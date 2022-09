The New York Timesin toimittajan mukaan Trump yritti kysyä jopa dieettikolaa toimittaneelta palvelijaltaan, miten hänen pitäisi vaalitappion jälkeen toimia.

“I’m just not going to leave.”

”Minä en vain lähde.”

Näin kerrotaan Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin sanoneen The New York Times -lehden toimittajan Maggie Habermanin kirjassa, joka julkaistaan 4. lokakuuta. CNN-kanava on saanut nähtäväkseen otteita kirjasta.

Kirjassa kerrotaan CNN-uutisen mukaan, että Trump tuntui loppuvuodesta 2020 ensin myöntyneen siihen, että hän hävisi marraskuun alussa pidetyt vaalit demokraatti Joe Bidenille. Mutta jossain vaiheessa myöhemmin hänen ajatuksensa muuttuivat.

”Miksi minun pitäisi lähteä, jos se varastettiin minulta?” Trump oli kysynyt vaaleihin viitaten republikaanipuolueen puheenjohtajalta Ronna McDanielilta.

Habermanin mukaan Trump yritti kysyä suunnilleen jokaiselta tapaamaltaan ihmiseltä, että miten hänen pitäisi suhtautua vaalitulokseen.

”Mukaan lukien palvelijalta, joka toi hänelle summerilla soitettaessa dieettikolaa”, Haberman kertoo CNN:n mukaan.

Vaikka kaikki eivät siihen usko, Trump ei sanojensa mukaan koskaan juo alkoholia.

Trumpin läheisin ihmispiiri suhtautui kiusaantuneesti hänen haluttomuuteensa myöntää vaalitappiota. Presidentin tyttären Ivanka Trumpin puoliso, vävy Jareed Kushner oli sanonut, ettei hän halua mennä viemään huonoja uutisia Trumpille. Hänen mukaansa tilanne vastasi kuolinvuoteelle kävelemistä.

”Pappi tulee myöhemmin”, Kushner oli kertonut Valkoisen talon avustajille Habermanin mukaan.

Kirjassa kerrotaan, että ensin Trump näytti ymmärtäneen ja myöntävänkin sen, että hän hävisi vaalit.

”Teimme parhaamme. Luulin, että me napattiin se”, hän oli sanonut yhdelle media-avustajalleen

Myöhemmin Trump pyrki kiistämään vaalituloksen; eikä hän ole koskaan onnitellut Bidenia vaalivoitosta.

Haberman oli kirjaansa varten yrittänyt löytää historiallista yhtymäkohtaa Trumpin haluttomuudelle poistua Valkoisesta talosta. Lähin löytyi vuodelta 1865, kun Mary Todd Lincoln poistui presidentin virka-asunnosta vasta kuukausi sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä, presidentti Abraham Lincoln murhattiin Yhdysvaltain sisällissodan jälkiselvittelyissä.

Joe Biden päihitti Trumpin prosentein 51,3–46,9 vuoden 2020 vaaleissa. Biden sai sikäläisen vaalitavan mukaisesti 306 valitsijamiesääntä, kun Trump sai 232.