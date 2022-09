Kommunismin jälkeen juutalaiset rakensivat vaivalla yhteisönsä uudelleen Ukrainassa, ja nyt se on taas tuhoutumassa. ”Jotkut haluavat aina tappaa meitä. Mutta me nousemme aina uudestaan”, hasidinainen sanoo HS:lle Ukrainassa.

Uman/Odessa

NuorElla naisella on silmät kiinni, ja hän heijaa itseään keskittyneesti seinää vasten. Pieni tyttö painaa kasvonsa mustaa kiveä vasten, jota vanha nainen kumartuu suutelemaan. Penkeissä jotkut nukkuvat. Taaperot vaeltelevat salissa.

Olemme hasidijuutalaisten pyhiinvaelluspaikassa, rabbi Nachmanin haudalla, keskellä Ukrainaa, Umanin kaupungissa.

Tänä viikonloppuna, juutalaisten uutenavuotena, Umaniin on tulossa arviolta ainakin 20 000 hasidijuutalaista pyhiinvaeltajaa, pääosin Israelista. Sodan takia heitä tulee tavallista vähemmän. Joinakin vuosina Umanissa, noin 80 000 asukkaan kaupungissa, on ollut 60 000 pyhiinvaeltajaa.

Hasidit on juutalainen herätysliike, joka on syntynyt Länsi-Ukrainassa 1700-luvulla. Hasidit elävät vanhoja perinteitä noudattaen ja painottavat uskossaan mystiikkaa ja toisaalta myös iloa.

Umanin pyhiinvaeltajat ovat hasidiliikkeen haara, Breslovin hasidit. Vuonna 1810 kuollut rabbi Nachman oli heidän viimeinen elossa ollut johtajansa.

Tänä viikonloppuna juutalaiset viettävät uuttavuotta eli roš hašanaa. Rukouksia, tanssia ja laulua ja musisointia on luvassa päivin ja öin. Rituaaleihin kuuluvat myös puhdistautumiskylvyt synagogan mikve-altaissa.

Hasidimies on suojannut hattunsa sateella Ukrainan Umanissa.

Kaduilla rukoilemaan kulkevilla miehillä on pitkät parrat, poskikiehkurat, päässä kipa tai lierihattu, monilla perinteiset pitkät, liehuvat takit. Jotkut heistä kulkevat nahkatakissa ja pillifarkuissa, rukousviitan hapsut heiluen.

Rukoilu on hasideille puhumista Jumalan kanssa.

Rabbi Nachmanin haudan ympärille rakennetussa synagogassa on naisille ja miehille eri tilat.

Naisten eteisessä on pitkiä esiliinoja niitä vierailijoita varten, jotka eivät ole valmiiksi pukeutuneet pitkään hameeseen tai mekkoon. Hasidinaisilla on pää verhottuna huiviin tai turbaaniin, nuoremmilla hupparin huppuun.

Siihen nähden, että tämä on pyhä paikka ja jotkut puhuvat Jumalalle äänekkäästikin, tunnelma on yllättävän välitön. Yksi nuorista naisista syö pullan näköistä leivonnaista. Umanissa näissä kortteleissa kosherruokaa saa kaikkialla.

Schachar Bromberg käy monta kertaa päivässä rukoilemassa rabbi Nachmanin haudalla neljän tyttärensä kanssa.

Siniseen turbaaniin hiuksensa verhonnut, viidettä lastaan odottava Schachar Bromberg, 32, on tullut rukoilemaan neljän tyttärensä kanssa. Hänen miehensä on miesten puolella rukoilemassa.

”Tunnemme, että Jumala puhuu meille täällä. Tunnemme myös rabbi Nachmanin elävän ja haluamme olla hänen lähellään”, Bromberg sanoo.

Brombergin perheelle on tärkeää päästä joka vuosi roš hašanan aikaan Umaniin. He ovat tulleet Israelista ja viettävät rabbi Nachmanin lähellä kaksi ja puoli kuukautta.

Tänä vuonna matkan vaikeuksista ja vaaroista varoiteltiin hasideja etukäteen Israelin viestimissä. Sodan takia Ukrainan ilmatila on suljettu, ja maahan pääsy on tavallista vaikeampaa. Perhe lensi Israelista Budapestiin ja tuli Unkarista junalla Umaniin.

”Ei se ollut vaikeaa tai vaarallista ollenkaan”, Bromberg sanoo.

