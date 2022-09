Lontoo

Pitkät jonot kiemurtelivat tiistaina Lontoossa Buckinghamin palatsille, jonka tuntumaan surijat halusivat jättää kukkatervehdyksensä.

Lontoossa oli alkanut jo myös jonotus kuningatar Elisabetin arkulle, vaikka arkku siirretään Westminster Halliin eli parlamenttitalolle vasta keskiviikkoiltapäivänä.

Pitkät jonot johtivat tiistaina Buckinghamin palatsille.

Arkkujonossa neljännellä sijalla istui tiistaina lontoolainen Delroy Morrison, joka oli tullut paikalle jo maanantaina.

”Halusin varmistaa, että saan hyvän paikan ja pääsen varmasti sanomaan kuningattarelle hyvästit”, Morrison kertoi HS:lle.

Jonon alkupää oli ohjattu Thamesjoen eteläpuolelle, josta se pääsee liikkeelle keskiviikkona.

Kuningattaren arkku tuodaan Buckinghamin palatsista Westminster Halliin keskiviikkona surusaatossa. Lähtö on kello 16.22 Suomen aikaa, ja perille arkun on määrä saapua kello 17 Suomen aikaa.

Morrison kertoi pysyvänsä tiistain ja keskiviikon välisen yön visusti jonossa.

”Aion nukkua yön retkituolissa.”

Eväänään hänellä oli keksejä, valmiiksi paloiteltuja hedelmiä ja juureksia sekä virvokkeita.

”Rakastin ja kunnioitin kuningatarta. Hän teki niin paljon Britannian ja Kansainyhteisön eteen, että kärsin mielelläni hetken epämukavuutta.”

Delroy Morrison antoi jonottaessaan haastatteluja toimittajille.

Kuningattaren suljetun arkun on määrä olla korotetulla jalustalla parlamenttitalolla aina keskiviikkoiltapäivästä maanantaiaamuun kello 6.30 paikallista aikaa eli kello 8.30 Suomen aikaa asti. Maanantaina on hautajaispäivä.

Morrisonin tavoin muukin yleisö pääsee heittämään kuningattarelle hyvästit.

Jonotusta ei voi kuitenkaan välttää, sillä paikalle odotetaan jopa satoja tuhansia ihmisiä. Jonottaminen voi kestää tuntikausia ja jopa yön yli, viralliset ohjeet varoittavat.

Jonon on määrä liikkua koko ajan, joten istuakaan ei voi.

Näkymää Lontoon keskustasta tiistaina lähellä Buckinghamin palatsia. Monet ajotiet oli jo suljettu, ja ihmiset jonottivat laskemaan kukkiaan tai edes ollakseen osa suruajan kokemusta.

Skotlannissa nähtiin jo pitkiä jonoja kuningattaren arkulle.

Tiistaina jo yli 26 000 ihmistä oli saapunut St. Gilesin tuomiokirkkoon heittämään kuningattarelle hyvästit, Skotlannin hallitus ilmoitti. BBC:n mukaan osa surijoista jonotti yön yli.

Skotlannista arkku kuljetetaan lentoteitse Edinburghista Lontooseen, jossa se viedään ensin Buckinghamin palatsiin.

Buckinghmin palatsin monet lähitiet olivat jo tiistaina suljettu. Palatsille ja sen viereiselle Green Park -viheriölle kiemurtelivat pitkät aidatut jonot.

Vartijat valvoivat hyvin järjestäytynyttä jonotusta Buckinghamin palatsin edustalla tiistaina.

Brightonista etelärannikolta paikalle saapuneet sisarukset Beverley Williams ja Jeanette Standen olivat tyrmistyneitä jonojen pituudesta.

”Buckinghamin palatsin lähelle näyttää olevan nyt mahdotonta päästä”, Standen sanoi.

Sisarukset päättivät viedä kukkakimppunsa sen sijaan St. Jamesin palatsille, jonka luo pääsisi vähemmällä jonottamisella.

Standen kuvaili itseään monarkistiksi ja rojalistiksi. Hänellä oli ollut tapana lähettää kuningattarelle joka vuosi itsetehty syntymäpäiväkortti. Palatsilta tuli useita kirjeitä vastaukseksi.

Monarkia jakaa sisaruksia: Jeanette Standen (oik.) kannattaa kuningaskuntaa, mutta hänen sisarensa Beverley Williams on tasavaltalainen.

Hänen tasavaltalainen Beverley-sisarensa sen sijaan kannattaa monarkia lakkauttamista, vaikka halusikin muistaa kuningatarta kukkasin.

”Olemme kuninkaallisista täysin eri mieltä, mutta kunnioitamme toistemme mielipiteitä”, Williams sanoi.

Jeanette Standenin tekemä kortti kuningattaren muistoksi.

Skotlannissa ja Englannissa on nähty jo useita monarkian vastaisia mielenilmauksia. Arvostelua on herättänyt se, että poliisi on ottanut protestoijat kiinni. Pidätysten ja syytteiden noston on myös moitittu sotivan ilmaisunvapautta vastaan.

