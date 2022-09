Hautajaiskukat Elisabet II:n arkulla ovat täynnä symboliikkaa. Monarkin arkulla on myös Charlesin käsinkirjoittama viesti sekä kruunu, johon saa koskea vain kolme ihmistä.

Kuningatar Elisabetin hautajaisissa monarkin arkkua ovat koristaneet moniväriset, tarkoin valitut kukat.

Britannian yleisradio BBC:n mukaan kuningattaren hautajais­seppeleessä on kuningas Charles III:n pyynnöstä kukkia ja kasveja Buckinghamin palatsin ja Clarence Housen puutarhoista Lontoosta sekä Highgrove Housen puutarhasta Gloucestershiresta.

Hautajaisseppeleen kasvit on valittu niihin liittyvän symboliikan perusteella.

Seppeleessä oli esimerkiksi rosmariinia, jonka kerrotaan symboloivan muistamista. Sitä on BBC:n mukaan tavattu käyttää sekä hääkimpuissa että hautajaiskukkana.

Toinen hautajaisseppeleen kukka, myrtti, taas symboloi onnellista avioliittoa. Elisabetin ja hänen elämänkumppaninsa, prinssi Philipin avioliitto kesti yli 70 vuotta.

Kuningattaren arkkua koristavat myrtit eivät ole peräisin mistä tahansa kasviyksilöstä. Kukat on leikattu kasvista, joka on kasvatettu Elisabetin hääkimpussa vuonna 1947 olleesta myrtinoksasta.

Arkun päällä oli myös tammen lehtiä. Tammi on Britanniassa kansallinen voiman symboli ja se symboloi myös rakkauden voimaa.

Lisäksi hautajaisseppelettä koristivat myös pelargoniat, ruusut, hortensiat, maksaruohot, daaliat ja törmäkukat. Kukat olivat väreiltään kultaisia, vaaleanpunaisia, viininpunaisia ja valkeita, mikä viittaa Britannian kuninkaallisen lipun väreihin. Lippu peitti arkkua ja jonka päälle kukat oli asetettu.

Kuningatar Elisabetin arkulle seppeleen päälle oli asetettu myös Britannian uuden monarkin, Charlesin viesti äidilleen.

”Rakkaudella ja uskollisuudella muistaen, Charles R”, käsinkirjoitetussa kortissa luki Reutersin mukaan.

Charles otti käyttöön uuden allekirjoituksen noustuaan valtaistuimelle äitinsä kuoleman myötä, kertoo esimerkiksi brittilehti Daily Mirror.

Allekirjoituksessa R-kirjain viittaa latinan kielen sanaan rex, kuningas.

Elisabetin arkun päällä on ollut yksi Britannian kruununkalleuksiin kuuluvista kruunuista: The Imperial State Crown, jossa on muun muassa 2868 timanttia, 17 safiiria sekä spinelli, niin kutsuttu Mustan prinssin rubiini.

Kruunuun saa ainakin periaatteessa koskea vain hallitsija, Canterburyn arkkipiispa tai kuninkaallisten kruununjalokivien hoitaja.

Arkun päällä on ollut myös kultainen maapalloa symboloiva valtakunnanomena sekä valtikka.