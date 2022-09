Pääministeri Narendra Modi ottaa Namibiasta saapuvat gepardit vastaan henkilökohtaisesti. Intian tarkoituksena on palauttaa gepardi osaksi maan luontoa.

Intiaan saapuu lauantaina kahdeksan gepardia, jotka pääministeri Narendra Modi toivottaa henkilökohtaisesti tervetulleiksi maahan. Pääministeri juhlistaa lauantaina myös 72. syntymäpäiväänsä. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Intian tarkoituksena on palauttaa gepardit takaisin osaksi maan luontoa. Intia oli aikanaan koti aasiangepardeille, mutta laji kuoli alueella sukupuuttoon ilmeisesti jo ennen Modin syntymää.

Yleisesti uskotaan, että prinssi Maharaja Ramanuj Pratap Singh Deonin tappoi Intian kolme viimeistä gepardia 1940-luvun lopulla. Gepardien metsästys oli suosittu harrastus Intian aatelisten keskuudessa, sillä hentorakenteinen eläin ei ollut yhtä vaarallinen kuin tiikerit.

Aasiangepardi on nykyisin hyvin uhanalainen laji, josta on jäljellä vain joitain kymmeniä yksilöitä Iranissa. Intia on vuodesta 2020 asti suunnitellut toisen alalajin, afrikangepardin tuomista osaksi maan luontoa. Intian korkein oikeus salli tuolloin afrikangepardien kokeellisen sijoittamisen ”huolellisesti valittuun paikkaan”.

Ensimmäisten afrikangepardien tuominen Intiaan on kuitenkin viivästynyt koronapandemian vuoksi.

Intian pääministeri Narendra Modi Delhissä 15. elokuuta.

Lauantaina afrikangepardit – viisi urosta ja kolme naarasta – saapuvat vihdoin Namibiasta Intiaan. Ensin ne viedään karanteenitiloihin Kunon kansallispuistoon Madhya Pradeshin osavaltioon, Keski-Intiaan.

Kunon kansallispuisto valikoitui gepardien uudeksi kodiksi, sillä alueella on runsaasti niittyjä ja saaliseläimiä.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun suuri lihansyöjä kuljetetaan maanosasta toiseen ja palautetaan siellä luontoon. Kriitikot ovat varoittaneet, että kissapetojen voi olla vaikea sopeutua uuteen kotimantereeseensa, etenkin jos ne törmäävät alueella jo valmiiksi eläviin leopardeihin.

Alueviranomaiset kertovat, että gepardeille on järjestetty ilmavoimien helikopterikyyti Delhistä Kunon kansallispuistoon matka-ajan lyhentämiseksi. Kansallispuistoon on rakennettu ainakin kuusi helikopterikenttää sekä gepardien että vieraiden vastaanottamiseksi.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan koko maailmassa on alle 7 000 gepardia. Niistä suurin osa elää Afrikan savanneilla.