Venäjän miehittämien alueiden pikaiset ”kansanäänestykset” tähtäävät alueliitoksiin, joita Putinin seuraaja ei enää voisi perua.

Venäjän perustamat Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” ilmoittivat tiistaina järjestävänsä perjantain ja ensi viikon tiistain välisenä viiden päivän aikana ”kansanäänestykset” alueiden liittämisestä Venäjään.

Myös Venäjän asettamat nukkehallinnot Hersonin ja Zaporižžjan miehitetyillä alueilla Etelä-Ukrainassa ilmoittivat samanlaisista suunnitelmista.

”Jos he kansan suoran mielenilmaisun myötä esittävät haluavansa liittyä Venäjään, niin hyvät työtoverit, olemmeko samaa mieltä?” Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman puhemies Vjatšeslav Volodin kysyi istuntosalilta ja sai vastaukseksi raikuvat aplodit, kertoo uutistoimisto Interfax.

Virallisia kannanottoja edelsi kaksi keskeistä puheenvuoroa sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisen linjanvedon julisti Venäjän imperialismin äänitorvi, RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan Twitter-kommentissaan jo maanantai-iltana.

”Välitön kansanäänestys merkitsee Krimin mallia ja se on kaikenkattava”, Simonjan kirjoitti.

”Tänään kansanäänestys, huomenna alueiden liittäminen Venäjään. Ylihuomenna iskut Venäjän alueelle aloittavat Ukrainan ja Naton täysimittaisen sodan Venäjää vastaan, mikä vapauttaa Venäjän kädet kaikissa suhteissa.”

” Uusien alueiden liittäminen Venäjään antaisi syyn luopua epäonnisesta ”erikoisoperaatiosta”.

Tiistaina lähitulevaisuutta ennusti entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev.

”Kansanäänestyksillä on valtava merkitys ei vain Donbasin ja muiden vapautettujen alueiden kansalaisten järjestelmälliselle suojaamiselle vaan myös historiallisen oikeudenmukaisuuden nousulle”, Medvedev julisti Telegram-kanavallaan.

Dmitri Medvedev

Medvedevin mukaan Ukrainan alueiden liittäminen Venäjään muuttaa Venäjän ja maailman suuntaa vuosikymmeniksi.

”Venäjän alueellisen koskemattomuuden rikkominen on rikos, joka antaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia itsepuolustuksen keinoja”, Medvedev jatkoi.

Vielä viime viikolla valloitettujen alueiden mahdollisista ”kansanäänestyksistä” puhuttiin Venäjällä varovasti ja niiden arveltiin siirtyvän vähintäänkin vuoden loppuun.

Venäjän presidentti Vladimir Putin näyttää kuitenkin tulleen viikonlopun aikana toisiin ajatuksiin.

Uusien alueiden liittäminen Venäjään antaisi syyn luopua epäonnisesta ”erikoisoperaatiosta” ja ryhtyä täysimittaiseen sotaan. Vaikka Putin julistaisi riskeistä huolimatta yleisen liikekannallepanon jo viikon kuluttua, eivät uudet joukot olisi riveissä vielä aikoihin – asiantuntijoiden mukaan eivät missään nimessä ennen vuodenvaihdetta.

Ensi toimiksi valikoituisivat siten kiihtyvät ohjusiskut Ukrainan infrastruktuuriin ja iskujen kohdistaminen Ukrainan hallintoon – parlamentti, hallitus ja presidentti mukaan lukien.

Iskut Ukrainan asekuljetuksia vastaan Romanian ja Puolan puolella eivät olisi mahdottomia, jos Putin katsoo Naton olevan joka tapauksessa jo sodan osapuoli.

Pientä se vielä olisi.

”Putin on valmis järjestämään kansanäänestykset välittömästi, jotta hänellä olisi oman käsityksensä mukaan oikeus käyttää ydinasetta Venäjän alueen puolustamiseen”, arvioi moskovalaistutkija Tatjana Stanovaja Telegram-kommentissaan.

”Muttei Putin tätä sotaa halua sotimalla voittaa, hän haluaa painostaa Kiovan antautumaan ilman taistelua.”

Putin toisin sanoen laskee sen varaan, että ydinaseella uhkaamalla Venäjä saa Yhdysvallat ja Euroopan painostamaan Ukrainan sovintoon, jonka seurauksena osia Ukrainasta liitetään Venäjään.

Kerran liitetystä on vaikea myöhemmin luopua, jos valloituksen vuoksi on vuodatettu verta, kunniamitalit on jaettu ja muistomerkit pystytetty. Putin siis pyrkii samalla sitomaan seuraajansa kädet.

