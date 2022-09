Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis on myöntänyt yhden oppositiopoliitikon vakoilun, mutta kertoi sen olleen laillista. Vakoiluvyyhdin purkautuessa myös muita vakoilun kohteita on paljastunut.

Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis puhui medialle Ranskan-vierailunsa yhteydessä Pariisissa maanantaina. Mitsotákis on myöntänyt, että kreikkalaista oppositiopoliittikkoa on vakoiltu, mutta vetosi toiminnan olleen laillista.

Kreikassa paljastunut vakoiluskandaali uhkaa maan poliittista vakautta, kertoo Politico.

Vakoiluvyyhti alkoi purkautua sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin jäsenen ja oppositiossa olevan Pasok-puolueen johtajan Níkos Androulákisin puhelimesta paljastui merkkejä vakoiluohjelmistosta.

Androulákis sai tiedon The Brussels Times -lehden mukaan EU-parlamentin taholta, joka ensin kertoi hänen joutuneen epäonnistuneen telekuunteluyrityksen kohteeksi. Tämän lisäksi EU-parlamentin IT-osasto kertoi hänelle, että Kreikan kansallinen turvallisuuspalvelu on seurannut hänen liikkeitään vuoden 2021 syyskuusta saman vuoden joulukuuhun.

Androulákisin puhelimesta löytyi Predator-vakoiluohjelmisto, joka muistuttaa kuuluisampaa Pegasus-vakoiluohjelmistoa, jota on käytetty laajasti maailmalla muun muassa toimittajien ja poliitikkojen vakoiluun.

Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis myönsi seurannan mutta kertoi sen olleen lainmukaista, joskin ”väärin”. Hän myös kiisti Predator-ohjelmiston käytön.

Vyyhti on laajentunut koskemaan myös muita kreikkalaisia poliitikkoja ja toimittajia. The Brussels Timesin mukaan Kreikan hallitus on myöntänyt seurantaoperaatioiden olemassaolon mutta vakuuttanut niiden olleen laillisia.

Skandaalin paljastuttua pelkona on Politicon mukaan, ettei maahan saada neuvoteltua vakaata hallitusta seuraavien vaalien jälkeen.

Ihmiset kokoontuivat osoittamaan mieltään vakoiluskandaalin takia Ateenassa elokuussa.

Mitsotákisin Uusi demokratia (UD) -puolueen hallituskumppanit ovat silmäilemässä jo seuraavia vaaleja, ja ne ovat ovat pyrkineet etäännyttämään itsensä skandaalista. Ennen paljastuksia näytti siltä, että UD ja Pasok-puolue olisivat olleet matkalla hallitukseen. Kumppanuus kuitenkin näyttää kaatunee ennen kuin se oikeasti alkoikaan.

”Pasokin äänestäjien on nyt todella vaikea liikkua kohti UD:ta, mutta heillä on vielä vaikeampaa laittaa painetta puolueen johdon suuntaan hallituskumppanuuteen lähtemisestä”, sanoi Kreikan politiikan asiantuntija Athanasios Diamantopoulos Politicolle.

UD:n riveissä ei kuitenkaan ole Politicon mukaan ainakaan vielä muodostumassa täysimittaista kapinaa pääministeriä tai hänen toimintaansa vastaan, eikä hänen eroaan vaadita laajalla rintamalla. Tämä tilanteen hyväksyntä ei kuitenkaan miellytä kaikkia.

”Jos olisimme demokraattisessa valtiossa, meillä ei olisi poliittista epävakautta. Pääministeri olisi jo eronnut ja seuraajaprosessi olisi aloitettu”, politiikan tutkimuksen professori Nikos Marantzidis sanoi Politicolle.

Mitsotákis on Marantzidisin mukaan nivonut henkilökohtaisen tulevaisuutensa demokratian tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa, että Mitsotákis olettaa suurten poliittisten epävakauksien seuraavan automaattisesti, jos hän eroaa pääministerin tehtävistään.

Lähikuukausina Mitsotákis pyrkinee pitämään puolueensa rivit tiiviinä ja kasassa ennen viimeistään yhdeksän kuukauden päästä pidettäviä vaaleja.

Yhtenä mahdollisena seuraavana hallituskokoonpanona voisi olla UD:n ja Venäjä-mielisen Kreikkalainen ratkaisu -puolueen koalitio. Tämä edustaisi kuitenkin täyskäännöstä Mitsotákisille, sillä hän on esiintynyt Yhdysvaltojen puoleen kääntyneenä maltillisena poliitikkona.

Mitsotákis voi myös pyrkiä suostuttelemaan yksittäisiä, eri puolueita edustavia lainsäätäjiä puolelleen. Tai UD voi muodostaa hallituksen Pasokin kanssa. Tämä vaatisi Politicon mukaan sen, ettei Mitsotákis enää olisi UD:n johdossa.

Jos Mitsotákis eroaisi puolueensa johdosta, voisi kolmen suuren eli UD:n Pasokin ja vasemmistolaisen Syrizan hallitus olla myös mahdollinen.

”Tämä on mahdollista, mutta ei yksinkertaista. Niin pitkään, kun [Mitsotákis] on sitonut henkilökohtaisen tulevaisuutensa demokratian ja valtion tulevaisuuteen, tällä tulee olemaan haitallinen vaikutus vaalien jälkeisiin tapahtumiin”, Marantzidis kertoi Politicolle.

Seuraavana vaihtoehtona olisi keskustavasemmisto- ja vasemmistopuolueiden yhteenliittymä, jossa UD:lle ei olisi sijaa. Mitsotákis kuitenkin varoitteli tällaisen ”poliittisen hirvityksen” muodostamisesta.