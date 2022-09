”Aljaksandr Ryhoravitš, sinä se ajattelet kaikkia, niin Eurooppaa kuin koko planeettaakin”, sanoo videolla liikemies Sergei Teterin.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka on julkaissut videon, jonka tarkoituksena on naljailla energiapulasta kärsivälle Euroopalle. Videolla Lukašenka halkoo puupöllejä klapeiksi Fiskarsin X27 -mallilta näyttävällä kirveellä yhdessä liikemies Sergei Teterinin kanssa.

Valko-Venäjä on Venäjän läheinen liittolainen ja Lukašenka on tukenut presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssotaa Ukrainassa. Sodan vuoksi Eurooppa on pyrkinyt eroon venäläisestä öljystä ja kaasusta ja kärsii siksi energiapulasta.

Videolla Lukašenka ja Teterin vinoilevatkin paikkaavansa klapeillaan eurooppalaisten maiden energiapulaa:

Teterin: ”Puu on hyvää, Aljaksandr Ryhoravitš [Lukašenka].”

Lukašenka: ”Se on hyvää. Emmehän anna Euroopan jäätyä, Semjonitš [Teterin]. Autamme veljiämme. Ehkä he sitten auttavat meitä jonain päivänä.”

Teterin: ”Aljaksandr Ryhoravitš, sinä se ajattelet kaikkia, niin Eurooppaa kuin koko planeettaakin.”

Lukašenka: ”No kuinkas muutoin? Olemmehan keskellä Eurooppaa ja voimme ylpeillä sillä.”

Teterin: ”Tämä kuusi on kovaa hakattavaa.”

Lukašenka: ”Onhan se. Mutta kuulehan, Euroopalla ei ole varaa valita kuusen tai koivun väliltä. Tärkeintä on pysyä lämpimänä.”

Teterin: ”Tämä kyllä lämmittää.”

Lukašenka: ”Meidän täytyy miettiä, Semjonitš, kuinka maanmiehet ja työläiset saavat puuta, eivät rikkaat. Tärkeintä on, että Duda [Puolan presidentti] ja Morawiecki [Puolan pääministeri] eivät jäädy Puolassa.”

Teterin: ”Hekö eivät palellu?”

Lukašenka: ”Eivät.”

Teterin: ”Hehän ovat naapureitamme.”

Lukašenka: ”Näin on. Ehkä he muuttavat mielensä.”