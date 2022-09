Kuningattaren arkku siirretään Buckinghamin palatsiin Lontooseen. Keskiviikkona se kuljetetaan Westminster Halliin, missä ihmiset voivat käydä arkun luona hautajaisaamuun asti.

Kuningatar Elisabet II:n arkku siirretään tiistaina Skotlannin Edinburghista Lontooseen Buckinghamin palatsiin.

Arkku on ollut vuorokauden ajan St. Gilesin katedraalissa Edinburghissa, jossa yleisö on voinut käydä jättämässä kuningattarelle jäähyväisensä.

Arkku kuljetetaan katedraalista kello 17.00 paikallista aikaa, eli kello seitsemältä Suomen aikaa, Edinburghin lentokentälle, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

HS näyttää suoraa lähetystä arkun matkasta.

Edinburhghista arkku lennätetään RAF Norholtin lentoasemalle, joka sijaitsee Lontoon länsiosissa. Lennolla on mukana myös kuningattaren tytär, prinsessa Anne.

Arkun odotetaan saapuvan Lontooseen hieman ennen kello seitsemää illalla paikallista aikaa, eli noin yhdeksältä Suomen aikaa, kertovat BBC ja The Guardian.

Lentoasemalta arkku kuljetetaan Buckinghamin palatsiin. Palatsissa arkkua ovat vastaanottamassa kuningas Charles III ja kuningatarpuoliso Camilla sekä Walesin prinssi William ja Walesin prinsessa Catherine.

Kuningas Charles on ollut tiistaina vierailulla Pohjois-Irlannissa, jonka pääkaupungissa Belfastissa hän on osallistunut muun muassa kuningatar Elisabetin kunniaksi järjestettyyn jumalanpalvelukseen. Lisäksi hänen on määrä tavata muun muassa Pohjois-Irlannin asioiden ministeri Chris Heaton-Harrisin.

Kuningattaren arkku on yön yli Buckinghamin palatsin jousihuoneessa. Keskiviikkona arkku kuljetetaan palatsista Westminster Halliin, missä ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästit kuningattarelle aina hautajaispäivän, tulevan maanantain, aamuun saakka.

Brittilehti The Timesin mukaan jopa 750 000 ihmisen odotetaan käyvän arkulla.