”Elämme sodassa myös kotimaassamme, olemme tottuneet siihen”, hän viittaa Israelin ja Palestiinan konfliktiin.

Hasidinainen keskittyi rukoukseen Ukrainassa Umanin pyhiinvaelluskohteessa.

Ukraina on ollut läpi historian yksi merkittävistä juutalaisten asuinsijoista Euroopassa, ja Uman on elävä muistomerkki siitä, miten paljon Ukrainassa on vuosisatojen ajan vainottu ja tapettu juutalaisia. Muisto elää pyhiinvaeltajissa, sillä aineelliset merkit on tuhottu.

Ukrainan juutalaisyhteisö on pienentynyt holokaustin jälkeen myös kommunismin takia, mutta viime vuosikymmeninä se on taas kasvanut selvästi.

”Uskon, että juutalaisia vihataan aina, ja jotkut haluavat aina tappaa meitä. Mutta me nousemme aina uudestaan”, Bromberg sanoo.

Rabbi Nachman halusi tulla haudatuksi juuri Umaniin, koska siellä oli siihen aikaan, 1800-luvulla, suuri juutalaisten hautausmaa. Se oli tuhansien vuoden 1768 verilöylyssä kuolleiden juutalaisten viimeinen leposija.

Natsit tuhosivat hautausmaan valloitettuaan Ukrainan toisessa maailmansodassa. Natsidiktaattori Adolf Hitler tapasi aatetoverinsa Benito Mussolinin Umanissa vuonna 1941.

Nykyinen vihan levittäjä, Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää Venäjän hyökkäyssodan harhaisena motiivina toisen maailmansodan viholliskuvaa. Hän sanoi viimeksi keskiviikkona venäläisten ”puhdistavan” Ukrainaa natseista.

Osuvampaa olisi verrata Putinia itseään Hitleriin.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges piti saksalaisen ZDF-kanavan haastattelussa Putinin keskiviikkona julistamaa liikekannallepanoa verrannollisena Volkssturmiin.

Silloin, vuonna 1944, natsi-Saksa ennen kukistumistaan haali taisteluihin 16–60-vuotiaita miehiä vailla sotilaskoulutusta.

Putinin Ukrainasta luoma viholliskuva natseista tuntuu erityisen vinksahtaneelta siksikin, että juuri Ukrainassa juutalaiset ovat pitkästä aikaa saaneet olla rauhassa.

Kunnes tänä vuonna natsien keskitysleireistä selvinneitä iäkkäitä juutalaisia on kuollut Venäjän iskuissa eri puolilla Ukrainaa.

Antisemitistejä ja uusnatseja on tietysti kaikkialla, myös Ukrainassa. Mutta Umanin juutalaisyhteisössä on silmiinpistävä ero verrattuna läntisen Keski-Euroopan tai jopa Helsingin synagogiin. Aseistautuneita poliiseja ei näy missään.

Monissa Euroopan maissa antisemitistiset rikokset ovat lisääntyneet. Tekijöinä on usein islamisteja, mutta esimerkiksi Saksassa suurimmasta osasta juutalaisiin kohdistuvista rikoksista ovat vastuussa äärioikeistolaiset.

Kymmenen vuotta sitten joku toi sian verta ja sian pään Umanin hasidiyhteisön liepeille. Koronapandemiassa jotkut paikalliset lietsoivat vihaa juutalaisia vastaan ja kehottivat tappamaan heitä, koska pyhiinvaeltajia ei haluttu kaupunkiin epidemian takia.

Umanin hasidiyhteisön johtaja Nathan Ben Noon sanoo, että ainoat vaikeudet, joita juutalaiset kohtaavat Ukrainassa, liittyvät byrokratiaan.

”Olemme tottuneet tähän. Emme ole peloissamme. Ihan sama minne menemme, olemme kuin sodassa. Meillä on aina vaikeaa”, Umanin juutalaisyhteisön johtaja Nathan Ben Noon sanoo.

Ben Noonin mukaan Ukrainassa hasideille aiheuttavat ongelmia paikalliset viranomaiset, joilta yhteisön on vaikea saada haluamiaan lupia kuten rakennusoikeuksia toivomilleen hankkeille.

Se on kuitenkin byrokratiaa. Natseista hänellä ei ole havaintoja.

