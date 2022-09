Kuningattaren arkku on määrä siirtää surusaatossa Westminster Halliin.

Britannian kuningatar Elisabetin arkku kuljetetaan keskiviikkona parlamenttitalolle Lontoossa.

Jopa satojentuhansien ihmisten odotetaan jonottavan arkulle. Osa aloitti jonottamisen jo tiistaina.

Lue lisää: Pitkät jonot kiemurtelevat Buckinghamin palatsille, ensimmäiset ovat jo arkku­jonossa: ”Aion nukkua yön retki­tuolissa”

Kuningattaren arkku on määrä siirtää surusaatossa Buckinghamin palatsilta Westminster Halliin iltapäivällä. Lähtö on kello 16.22 Suomen aikaa, ja perille arkun on määrä saapua kello 17 Suomen aikaa.

HS näyttää uutistoimisto Reutersin välittämää suoraa lähetystä Lontoosta.