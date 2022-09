Podcast-hitti Serial nosti julkisuuteen tapauksen, jossa baltimorelainen teinipoika tuomittiin tyttöystävänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen kyseenalaisen oikeusprosessin jälkeen.

Baltimorelainen elinkautisvanki Adnan Syed, 41, käveli maanantaina ensimmäistä kertaa vapaudessa lähes 23 vuoteen.

Tuomari Melissa Phinn keskeytti Syedin vankeuden maanantaina. Syyttäjillä on nyt 30 päivää aikaa nostaa uusi kanne Saedia vastaan, tai tuomio raukeaa. Sen aikaa Syed on kotiarestissa.

Syedin tapaus on viime vuosien tunnetuimpia henkirikosoikeudenkäyntejä maailmassa, ellei kaikkein tunnetuin.

Syed tuomittiin entisen tyttöystävänsä murhasta vuonna 2000. Syed on vakuuttanut syyttömyyttään. Murhan tapahtuma-aikaan helmikuussa 1999 Syed oli 17-vuotias.

Syedin tuomio esiteltiin valtavaksi hitiksi nousseessa Serial-podcastissa vuonna 2014. Toimittaja Sarah Koenig tutki murhaa ja sen oikeuskäsittelyä vuoden ajan.

Serial oli aloittamassa true crime -buumia ja sai lukemattomia jäljittelijöitä. Sarjan ensimmäisiä jaksoja on ladattu yli 175 miljoonaa kertaa.

Sarja ei todista Syedin syyttömyyttä. Se kuitenkin osoittaa, että merkittäviä puolustuksen todisteita on käsitelty kyseenalaisesti tai sivuutettu kokonaan.

Syedin tapaus yhdistyy Yhdysvalloissa alituisesti ajankohtaiseen keskusteluun rikosoikeusjärjestelmän ongelmista.

Yhdysvalloissa tulee joka vuosi ilmi tapauksia, joissa ihmisiä vapautuu syyttöminä kymmenien vuosien vankeustuomioista, jopa kuolemanselleistä.

Alkuvuodesta kumottiin Muhammad A. Aziz ja Khalil Islamin murhatuomiot, jotka he saivat kansalaisoikeustaistelija Malcolm X:n murhasta helmikuussa 1965. Molemmat istuivat tuomioitaan syyttöminä yli 20 vuotta.

Dna-tutkimusten perusteella Yhdysvalloissa on kokonaan kumottu 375 virheellistä tuomiota 30 vuoden aikana. Keskimäärin vapautetut ovat istuneet 14 vuotta syyttömänä. Vapautetuista 21 on odottanut kuolemantuomiota, kertoo kansalaisjärjestö The Innocence Project.

Syyttöminä mahdollisesti teloitettuja epäillään olleen 1900-luvun jälkipuoliskolla ainakin 20, kertoo Death Penalty Information Center.

Myös Syedin tuomion keskeyttäminen nojaa tutkimatta jääneisiin avaintodisteisiin. Suullisten todistusten saama suuri paino, kehno esitutkinta ja asianajajien virheet voivat johtaa raskaisiin tuomioihin.

Keskeinen todiste Syedin syyllisyyden puolesta on tämän ystävän todistajanlausunto, jonka mukaan Syed tunnusti tälle murhan ja pyysi auttamaan ruumiin hautaamisessa. Syed kiistää tämän.

Syedin asianajaja ei kutsunut todistajaa, joka olisi todistanut Syedin alibin puolesta.

Järjestelmään kuuluu Yhdysvalloissa myös se, että syyttäjät käyvät tuomioista kauppaa puolustusasianajajien kanssa. Jos pitkä tuomio näyttää olevan tulossa joka tapauksessa, moni joutuu kohtuuttoman pohdinnan eteen: tunnustaako rikos, jota ei ole tehnyt, jotta saisi lyhemmän tuomion?

Moni tunnustaa. Väärän tuomion perusteella vapautetuista 44 eli enemmän kuin joka kymmenes oli Innocence Projectin mukaan suostunut tunnustamaan rikoksen, johon hänet myöhemmin todettiin syyttömäksi.

Myös Adnan Syedille on tarjottu mahdollisuutta lyhyempään tuomioon, jos hän suostuu tunnustamaan syyllisyytensä. Syed kieltäytyi.

Tähän asti Syedin useat vaatimukset uudesta oikeudenkäynnistä oli hylätty. Vapauttavaa todistetta ei ole ilmaantunut, mutta ratkaisevaa oli vuoden kestänyt uusi esitutkinta. Sen perusteella nimettiin murhalle kaksi muuta mahdollista epäiltyä.

Poukkoileva oikeudenjako on raskasta myös uhrien omaisille. Murhatun tytön perhe pitää Syedia syyllisenä ja vaati pitämään tuomion voimassa.