Byrokratian lisäksi vaikeudet liittyvät hasidielämän ihanteisiin. Ben Noon kertoo, että joskus on rankkaa olla aina iloinen kuten uskonto vaatii – mutta painottaa heti, että mitään syytä ei ole suruunkaan. Usein väsyttää, koska öisinkin herätään rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa tanssien ja laulaen.

”Meille joka päivä näkemämme aurinko on aina uusi. Samoin kuu ja tähdet. Kaikki alkaa aina uudestaan”, hän sanoo. Hänen mukaansa hasidit ilahtuvat maailman – ja Jumalan – kauneudesta ja ihmeistä joka päivä.

Nuori hasidinainen Bathel luki Tooraa rabbi Nachmanin haudalla.

Umanista vajaat kolme sataa kilometriä etelään sijaitseva Odessa on ollut historiassa ja taas viime vuosina yksi juutalaisen elämän keskittymistä Ukrainassa.

Viime syksynä juutalaisperheiden piti vuokrata stadion koulunaloitusjuhlia varten, Odessassa asuva uskonnollinen juutalainen Josef Silbert kertoo.

Hänen mukaansa Odessassa juutalaiset saavat olla rauhassa. Kun hän kulkee sapattina synagogaan perinteisessä juutalaisasussaan, tuntemattomatkin toivottavat hänelle kadulla rauhallista pyhää, ”šabat šalom”.

”Muualla Euroopassa katselen enemmän ympärilleni”, hän viittaa kokemuksiin antisemitismistä.

Vielä jokin aika sitten Odessan juutalaisessa koulussa oli vain muutamia lapsia yhdellä luokalla, vuosi sitten helposti kolmekymmentä. Nyt monet juutalaisista perheistä ovat paenneet sotaa. Odessan neljästä kosherravintolasta kolme on suljettu.

Kommunismin jälkeen vaivalla rakennetut juutalaisyhteisöt kuihtuvat pakolaisuuden takia eri puolilla maata.

Ukrainalainen rabbi Shaul Horowitz sanoi kesäkuussa Jewish Telegrapchic Agency -uutissivustolla, että sodan takia tuntuu siltä kuin Ukrainassa palattaisiin ajassa taaksepäin 30 vuoden takaiseen. ”Melkein kaikki yhteisön pilarit ovat lähteneet Ukrainasta”, hän sanoi.

Putinin puhe ukrainalaisista natseista on Silbertin mielestä niin vastenmielistä ”hevonpaskaa”, ettei vastaava löydy.

”He ovat eläimiä”, hän sanoo venäläisten teoista Ukrainassa.

Heti sodan alussa venäläisten isku osui holokaustin muistomerkkiin ja juutalaisten joukkohautaan Babi Jariin Kiovassa. Sitä pidettiin symbolisesti erityisen järkyttävänä.

Silbert näkee asian toisin. Hän huomauttaa, että juutalaisuudessa on sääntö, että jos tooran kanssa tanssittaessa toora putoaa lattialle ja ihminen kaatuu, muiden on astuttava tooran päälle, ei toisen ihmisen päälle.

”Ihmiselämä on arvokkaampi kuin mikään muistomerkki”, Silbert sanoo.

Venäjän tuhot Ukrainassa koskevat kaikkia ihmisryhmiä.

Ukrainan ortodoksikirkko julistautui itsenäiseksi Moskovan patriarkaatista toukokuussa. Sen jälkeen venäläiset sotilaat ovat saksalaisen Tagespostin mukaan tappaneet ja kiduttaneet Ukrainan ortodoksipappeja.

Lehden mukaan 270 uskonnollista rakennusta on tuhottu sodassa. Niistä viisi on synagogia, viisi moskeijoita ja valtaosa ortodoksikirkkoja.

Odessalainen Josef Silbert työskentelee isänsä ja veljensä kanssa perheyrityksessä, joka valmistaa hummusta ja baba ganoushia.

Juutalaiset viettävät parhaillaan sapattia ja roš hašanaa. Josef Silbertin elämää sota on muuttanut niin, että sapattina ei mennä enää ystävien luokse illalliselle kuten ennen, sillä ulkonaliikkumiskielto alkaa kaikkialla Ukrainassa kello 23 iltaisin.

Odessan juutalaiset ovatkin siirtyneet viettämään yhteisiä sapattilounaita.

Tämä viikonloppu on erityisen tärkeä kaikille juutalaisille.

Tuhannet ja tuhannet hasidit kaikkialla maailmassa rukoilevat yhtä aikaa rauhaa Ukrainaan.