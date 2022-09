Rautatie ja voimalinja katkesivat. Kaksi räjähdystä tapahtui ilmeisesti Venäjän asevarastoissa.

Ukrainalaiset vastarintaryhmät tekivät lauantaina neljä iskua eri kohteisiin Venäjän valloittaman Melitopolin kaupungin ympäristössä Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertovat paikalliset tiedotusvälineet, Melitopolin ukrainalainen hallinto ja Kansallinen vastarintakeskus -verkkosivu.

Aamupäivällä tehty isku vaurioitti rautatietä suunnilleen Melitopolin ja Mariupolin puolivälissä sijaitsevan Nizjanyn aseman lähellä. Ria Melitopol -uutistoimisto kertoi verkkosivullaan, että räjähdys katkaisi radan 25 ratapölkyn matkalta.

Venäjän asevoimat on käyttänyt kyseistä rautatietä hyökkäyssodan aikana aseiden, ammusten ja sotilaiden kuljettamiseen Krimin niemimaalta Hersonin ja Zaporižžjan rintamille. Nizjanyn asema sijaitsee kymmeniä kilometrejä etelään rintamalinjasta.

Venäläiset lähteet väittivät, että Ukrainan asevoimat olisi tehnyt iskun Himars-raketinheittimillä hallussaan olevalta alueelta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War arvioi kuitenkin sunnuntaisessa raportissaan, että asialla oli ukrainalainen vastarintaliike.

”Raportoidun partisaanitoiminnan laajuus ja Venäjän selitysten epäjohdonmukaisuus viittaavat siihen, että iskun takana olivat ukrainalaiset partisaanit”, raportissa sanotaan.

Samaan aikaan räjähteillä tehty isku katkaisi betonisia voimapylväitä Manner-Ukrainasta Krimin niemimaalle johtavalta korkeajännitelinjalta. Räjähdys tapahtui Melitopolin etelälaidalla kaupungista Krimiä kohti johtavan valtatien varrella.

Tarkkaa tietoa räjähdyksen aiheuttamista sähkökatkoista ja liikennejärjestelyistä ei ollut.

Kaksi muuta räjähdystä tapahtuivat Asovanmeren rannalla Melitopolin lounaispuolella, kertoo Melitopolin ukrainalainen pormestari Ivan Fjodorov Telegram-kanavallaan. Molemmat räjähdykset tapahtuivat kylissä Molotšnyin limaanin eli vallisärkän erottaman merenlahden rannalla.

Ensimmäinen näistä räjähdyksistä kuultiin lauantaina neljän aikaan aamulla Radynovinkan kylässä. Toinen räjähdys tapahtui iltapäivällä Bohatyrin kylässä ja se kuultiin yli kahdenkymmenen kilometrin päässä Melitopolissa. Ainakin jälkimmäinen räjähdys tuhosi Fjodorovin mukaan venäläisten käyttämän asevaraston.

Krimiltä mantereelle hyökänneet venäläisjoukot valtasivat Melitopolin risteyskaupungin viikon kuluttua hyökkäyksen alusta eli maaliskuun ensimmäisenä päivänä.