona vain äitinsä kanssa.

Se ei ollut sotilaiden sääntö, vaan perheen.

”Venäläissotilaat yrittivät saada huomiota tytöiltä. Huutelivat ja sellaista. Monet tytöt täällä hengailivat sotilaiden kanssa, istuskelivat tarkastuspisteillä heidän kanssaan. Äiti ja mummo halusivat suojella minua. Siksi en saanut mennä yksin ulos.”

Verbivkassa asuvata Kateryna Miroštštnitšchenko, 13, ja hänen isoäitinsä Olena Stepanivna pysyttelivät miehitysajan pääosin sisätiloissa.

Balaklijan keskusaukiolla Nadiia Vasyliivna alkaa väsyä kysymyksiin. Hän sanoo, että nyt pitää mennä: hän aikoo herkutella.

Hän on juuri hakenut ruokapaketin avustusjärjestöltä, jotka nyt viimein pääsevät Balaklijaan. Miehitysaikana tänne ei ollut humanitääristä käytävää, vaan tarjolla oli sitä, mitä venäläiset päättivät – ja hinnat olivat kalliita. Yksi nenäliina saattoi maksaa euron.

Balaklijaan on viimein saatu humanitääristä apua. Varsinaista nälkää kaupungissa ei ole nähty, mutta monesta tuotteesta on pulaa.

Ruoka-apukassissa oli tällä kertaa kuivatarvikkeita, säilykkeitä ja esimerkiksi mätiä.

Ruoka-autoja alkoi tulla viikonloppuna. Niiden edessä tulee aina tappeluita, nytkin ihmiset tönivät toisiaan kyynerpäillä. Vasyliivna pärjäsi ryysiksessä silti hyvin: hänen kämmeneensä kirjoitettiin vuoronumero 16, mutta hän onnistui etuilemaan niin, että sai paketin jo toisena.

”Aion syödä makaronia, pastakastiketta ja sokeria!”

Balaklijassa ei miehitysaikana nähty nälkää, mutta ruoka oli yksipuolista ja kauppoja tuhottiin. Vasyliivna heilauttaa kättään kohti kaupungin keskustaa.

Katso nyt tätä, hän sanoo.

Niinpä. Kestää kauan ennen kuin kaupunki on rakennettu entiselleen. Vettä ja sähköä ei juuri ole. Venäläiset ovat miinoittaneet koko seudun, ja erityisen vaarallista on kriittisen infrastruktuurin lähistöllä. Siksi esimerkki sähkölinjoja on hankala korjata.

”Kunhan eivät tule takaisin.”