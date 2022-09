Ukrainalaislähteiden mukaan kiinni otettuja venäläisiä opettajia odottaisi rikostutkinta. Heitä voidaan epäillä sodan lakien ja tapojen rikkomisesta ja yhteistyöstä Venäjän valtion kanssa. Tuomio voi olla jopa 8–12 vuotta vankeutta.

Ukrainassa on viime päivinä noussut puheenaiheeksi Ukrainaan tulleiden ja nyt mahdollisesti pidätettyjen venäläisopettajien kohtalo.

Ukrainalaisissa medioissa on kirjoitettu, että esimerkiksi Venäjältä takaisin vallatussa Kupjanskin kaupungissa on otettu kiinni venäläisopettajia. Asiasta uutisoi muun muassa BBC Russia.

Tiedot opettajista, heidän määrästään ja kohtalostaan vaihtelevat eri lähteissä. Myös Ukrainan hallinnon edustajien kommentit asiasta ovat toistaiseksi epämääräisiä. Venäjän opetusministeriö on kiistänyt ylipäänsä tiedon, että venäläisiä opettajia olisi ollut Kupjanskissa. Toisaalta Venäjän rikostutkintaviranomainen on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan Ukrainassa venäläisen opetussuunnitelman mukaan opettaneiden opettajien pidätyksistä.

Ukrainalaislähteiden mukaan kiinni otettuja venäläisiä opettajia odottaisi rikostutkinta. Heitä voidaan epäillä sodan lakien ja tapojen rikkomisesta ja yhteistyöstä Venäjän valtion kanssa. Tuomio voi olla jopa 8–12 vuotta vankeutta.

Venäläisistä opettajista Ukrainassa on kirjoitettu kansainvälisissä medioissa lukuisia juttuja kesän aikana.

Esimerkiksi The Washington Post kertoi kesäkuussa, että Venäjä on luvannut sadoille opettajille moninkertaista palkkaa, jos he lähtevät Ukrainalta vallatuille alueille antamaan ukrainalaisille koululaisille ”oikeaa” opetusta, johon kuuluu muun muassa Venäjän näkemys Ukrainan historiasta.

The Washington Postin tietojen mukaan esimerkiksi Venäjällä sijaitsevan Tšuvassian alueen opettajille luvattiin yli 2 800 euron kuukausipalkkaa, jos he lähtisivät opettajiksi Ukrainan puolelle. Tšuvassian alueella vastaavasta työstä kuukausipalkka olisi alle 550 euroa.

Yksi lehden haastattelemista, nimettömänä pysyneistä opettajista sanoi ”kaikkien tietävän, ettei näistä matkoista seuraa mitään hyvää”.

Lehden tietojen mukaan noin 250 opettajaa oli lähtenyt Venäjältä Ukrainaan kesäkuussa. Osa paikan vastaanottaneista oli lähtenyt hyvän palkan perässä ja siksi, ettei heillä ollut ”mitään hävittävää”.

Venäläisen propagandan levittäminen koululaisille vaikuttaa olevan oleellinen osa venäläistämis­projektia, jossa Venäjä on pyrkinyt valtaamillaan alueilla hävittämään ukrainalaisten tunteen omasta historiastaan, kansallisuudestaan ja jopa kielestään.

Venäjän sotilaat vetäytyivät viime viikolla muutamassa päivässä koko Harkovan alueelta, kun Ukraina onnistui poikkeuksellisessa vastahyökkäyksessään.

Viikonloppuna ukrainalaismedioissa alettiin julkaista juttuja alueella kiinni otetuista venäläisistä opettajista. Ukrainalainen kansanedustaja Oleksiy Goncharenko ilmoitti, että opettajia oli pidätetty Kupjanskin kaupungissa. BBC Russian mukaan Goncharenkoa ei pidetä kuitenkaan luotettavana lähteenä.

Maanantaina Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk kommentoi asiaa ukrainalaiselle Strana-medialle. Vereštšuk ei kommentoinut opettajien määrää tai sitä, missä heidät tarkalleen oli otettu kiinni.

Vereštšuki kuitenkin sanoi, että Ukrainassa kiinni otetut venäläisopettajat saavat tuomion todennäköisesti yhteistyöstä Venäjän valtion kanssa. Heitä ei pidetä sotavankeina, koska he eivät itse ole osallistuneet taisteluihin.

”He ovat syyllistyneet rikokseen valtiotamme vastaan. Varoitimme monta kertaa Venäjän kansalaisia, jotka tulivat Ukrainan alueelle suorittamaan laittomia tehtäviä”, Vereštšuk sanoi.

Ukrainalaissotilaat poseerasivat maan lipun kanssa kattotasanteella Kupjanskissa lauantaina.

Tiistaina presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kommentoi tapausta televisiohaastattelussa. Podoljakin mukaan on vielä liian aikaista sanoa, mitä milläkin vapautetulla alueella on tarkalleen tapahtunut.

Podoljak ei myöskään suostunut vielä vahvistamaan, että Ukrainassa on otettu kiinni venäläisiä opettajia. Hän korosti, että tapaus on ensin tutkittava tarkasti.

”Minkälaisia opettajia he ovat olleet? Ovatko he todella Venäjän kansalaisia? Ovatko he todella olleet täällä opettamassa vai ovatko he vain tekeytyneet opettajiksi? Onko taustalla jonkinlainen järjestö, joka yrittää edistää Venäjän propagandaa?” Podoljak pohti.

Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov kiisti tiistaina Venäjän valtiollisen tietotoimiston Tassille antamassaan kommentissa, että venäläisiä opettajia olisi otettu kiinni Ukrainassa.

”Väitteet venäläisten opettajien pidätyksistä Harkovan alueella eivät vastaa todellisuutta”, Kravtsov sanoi.

Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti venäläisten opettajien läsnäolon takaisin vallatuilla alueilla.

Myöhemmin tiistaina Venäjän rikostutkintaviranomaisen ICR:n johtaja Aleksandr Bastrykin kuitenkin ilmoitti ICR:n aloittavan tutkinnan koskien Ukrainan joukkojen pidättämiä opettajia, jotka ovat opettaneet Ukrainassa venäläisen opetussuunnitelman mukaisesti.

ICR:n raportissa ei kuitenkaan sanota, minkä maalaisia Ukrainassa pidätetyt opettajat olivat ja missä he tarkalleen työskentelivät.