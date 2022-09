Maailman korkeimman vuoren eli 8 849-metrisen Mount Everestin Sanu Sherpa on valloittanut seitsemästi.

Kaikkien yli 8 000-metristen vuorenhuippujen valloittaminen on monen kunnianhimoisen vuorikiipeilijän tavoitteena, ja nyt maailmassa on ihminen, joka on tehnyt sen kahdesti. Hän on Sanu Sherpa, 47-vuotias nepalilaismies.

Lista täydentyi elokuussa, kun Sherpa kiipesi Pakistanin Gasherbrum II -vuoren huipulle, kertoo uutistoimisto AFP. Gasherbrum II yltää 8 035 metrin korkeuteen.

Tapansa mukaan Sherpa oli oppaana, tälle kertaa japanilaiselle vuorikiipeilijälle.

”En minä ole tehnyt mitään mahdotonta”, Sherpa sanoo AFP:n haastattelussa. ”Minä tein vain työtäni.”

Sanu Sherpa aloitti vuorikiipeilyn parissa ensin kantajana ja kokkausapulaisena. Hän kiipesi ensimmäisen ”kasitonnisensa” vuonna 2006.

Tuolloin kyseessä oli Cho Oyu -vuori. Kuten useimmat yli 8 000 metrin huiput, Cho Oyu on Himalajalla. Muutama kahdeksaan kilometriin yltävä huippu on myös Karakorumin vuoristossa Pakistanin ja Kiinan rajaseudulla.

Kaikkiaan näitä vuoria on 14 kappaletta. AFP:n mukaan alle 50 ihmistä on kiivennyt kaikki 14 huippua, ja Sanu Sherpa on ainoa, joka on yltänyt samaan kahdesti.

Vuoristo-opas Sanu Sherpan saavutuksia juhlittiin Nepalin pääkaupunki Kathmandussa elokuussa.

Osalle huipuista Sherpa on kiivennyt useampaankin kertaan. Maailman korkeimman vuoren eli 8 849-metrisen Mount Everestin hän on vallannut seitsemästi.

Sherpan työ ei ole vaaratonta. Vuosittain keskimäärin 14 ihmistä kuolee tavoitellessaan Nepalin yli 8 000-metristen vuorten huippuja. Kuolleista noin kolmannes on vuoristo-oppaita.

”Olen nähnyt lukuisia ruumiita vuorilla”, Sherpa sanoo. ”Minä kuljen samoja reittejä samoilla vuorilla. Miten perheeni ja lapseni selviytyisivät, jos minulle kävisi samoin?”

Sherpa varttui köyhissä oloissa itäisessä Nepalissa. Hän viljeli 30-vuotiaaksi asti perunaa ja viljaa sekä hoiti jakkeja.

Sherpa havaitsi, että monet ikätoverit ansaitsivat paljon paremmin työskentelemällä kantajina vuorikiipeilijöille.

”Kysyin itseltäni, että jos nekin, jotka eivät jaksa kantaa yhtä paljon kuin minä, palaavat vuorenhuipulta kylään, niin miksei minustakin olisi siihen.”

Sherpan perheenjäsenet ovat maanitelleet häntä lopettamaan vuoristo-oppaan tehtävät, koska hän on jo kohdannut riittämiin haasteita ääriolosuhteissa.

”Joskus haluan mennä ja joskus en”, Sherpa sanoo AFP:lle. ”Mutta mitä muuta tekisin kuin kiipeäisin? Ei ole muuta työtä.”