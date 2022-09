Republikaanipoliitikkojen mukaan Bidenin puheet ovat ristiriidassa asevoimien rokotuspakon kanssa. Noin 1,05 miljoonaa amerikkalaista on kuollut koronaan.

Presidentti Joe Biden on saanut monet amerikkalaiset asiantuntijat ja kaduntallaajat tuohduksiin – ja poliittiset vastustajat liikkeelle – haastattelussa antamallaan julistuksella, jonka mukaan koronapandemia olisi taakse jäänyttä elämää.

The New York Times -lehden mukaan yhä joka päivä noin 400–500 amerikkalaista kuolee Covid-19-tautiin. Maanantaina maassa kirjattiin virallisesti noin 67 500 uutta tartuntatapausta. Yhdysvalloissa on kirjattu yhteensä noin 1,05 miljoonaa koronakuolemaa.

Biden totesi sunnuntaina julkaistussa CBS-kanavan haastattelussa, että ”meillä on yhä ongelma Covidin kanssa”, mutta:

”Pandemia on ohi. Olette varmaan huomanneet, että kukaan ei enää pidä kasvomaskia. Kaikki tuntuvat olevan hyvässä kunnossa”, hän totesi Detroitin autonäyttelyn yhteydessä tehdyssä haastattelussa.

New York Timesin haastattelema Minnesotan yliopiston tartuntatautien asiantuntija Michael T. Osterholm totesi, että Yhdysvalloissa on kirjattu neljän viime viikon aikana kaksi miljoonaa uutta tartuntaa ja korona on yhä maan neljänneksi yleisin kuolinsyy.

Bidenin puheet ovat ristiriidassa hänen oman hallituksensa näkemyksen kanssa. Heinäkuun puolivälissä terveysministeriö ilmoitti, että maassa on voimassa Covid-19-tautiin liittyvä kansanterveydellinen hätätila vielä ainakin 13. lokakuuta saakka.

Republikaanipuolueen kongressiedustaja Jim Jordan riensi Bidenin haastattelun jälkeen Twitteriin kysymään, miksi Biden yhä potkii rokotuksesta kieltäytyviä sotilaita asevoimista, jos pandemia on kerran ohi.

Entinen ulkoministeri, republikaani Mike Pompeo lisäsi kierroksia väittämällä, että Biden olisi erottamassa kymmeniätuhansia sotilaita asevoimista rokotuksista kieltäytymisten takia.

Military Times -sivusto kertoi huhtikuun lopussa, että asevoimista on erotettu 3 400 sotilasta, koska he ovat kieltäytyneet ottamasta pakollista koronarokotetta.

Jotkut sosiaalisen median käyttäjät puolestaan kiinnittivät huomiota siihen, että New Yorkin kaupunki on juuri ilmoittanut erottaneensa 850 opettajaa tai muuta koulujen henkilökunnan jäsentä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotusta aiempien satojen lisäksi.

Amerikkalaisten suhtautuminen koronarajoituksiin- ja rokotuksiin on vaihdellut selvästi puoluekantojen mukaan: republikaanit ovat vastahankaisempia ja demokraatit myöntyväisempiä viranomaistoimille ja ohjeistuksille.

Viime vuoden tammikuussa julkaistun KFF-säätiön selvityksen mukaan demokraatti Joe Bidenia voittoon vuoden 2020 presidentinvaaleissa äänestäneissä piirikunnissa 65 prosenttia oli ottanut rokotuksen. Republikaani Donald Trumpia suosineissa piirikunnissa rokotettujen osuus oli 52 prosenttia.

Rokottamattomien keskuudessa koronaan kuolleiden osuus on kuusinkertainen verrattuna rokotuksen ottaneisiin, kertoo The New York Timesin ylläpitämän tietokannan viimeksi päivittynyt tilasto.

Biden ei ole ainoa, joka on lausunut toiveikkaita näkemyksiä pandemian päättymisen suhteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi viime viikon torstaina, että pandemian ”loppu on näkyvissä”.

”Emme ole koskaan olleet paremmassa tilanteessa, jotta pandemia saataisiin loppumaan - - maaliviiva näkyy ja voitto häämöttää, mutta nyt on pahin aika jättää juoksu kesken”, hän totesi.