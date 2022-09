Intiaan siirretään ainakin 20 gepardia Etelä-Afrikasta ja Namibiasta. Laji on julistettu Intiassa sukupuuttoon vuonna 1952.

Kahdeksan gepardia saapui lauantaina Intiaan Namibiasta pääministeri Narendra Modin syntymäpäivän kunniaksi. Laji on julistettu Intiassa sukupuuttoon vuonna 1952.

Gepardit siirretään kuukauden karanteenin jälkeen Keski-Intiassa sijaitsevaan Kunon kansallispuistoon. Kyseessä on historian ensimmäinen kerta, kun suurpeto siirretään mantereelta toiselle ja tuodaan takaisin luontoon. Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The Times of India.

Intiaan lähetetään ainakin 20 gepardia Etelä-Afrikasta ja Namibiasta, jossa asuu kolmannes maailman 7 000 gepardista. Ensimmäisessä kahdeksan hengen laumassa on viisi naarasta ja kolme urosta, joiden ikähaarukka on noin 2–6 vuotta.

Kuno on 289 neliökilometrin kokoinen luonnonsuojelualue, missä sijaitsee gepardeille ominaisia saaliseläimiä, kuten antilooppeja. Jokaiselle gepardille on valittu oma, vapaa­ehtoisista koostuva ryhmä, joka tutkii niiden liikkeitä gps-pantojen avulla.

Elvytyshankkeen toiminnanjohtaja Laurie Marker ja tiimin jäsenet tutkivat Intiaan siirrettävää gepardia 16. syyskuuta Otjiwarongossa, Namibiassa.

Gepardi katosi Intiasta metsästyksen, elinympäristön tuhoutumisen ja ravinnon puutteen vuoksi. Intia on yrittänyt elvyttää gepardikantaa 50-luvulta lähtien. Viimeinen siirtoyritys tehtiin 70-luvulla Iranin kanssa, mutta se kariutui Šaahin kaatumiseen vallankumouksen yhteydessä.

Elvytyshankkeen kannattajien mukaan gepardit kohentavat maan taloutta ja auttavat palauttamaan kissaeläimiä tukevia ekosysteemejä. Hanketta kritisoineet ovat sanoneet, että gepardien siirtäminen ja vapauttaminen puistoon saattaa johtaa vahinkoon esimerkiksi siksi, että Kunossa elävät leopardit voivat tappaa gepardinpentuja.

Viranomaisten mukaan elinolosuhteet ovat tarkkaan tutkittu ihmisen ja eläinten välisen konfliktin välttämiseksi ja saaliin turvaamiseksi.