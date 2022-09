Pääministeri kertoi aikeista vain minuutteja sen jälkeen, kun uusi kuningas oli vahvistettu Karibian valtion uudeksi johtajaksi.

Antigua ja Barbuda vahvisti viikonloppuna, että maalla on uusin ylin johtaja: kuningas Charles III. Vain minuutteja myöhemmin Antigua ja Barbudan pääministeri Gaston Browne sanoi, että maan tulisi järjestää kansanäänestys tasavallaksi siirtymisestä.

Browne sanoi järjestävänsä kansanäänestyksen seuraavan kolmen vuoden sisällä, mikäli hän tulee uudelleen valituksi pääministeriksi ensi vuoden vaaleissa.

”Tässä ei ole kyse vihamielisyydestä tai erimielisyyksistä Antigua ja Barbudan ja monarkian välillä”, hän painotti ITV News -kanavan haastattelussa.

”Kyse on viimeisestä askeleesta itsenäisyyden ympyrän sulkemiseksi, jotta meistä tulee täysin itsenäinen kansakunta.”

Noin 100 000 asukkaan Antigua ja Barbuda on kahdesta saaresta muodostuva valtio Karibialla. Sen kolonialistinen historia on pitkä. Kristoffer Kolumbus vieraili Antiguan saarella jo vuonna 1493, ja brittiläinen imperiumi valloitti sen 1600-luvulla.

Antigua ja Barbuda itsenäistyi vuonna 1981, mutta Britannian monarkki säilytti asemansa saaren ylimpänä johtajana.

Kuningatar Elisabet II ehti pitkän uransa aikana vierailla kolme kertaa Antigua ja Barbudassa. Viimeisin kuningattaren vierailu tapahtui kuitenkin yli 30 vuotta sitten, vuonna 1985.

Tuore kuningas Charles III sen sijaan kävi maassa vain viisi vuotta sitten sen jälkeen, kun sitä olivat ravistelleet tuhoisat hurrikaanit.

Äitinsä kuoltua kuningas Charles III on noussut Britannian lisäksi 14 muun valtion ylimmäksi johtajaksi. Määrä saattaa hänen hallintokautensa aikana kuitenkin huveta.

Viime vuosina entisten siirtomaiden kritiikki Britannian kuningashuoneen asemaa kohtaan on kasvanut. Kun Cambridgen herttuapari, prinssi William ja Catherine Middleton vierailivat maaliskuussa Jamaikalla, Belizessä ja Bahamansaarilla kuningatar Elisabet II:sen 70 vuotta kestäneen valtakauden kunniaksi, kohtasivat he protesteja ja vaatimuksia.

Esimerkiksi Jamaikan pääministeri sanoi, että kansakunta on ”siirtymässä eteenpäin” ja sen aikeena on tulla ”itsenäiseksi maaksi”. Britannian yleisradion BBC:n mukaan Jamaikaa johtavan työväenpuolueen tavoitteena on järjestää maassa äänestys tasavallaksi siirtymisestä.

Kyse ei ole pelkistä aikeista. Viime syksynä Barbados kääntyi tasavallaksi ja maan ensimmäinen presidentti Sandra Mason syrjäytti kuningatar Elisabet II:n maan ylimpänä johtajana.

Tuolloin heräsi keskustelu, aiheuttaisiko Barbadoksen esimerkki ketjureaktion etenkin Karibian alueen entisissä siirtomaissa. Osa asiantuntijoista arvioi, että yhä useampi maa alkaisi harkita monarkin hylkäämistä kuningatar Elisabet II:n kuoleman jälkeen.

Välirikosta ei kuitenkaan ole kyse. Esimerkiksi Barbados on tasavaltana jatkanut Kansainyhteisön jäsenenä. Myös Antigua ja Barbuda on sanonut, ettei sillä ole aikomuksia erota Kansainyhteisöstä.