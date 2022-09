Tuhannet ihmiset ovat jonottaneet Hongkongissa allekirjoittaakseen kuningatar Elisabetin surunvalittelukirjan. Osa kaipaa siirtomaa-aikoja nyt, kun Kiinan kuristusote kaupungista kiristyy.

Hongkongissa ihmiset ovat tällä viikolla jonottaneet joukoittain Britannian konsulaattiin allekirjoittamaan surunvalittelukirjan kuningatar Elisabet II:n muistoksi.

Maanantaina yli 2 500 ihmistä odotti tuntien ajan allekirjoitusvuoroaan, ja myös seuraavana päivänä tuhannet palasivat paikalle, kertovat CNN ja The Guardian. Jono on venynyt jopa puolen kilometrin mittaiseksi.

Guardianin mukaan konsulaatti joutui surijoiden vuoksi pidentämään aukioloaikojaan koko loppuviikon ajaksi.

Hongkong oli brittiläisen imperiumin siirtomaa 1840-luvulta alkaen, kunnes Britannia luovutti sen Kiinalle vuonna 1997. Osalla jonottajista olikin lämpimiä ja henkilökohtaisia muistoja aluetta vuosikymmenien ajan hallinneesta kuningattaresta.

Moni surunvalittelukirjan allekirjoittanut koki nostalgiaa siirtomaa-aikoja kohtaan – osalle kyse oli jostain suuremmasta, kuin tunnelmallisesta menneen haikailusta. Heille jonotustilanne oli keino osoittaa mieltä Kiinan johtoa vastaan, vaikkakin hienovaraisesti.

”Tämä on harvinainen mahdollisuus aidoille hongkongilaisille kerääntyä solidaarisesti yhteen ja puhua. En usko, että vastaavia mahdollisuuksia tulee enää. Vuodesta 2019 alkaen, me emme ole voineet tehdä näin”, eräs kolmikymppinen sosiaalityöntekijä kertoi The Guardianille.

Hongkongissa astui vuonna 2020 voimaan kansallisen turvallisuuden laki, joka on tukahduttanut vapaan mielipiteen ilmaisun. Protestit eivät ole enää sallittuja.

Kiinan johtaja Xi Jinping on esittänyt surunvalittelunsa kuningatar Elisabet II:n kuoleman johdosta, joten virallisesti surunvalittelukirjan allekirjoittamisessa ei ole mitään väärää.

Samalla on kuitenkin selvää, ettei Kiinan kommunistinen puolue mielellään muistele Hongkongin siirtomaa-aikoja. CNN:n mukaan paikallisviranomaiset ovat hiljattain esitelleet koulukirjoja, joiden mukaan kaupunki ei koskaan ollut siirtomaa, mutta joutui brittiläisen vallan aikana ”väkivaltaisesti miehitetyksi”.

Brittikuningattaren kuolema on muistuttanut ajoista ennen Kiinan kommunistisen puolueen tiukentunutta otetta Hongkongin arjesta.

Menneisyys on herättänyt kaipuuta, vaikkei Britannia ikinä myöntänyt hongkongilaisille yleistä äänioikeutta, ja vaikka monet nyt vankilassa istuvat demokratia-aktivistit protestoivat aikanaan myös Britannian johtoa vastaan.