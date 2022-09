Useat Länsi-Virginian republikaaniedustajat toivovat, että osavaltion ainoa aborttiklinikka ei voisi jatkaa toimintaansa uuden lain myötä.

Yhdysvaltain Länsi-Virginiassa säädettiin tiistaina erittäin tiukka aborttilaki, kertovat muun muassa Politico, The Washington Post ja The New York Times.

Laki kieltää abortit muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen mukaan raiskauksen tai insestin uhrit voivat saada abortin kahdeksanteen raskausviikkoon asti, mutta vain, jos he ilmoittavat rikoksesta lainvalvojille.

Alaikäisten uhrien kohdalla raja on 14 raskausviikkoon saakka, ja heidän pitää raportoida tapahtuneesta joko lainvalvojille tai lääkärille.

Potilaan pitää esittää lääkärille poliisiraportti tai notaarin vahvistama kirje, ennen kuin abortti voidaan tehdä.

Uusi laki sallii aborttien tekemisen myös lääketieteellisissä hätätilanteissa.

Useiden osavaltion republikaaniedustajien toiveena on Politicon mukaan, että Länsi-Virginian ainoa aborttiklinikka ei voisi enää toimia uuden lain tultua voimaan.

Useat osavaltiot ovat säätäneet tiukkoja aborttilakeja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesällä laajan oikeuden aborttiin. Päätös siirsi lainsäädännällisen vallan hallita abortteja liittovaltiolta osavaltioille.

Republikaanit ovat kuitenkin pyrkineet säätämään liittovaltion tasolla aborttioikeutta rajaavia lakeja. Tuoreimpana esimerkkinä on republikaanisenaattori Lindsey Grahamin tiistaina julkistama lakiehdotus. Sen mukaan abortit olisi kielletty kansallisella tasolla 15 raskausviikkoon asti.

Grahamin ehdotus paljasti kuitenkin jälleen republikaanipuoleen sisäisiä jakolinjoja. Monet hänen senaattorikollegoistaan, kuten senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell, pyrkivät etäännyttämään itsensä ehdotuksesta.

”Republikaanipuolueen reaktio [korkeimman oikeuden kesän päätökseen] on ollut katastrofaalinen. He etsivät vielä ääntään”, sanoi abortteja vastustavan Susan B. Anthony Pro-Life America -järjestön puheenjohtaja Marjorie Dannenfelser The New York Timesille.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen on näyttänyt siltä, että demokraatit ovat saaneet sähköistettyä äänestäjäkuntansa turvaamaan aborttioikeuksia eri osavaltioissa.

Republikaanit puolestaan ovat monin paikoin riitautuneet keskenään, sillä sen jäsenien ja äänestäjien parissa on suuria erimielisyyksiä siitä, miten paljon ja millä poikkeuksilla sekä perusteilla aborttioikeutta pitäisi rajoittaa.

Ennen aborttioikeuden rajoituksilla kampanjoineet republikaaniehdokkaat ovat The New York Timesin mukaan muun muassa poistaneet kovaa linjaa ajaneita kirjoituksia verkkosivuiltaan.

Rajoitusten sijaan monet ovat ottaneet vaalisanomakseen esimerkiksi inflaation ja yleisen turvallisuuden, sillä he toivovat näiden uppoavan paremmin epävarmoihin äänestäjiin.

Joidenkin vaalistrategistien mukaan näiden asioiden esillä pitäminen voi tuoda ehdokkaalle paikan senaatista ja edustajainhuoneesta. Paikkojen varmistuttua aborttirajoitukset voidaan nostaa lainsäädäntöelimissä jälleen esille ja kansallista rajoitusta voidaan ajaa, erityisesti jos republikaanit saavat molemmat kamarit haltuunsa.

Ihmiset osoittivat mieltään aborttioikeutta vastustavan Susan B. Anthony Pro-Life America -järjestön varainkeräystilaisuutta vastaan Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa tiistaina.

Yhtenä vaikuttavana tekijänä rajoituskeskustelun hälventämiseen taustalle on kansan mielipide. Huomattava enemmistö yhdysvaltalaisista nimittäin kannattaa yleistä aborttioikeutta tietyin rajoituksin.

Pew Research Center -tutkimuslaitoksen mukaan aborttikysymys on noussut äänestäjien mielissä entistä tärkeämmäksi vaalikysymykseksi. ”Erittäin tärkeänä” kysymystä piti elokuussa 56 prosenttia kyselyyn vastanneista äänestäjistä, kun luku oli maaliskuussa 43 prosenttia.