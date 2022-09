Pääosin uiguurien asuttamalla Yiningin eli Guljan alueella aiemmin olleet sulkutilat johtivat muun muassa pidätyksiin ja pakotettuihin lääkityksiin.

Kiinan luoteisosassa sijaitsevassa Xinjiangissa ihmiset näkevät monin paikoin nälkää 40 päivää jatkuneen sulkutilan takia, kertoo Al Jazeera.

Sosiaaliseen mediaan jaetuissa päivityksissä Yiningin, eli uiguuriksi Gulja, asukkaat näyttävät tyhjiä jääkaappejaan ja nälkäisiä lapsiaan. Toisissa päivityksissä asukkaat kertovat koettelemuksistaan elokuussa alkaneen sulkutilan aikana.

Yasinuf-nimellä esiintynyt mies kertoi uutistoimisto AP:lle, että hänen anoppinsa oli pakotettu karanteeniin lievän yskän takia. Hänen luokseen tulleet viranomaiset muistuttivat häntä ajasta, jolloin hänen aviomiehensä vietiin leirille yli kahdeksi vuodeksi.

Kiinaa on syytetty muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan Xinjiangin alueelle perustettujen pidätysleirien ja vankiloiden takia.

Yasinuf kertoi, että hänen vanhemmiltaan on loppumassa ruoka. Vanhemmat eivät saa käyttää takapihallaan olevaa uunia viruksen leviämispelon takia. He ovat selviytyneet syömällä raakaa taikinaa.

Guljasta kotoisin oleva Nyrola Elima kertoi puolestaan, miten hänen isänsä säännöstelee hupenevia tomaattivarastojaan. Isä jakaa yhden tomaatin päivässä 93-vuotiaan äitinsä kanssa. Eliman täti puolestaan on erittäin huolissaan, koska hänellä ei ole maitoa 2-vuotiaalle lapsenlapselleen.

Alueen kuvernööri pyysi anteeksi hallituksen toimia, joita hän kutsui puutteellisiksi. Samaan aikaan, kun viranomaiset myöntävät virheitään, sensorit kävivät läpi sosiaalisen median kanavia ja poistivat sisältöä. Medioiden käyttäjät vastasivat lataamalla kuvia ja videoita uudestaan ja uudestaan palveluihin.

Yli 600 ihmistä otettiin puolestaan kiinni maanantaina sen jälkeen, kun he osoittivat mieltään ruuanpuutetta vastaan. Heidän mukaansa ihmisiä on jo kuollut sulkutilan takia.

AP sai haltuunsa hallituksen jakamia ohjeita, joiden mukaan esimerkiksi valtiollisen median pitää keskittyä vain ”hymyileviin eläkeläisiin” ja ”hauskaa pitäviin lapsiin”, kun ne kertovat sulkutilojen päättymisestä. Ohjeita ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä, eikä Kiinan ulkoministeriö ole vastannut AP:n kommenttipyyntöihin.

Tilanne on paikoin parantumassa ja ruokatilauksia on jälleen saatavissa. Yhden asukkaan mukaan he saavat nyt kävellä asuinrakennuksensa sisäpihalla muutaman tunnin päivässä.

Kiinassa on voimassa niin sanottu nollatoleranssi koronavirusta vastaan. Tämä tarkoittaa, että rajuja sulkutiloja määrätään yksittäistenkin koronavirustapausten takia.

Xinjiangissa aiemmin ollut sulkutila oli poikkeuksellisen raju. Siihen kuului muun muassa pidätyksiä, asukkaiden peseminen desinfiointiaineella käyttäen letkuja sekä pakkolääkityksiä.