Britannian monarkki jakaa kyhmyjoutsenten omistusoikeuden vanhojen kauppayhdistysten kanssa.

Thamesjoen mutkissa uiskentelevat ja Britannian vesistöjen rannoilla vierailijoita ilahduttavat joutsenet ovat saaneet uuden omistajan, uutistoimisto Reuters kertoo. Kuningatar Elisabetin kuoltua Britannian uusi monarkki kuningas Charles on nimittäin perinyt monet maan joutsenista.

"Kuninkaalla on oikeus vaatia mitä tahansa avoimilla vesillä uivaa joutsenta omakseen, jos hän niin haluaa”, sanoo David Barber, joka työskenteli noin 30 vuoden ajan kuningattaren ”joutsenten merkitsijänä” (engl. Marker of the Swans).

"Kaikki joutsenet eivät kuulu kuninkaalle, mutta jos hän haluaa sellaisen omakseen, voi hän sen saada käyttämällä kuninkaallista etuoikeuttaan”, Barber kertoo Reutersille.

Joutsenten omistusoikeuden juuret ovat keskiajalla 1100-luvulla, jolloin silloinen Englannin kruunu julisti kaikki kyhmyjoutsenet omaisuudekseen. Lintuja pidettiin tuohon aikaan suurena herkkuna ja niiden lihaa nautittiin juhla-aterioilla.

"Silloin joutsenet olivat erittäin tärkeä ravinnonlähde, ja niitä tarjoiltiin juhlatilaisuuksissa todella varakkaille”, Barber kertoo.

"Tietenkään nykyisin joutsenia ei enää syödä, vaan tässä on kyse suojelu- ja opetustyöstä”, hän huomauttaa.

Hallitsija jakaa kyhmyjoutsenten omistusoikeuden vanhojen kauppayhdistysten kanssa.

Joutsenten merkitsijä David Barber virka-asussaan Thamesjoella.

Barber, jonka virka-asuna toimii helakanpunainen takki ja joutsenenhöyhenellä koristettu hattu, tapasi vuosien saatossa kuningattaren useita kertoja julkisissa ja epävirallisissa tilaisuuksissa.

"Hän oli erittäin, erittäin ihana ihminen. Hänen kanssaan saattoi tulla hyvin toimeen. Ja hän oli erittäin kiinnostunut kaikista villieläimistä, myös joutsenista”, Barber sanoi, ja toivoi Charlesin seuraavan äitinsä esimerkkiä kiinnostuksesta luonnonsuojeluun.

Joutsenten merkitsijän tehtäviin kuuluu myös jokavuotinen joutsenten laskenta, jossa kauppayhdistyksien ja monarkin ryhmät laskevat viiden päivän ajan Thamesjoessa uivia joutsenia.

Barber kieltäytyi arvioimasta Reutersille kuninkaan omistamien joutsenten määrää.