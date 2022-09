Kanadan lisäksi maailmassa on 13 entistä Britannian alusmaata, joiden valtionpäämiehenä on nyt Charles III.

Englannin kuningattaren Elisabet II:n hautajaisiin osallistuva Kanadan pääministeri Justin Trudeau ilmoitti sunnuntaina, ettei Kanada harkitse perustuslaillisesta monarkiasta luopumista.

”Minulle se ei ole tärkeysjärjestyksessä korkealla”, Trudeau sanoi Kanadan radion haastattelussa uutistoimisto AFP:n mukaan. ”En itse asiassa edes harkitse siitä keskustelemista.”

Kanada itsenäistyi Britanniasta vuonna 1867, ja valtiomuodoksi päätettiin perustuslaillinen monarkia. Entisen emämaan kuningas tai kuningatar on samalla Kanadan valtionpää.

”Minun mielestäni ei ole hyvä idea ryhtyä nyt tekemään niin syvälle käypää muutosta järjestelmään, joka kuuluu maailman parhaisiin ja vakaimpiin”, Trudeau perusteli.

Englannin kuningas Charles III ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau tapasivat Buckinghamin palatsissa Lontoossa sunnuntaina.

Maailmassa on 14 entistä Britannian alusmaata, joiden valtionpäämiehenä on nyt Charles III. Charles on siis yhteensä 15 valtion valtionpäämies, kun emämaa Britannia lasketaan mukaan.

Teknisesti ottaen kuninkaaseen voisi soveltaa vanhaa lausahdusta ja sanoa, että ”Charlesin imperiumissa aurinko ei koskaan laske”. Käytännössä brittimonarkki on pelkkä symbolinen hallitsija, jolla ei ole poliittista valtaa.

Charlesin valtakaudella hänen nimellisesti johtamansa valtiojoukko saattaa huveta. HS kertoi viime viikolla erityisesti Karibian alueen maista, joista monissa on haluja siirtyä tasavallaksi.

Lue lisää: Karibialainen saarivaltio aikoo äänestää, tulisiko tuore kuningas Charles III syrjäyttää maan ylimmän johtajan paikalta

Näitä pyrkimyksiä on Kanadassakin, kertoo AFP. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 58 prosenttia kanadalaisista kannattaa kansanäänestyksen järjestämistä monarkian kohtalosta.

Kanadan irtautuminen monarkiasta olisi tuntuva isku Britannian kuningashuoneen globaalille ulottuvuudelle.

Jos Britanniaa itseään ei lasketa, noin 38 miljoonan asukkaan Kanada on väkiluvultaan suurin valtio, joka tunnustaa Charles III:n valtionpäämieheksi.

Seuraavaksi suurimmat ovat Australia (noin 26 miljoonaa asukasta), Papua-Uusi-Guinea (noin 9 miljoonaa) ja Uusi-Seelanti (noin 5 miljoonaa).

Lisäksi Charles on valtionpäämies seuraavissa valtioissa: Antigua ja Barbuda, Bahamasaaret, Belize, Grenada, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Salomonsaaret sekä Tuvalu.