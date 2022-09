Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Ympäristö

Australia julisti La Niña -ilmiön alkaneen: Sen pelätään tuovan jälleen rankkoja sateita ja aiheuttavan suuria tulvia

Australian ilmatieteen laitos ilmoitti La Niña -ilmiön alkaneen. Ilmiö on jo kolmas peräkkäinen, mikä on harvinaista. Maaperä on jo valmiiksi märkää ja jokien pinnat korkealla.

Tulvavedet vetäytyivät kaduilta Sydneyssä heinäkuun alussa.

Australian ilmatieteen laitos (BoM) kertoi tiistaina La Niña -ilmiön alkaneen. Kyseessä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun ilmiö julistetaan. Asiasta uutisoivat brittilehti The Guardian ja Australian yleisradioyhtiö ABC. Pelkona on, että jo valmiiksi märkä maaperä ei pysty imemään ilmiön myötä tulevia, paikoin rankkojakin sateita. ”Ongelmana kolmoisilmiössä on, että maaperä on jo valmiiksi märkää, jokiemme pinnat ovat jo korkealla, poukamamme ovat täynnä ja patomme ovat perin täynnä”, sanoi queenslandilaisen yliopiston ympäristöhistorioitsija Margaret Cook ABC:lle. ”Meidän maailmankolkassamme Kaakkois-Queenslandissa kaikki tuntuu märältä. Meillä on vielä hometta, meillä on vielä kuivuvaa mutaa kaikkialla.” La Niñan toteutuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että seuraavana Australian kesänä nähtäisiin jättimäisiä tulvia. Tulvat ja rankat sateet ovat kuitenkin mahdollisia. La Niña -ilmiössä idästä länteen suuntaavat tuulet voimistuvat Tyynellämerellä, mikä lisää normaalia suurempien sademäärien todennäköisyyttä Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Toisaalta ilmiö johtaa esimerkiksi Amerikkojen länsiosien suhteelliseen kuivuuteen. Riippuen arviointikriteereistä, vuodesta 1900 lähtien on nähty vain kaksi tai kolme kolmoisilmiötä. Historialliset tiedot eivät siis auta kovinkaan paljon La Niñan seurausten ennustuksissa. Lisäksi kaikki kolme aiempaa kolmoisilmiötä seurasivat La Niño -ilmiötä, jota ei ole ollut ennen tämänkertaista La Niñaa. Nykyisten ennusteiden perusteella La Niña -ilmiö kestää Cookin mukaan vuoden loppuun asti. Varmaa tämä ei kuitenkaan ole. Ilmiö voi myös aiheuttaa useampia trooppisia pyörremyrskyjä. Australian sateisiin vaikuttaa kaksi muutakin sääilmiötä: Etelänapamantereen ympärillä oleva matalapaineen alue tai voimakkaat länsituulet eli Southern Annular Mode (SAM) sekä Intian valtameren dipoli-ilmiö (IOD). Dipolin myötä valtameren pintaveden lämpö­tilojen välillä on eroavaisuuksia itä- ja länsiosien välillä. SAM on tällä hetkellä niin kutsutussa positiivisessa vaiheessa ja IOD negatiivisessa. Cookin mukaan kaikki kolme olosuhdetta lisäävät todennäköisesti sateiden määrää eri puolilla Australiaa eri vuodenaikoina.