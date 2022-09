Izjumista on löytynyt satoja hautoja, jotka on merkitty vain vähäistä tietoa sisältävin puuristein. Risteissä lukevat numerosarjat saattavat kuitenkin auttaa paljon vainajien tunnistamisessa.

Ukrainan takaisin valtaamasta Izjumin kaupungista löytynyt yli neljänsadan haudan uusi hautausmaa nostatti perjantain ja lauantain aikana laajoja vastalauseita lännessä. Venäjä vastasi syytöksiin syyttämällä Ukrainaa ”lavastuksesta”.

Helsingin Sanomat seurasi perjantaina Izjumissa, kuinka kymmenet tutkijat avasivat hautoja mäntykankaalle perustetulla hautausmaalla.

Kaikkiaan hautoja on yli 460. Suurimmassa osassa oli siviilejä. Paikalta löytyi myös yksi varsinainen joukkohauta, jossa oli 17 sotilasta.

Joidenkin uhrien kädet oli sidottu. Tutkijoiden mukaan osa oli ammuttu lähietäisyydeltä.

Haudat on merkitty puuristeillä, ja joissakin on puolentoista metrin syvyyteen haudatun vainajan nimi. Suurimmassa osassa risteistä on kuitenkin vain järjestysnumero. Monet ruumiit ovat pitkälle mätänemistilassa.

Tutkijat tarkastelivat ruumista, jonka kädet oli sidottu selän taakse.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n venäjänkielisen toimituksen, ukrainalaisen TSN-kanavan ja Prahassa toimivan venäjänkielisen Nastojaštšeje Vremja -kanavan raportit Izjumista valaisevat Izjumin numerohautojen arvoitusta. Suurin osa haudoista on paikallisten asukkaiden haastattelujen perusteella kaivettu vasta kesällä.

Moni vainajista on kuollut maaliskuun 3. päivän ja huhtikuun 1. päivän välisenä aikana, kun Venäjän joukkojen pohjoisesta etelään suunnattu hyökkäyskiila ja Izjumin ukrainalaiset puolustajat kävivät kaupungista raskaan taistelun. Tuolloisten tietojen mukaan Venäjän tykistön, raketinheitinten ja ohjusten moukaroinnissa tuhoutui tai vaurioitui noin 80 prosenttia kaupungin rakennuskannasta.

Asukkaat hautasivat pommituksissa kuolleita naapureitaan ja omaisiaan asuinrakennusten pihoille. Esimerkiksi 72-vuotias, pelkällä etunimellään esiintyvä Grigori kertoo BBC:lle, että hänen vaimonsa Ljudmila kuoli tulituksessa maaliskuun 7. päivänä. Ljudmila haudattiin kotipihalle mutta siirrettiin venäläisten määräyksestä uudelle hautausmaalle elokuussa.

”Aluksi kuolleita haudattiin pihoille mutta sitten heitä oli niin paljon, että ruumiita haudattiin myös kukkapenkkeihin”, kertoo nimettömänä esiintyvä izjumin asukas TSN-kanavalle oman talonsa pommituksesta, jossa kuoli 46 asukasta. Asukkaan mukaan hautoja peitettiin rakennusjätteellä.

” Hautaustoimiston työntekijät joutuivat hautaamaan ja uudelleenhautaamaan vainajia venäläisten määräyksestä ilman korvausta.

Kesällä miehitysjoukot määräsivät vainajat kaivettavaksi ylös, haittojen ilmeisesti pahentuessa lämpimässä säässä. Ruumiit kuljetettiin nyt löydetylle uudelle hautausmaalle, mutta omaisia ei päästetty syystä tai toisesta paikalle eikä hautajaisten järjestämistä sallittu.

Omaisille annettiin kuitenkin haastateltujen asukkaiden mukaan haudan numero, mikä helpottanee nyt edessä olevia tutkimuksia.

Puolisonsa kanssa hautaustoimistoa Izjumissa pitänyt Viktorija Stetsenko kertoo Nastojaštšeje Vremjalle pariskunnan paenneen kaupungista juuri ennen miehitys­joukkojen tuloa. Osa toimiston työntekijöistä jäi kuitenkin Izjumiin ja jatkoi työtään mahdollisuuksien mukaan. Stetsenkon mukaan työntekijät joutuivat hautaamaan ja uudelleenhautaamaan vainajia venäläisten määräyksestä ilman korvausta.

Kuolinsyytutkimuksista ei ollut Stetsenkon mukaan puhettakaan, varsinkaan sen jälkeen, kun kaupungin kuolinsyytutkija oli tapettu.

”Työntekijöidemme mukaan venäläiset tulivat hänen luokseen ja vaativat häntä luovuttamaan autonsa heille”, Stetsenko kertoo.

”Hän ei ilmeisesti suostunut, joten he veivät hänet johonkin ja yksinkertaisesti tappoivat.”

Ukrainan hätätilapalvelun työntekijöitä haudalla perjantaina.

Miehittäjän toimet Izjumissa tuomittiin perjantaina ja lauantaina ympäri maailmaa. Euroopan unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoi unionin olevan ”syvästi järkyttynyt” Izjumin löydöksistä.

”Venäjän joukkojen epäinhimillinen käytös sekä kansainvälisen lain ja Geneven sopimusten halveksunta on pysäytettävä välittömästi”, Borrell sanoi julkilausumassaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken arvioi, että haudat antavat luultavasti lisää todisteita Venäjän sotarikoksista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan nimitti Venäjän toimintaa Izjumissa ”miehitysjoukkojen mielivallaksi”, kertoo uutistoimisto AFP.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ilmoitti lauantaina, että sen Ukrainassa oleva ryhmä on valmis lähtemään Izjumiin avustamaan hautojen tutkimuksissa.

”Kuten muistatte, vastaavaa tuli ilmi Mariupolin taisteluiden ja piirityksen aikana”, ihmisoikeuskomitean tiedottaja Liz Throsell sanoi toimiston tiedotteessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nimitti perjantaina Izjumin hautalöytöä uudeksi todisteeksi Venäjän joukkojen julmuuksista.

”Venäjä jättää jälkeensä vain kuolemaa ja kärsimystä”, Zelenskyi sanoi. ”Murhaajat, kiduttajat!”

Venäjän edustajat vastasivat väittämällä Izjumin ruumislöytöjä Ukrainan lavastukseksi.

”Ukrainan vallanpitäjät aloittivat informaatio­hyökkäyksen Butšan valekampanjan kaavalla”, Venäjän neuvoa-antavan yhteiskuntakamarin joukkotiedotusvälineistä vastaava jäsen Aleksandr Malkevitš julisti uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjä on väittänyt todisteita venäläisten joukkojen mielivallasta Butšan kaupungissa Kiovan tuntumassa ”lavastukseksi” ja ”provokaatioksi”.

Malkevitš muisti huomauttaa, että presidentti Zelenskyi kommentoi Izjumin löytöjä englanniksi, mikä osoittaa hänen mukaansa, että Ukrainan presidentti puhuu läntisille tiedotusvälineille.

”Verinen ja häikäilemätön provokaatio”, julisti Krasnodarin entinen pormestari Andrei Aleksejenko Tassille. Venäjä nimitti keväällä Aleksejenkon ”Harkovan alueen ministerineuvoston varapuheenjohtajaksi” yrittäessään Harkovan piiritystä ja valtausta.

”Jos sieltä jotain ruumiita on löytynyt, niin ne ovat luultavimmin paikalle saapuneiden Ukrainan rangaistus­pataljoonien tekosia”, Aleksejenko jatkoi.