Venäjän presidentin Vladimir Putinin saama nihkeä vastaanotto Samarkandin huippukokouksessa Uzbekistanissa huipentui perjantai-iltana, kun Intian pääministeri Narendra Modi tuomitsi hyökkäyksen Ukrainaan televisioidussa keskustelussa Putinin kanssa.

”Nykyinen aikakausi ei ole sodan aikakausi, ja olen tämän teille jo puhelimessa sanonut”, Modi sanaili uutistoimisto Reutersin mukaan. Modin mielestä oli aika keskustella siitä, kuinka ”rauhan tielle päästään lähipäivinä”.

Intia on Venäjän pitkäaikainen kauppakumppani. Delhin hallitus on suhtautunut Venäjän hyökkäyssotaan varauksella mutta on välttänyt tuomitsemasta sitä.

Intian edustajat ovat jättäneet äänestämättä niin YK:n yleiskokouksen, turvallisuus­neuvoston kuin ihmisoikeuskomiteankin julkilausumista, joissa Venäjän hyökkäys on tuomittu.

Putin vastasi Modille suorassa lähetyksessä sovittelevaan sävyyn.

”Tunnen kantanne Ukrainan konfliktiin ja huolenne, joita jatkuvasti esitätte”, Putin sanoi Modille. ”Teemme kaikkemme lopettaaksemme tämän niin pian kuin mahdollista.”

Putin meni venäläisten ja ukrainalaisten tiedotusvälineiden mukaan myöhemmin vielä pidemmälle väittämällä, että koko Ukrainan-hyökkäyksen varsinainen tavoite on vain Donbasin alueen eli Luhanskin ja Donetskin maakuntien valloittaminen.

”Suunnitelmat ovat entiset”, Putin sanoi Ukrainska Pravdan mukaan. ”Pääesikunta tekee operaation aikana operatiiviset ratkaisut. Perustavoite on koko Donbasin alueen vapauttaminen, ja se työ jatkuu Ukrainan armeijan vastarinnasta huolimatta.”

”Hyökkäysoperaatio Donbasissa jatkuu ja etenee rajoitetulla vauhdilla”, Putin jatkoi. ”Mutta vähitellen Venäjän armeija valtaa uusia ja uusia alueita.”

Putin muistutti erikseen, että Venäjä ei sodi ”koko armeijallaan” vaan sopimussotilailla.

Venäjä hyökkäsi helmikuun 24. päivänä Ukrainaan pohjoisesta, etelästä ja idästä ja eteni Kiovan porteille saakka, kunnes joutui aloittamaan vetäytymisen.

Donbasin alueesta Venäjä valtasi yli puolet tukemiensa separatistien avulla jo 2014. Tällä hetkellä Luhanskin maakunta on käytännössä kokonaan Venäjän joukkojen hallussa, Donetskin maakunta suurimmaksi osaksi.

Ennen helmikuun hyökkäystä Putin kyseenalaisti julkisesti koko Ukrainan valtion ja kansan olemassaolon.

Putin osallistui perjantaina Samarkandissa Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen. Hän tapasi torstaina kahden kesken Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Putinin julkiset vastaukset Xille olivat samantapaiset kuin vastaukset Intian Modille: Putin sanoi ymmärtävänsä Kiinan huolia ”Ukrainan kriisin” suhteen.