Itämerestä tulee Naton sisämeri, kun Suomi ja Ruotsi pian liittyvät Natoon.

Tämä hokema on kevään ja kesän aikana vakiintunut kuvaamaan sitä, kuinka Naton voima alueella kasvaa, kun Itämeren rannat ovat pian liki kokonaan liittolaisten aluetta.

Muutoksen huomaa jo karttaa katsomalla. Mutta mitä se lopulta tarkoittaa sotilaallisesti?

Mikä on ”Naton sisämeren” strateginen merkitys?

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula aloittaa vastauksensa muistuttamalla tosiasioista: sisämeren käsite ei ole tarkalleen ottaen totta.

Eikä tietenkään olekaan. Pietarin ja Kaliningradin alueet ovat vastedeskin Venäjän aluetta Itämeren rannalla, vaikka muut rantavaltiot kuuluvat Natoon.

Selvää silti on, että muutos on huomattava Suomen ja Ruotsin liittyessä jäseniksi.

Samalla se on jatkoa jo vuosikymmeniä jatkuneelle kehitykselle, jossa Venäjän valta murenee alueella: Neuvostoliitto romahti ja Varsovan liitto purkautui, Baltian maat itsenäistyivät ja hakeutuivat EU:hun ja Natoon. Puola teki samoin, ja Saksat yhdistyivät.

”Kuluneet 30 vuotta ovat olleet Venäjän vetäytymisen historiaa Itämerellä. Tavallaan sen valta ja dominanssi ovat huikeasti vähentyneet vuosikymmenien saatossa”, Koivula sanoo.

Venäjän kannalta on merkittävää se, että sen ulkomaankauppa on hyvin riippuvainen Itämerestä, mutta se hallitsee vain hyvin pieniä rantakaistaleita alueella, Koivula sanoo.

Ongelmaa pahentaa Venäjän kannalta se, että myös Atlantti, josta liikennöidään Itämerelle, on yhtä lailla Nato-maiden aluetta.

Lisäksi Venäjän Itämeren laivasto on menettänyt omaa kapasiteettiaan ja kykyään kylmän sodan päättymisen jälkeen, Koivula muistuttaa.

Hänestä tilannetta kuvaa hyvin Venäjän uusi meridoktriini. Se julkaistiin heinäkuun lopussa näyttävässä laivastoparaatissa Pietarissa.

”Siinä [doktriinissa] puhutaan paljon pohjoisista merialueista, Tyynestämerestä ja Venäjän halusta kurkottaa merellistä läsnäoloaan näihin, mutta Itämeri on kuin vaivihkaa tiputettu pois Venäjän merellisten prioriteettien joukosta”, Koivula sanoo.

”Venäjä ikään kuin myöntää, että se ei enää ole hallitseva pelaaja Itämerellä. Ei se sitä julkisesti myönnä, mutta on pääteltävissä, että Venäjä joutuu tunnustamaan, että se ei tavallaan kilpaile Nato-maiden kanssa enää Itämerellä.”

Jos Itämeren valtioiden joukkoja ja aseistusta verrataan keskenään, vaikuttaa Venäjä kokonaisuutena helposti hyvin vahvalta. Maa on kuitenkin suuri, ja Itämeren alueella on selvästi pienempi osa sen voimasta, Koivula muistuttaa.

Tällaiset voimasuhteiden mittaukset ovat myös staattisia. Ne eivät kuvaa hyvin esimerkiksi muiden Nato-liittolaisten sotilaallista läsnäoloa alueella tai niiden kykyä ulottaa sotilaallista voimaansa Itämerelle.

Sekään ei näy, että Venäjän huomio on tällä hetkellä vahvasti Ukrainassa.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon tarkoittaa käytännössä sitä, että maat tulevat liittokunnan yhteisen puolustussuunnittelun piiriin. Tilannekuva Itämeren alueella ja ilmassa voi parantua, kun maat voivat jakaa keskenään tietoa helpommin ja yhdistellä sitä.

Harjoitustoimintaa on ollut ennenkin, mutta senkin voi odottaa tiivistyvän. Kaikki tämä antaa maille paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan kriisitilanteessa.

Ruotsin kokonaispuolustuksen tutkimusinstituutin (FOI) tutkimusjohtaja Michael Jonsson luettelee nopeasti kolme konkreettista seurausta Venäjälle Naton voiman kasvaessa Itämerellä.

Ensimmäinen on, että meritie Kaliningradiin voitaisiin katkaista siten, ettei sinne saataisi kuljetettua tätä kautta materiaalia tai vahvistuksia.

Kaliningrad Puolan ja Liettuan välissä on Venäjälle strategisesti merkittävä sotilaallinen alue. Siellä sijaitsee muun muassa toinen Venäjän laivaston Itämeren tukikohdista, Baltijskin tukikohta.

Toinen merkittävä tekijä Jonssonin mukaan on, että mahdolliset yritykset luoda jonkinlainen sillanpääasema Itämeren saarille vaikeutuisivat entisestään.

Sillanpääasemalla tarkoitetaan alueen ottamista käyttöön ja vahvistamista jatkotaisteluja varten.

”Vaikka siinä aluksi onnistuttaisiin – sanotaan jollakin Itämeren suurista saarista: Gotlannissa, Ahvenanmaalla tai Bornholmissa – niin olisi äärimmäisen vaikeaa pitää ajan myötä yllä tällaista sillanpäätä”, Jonsson sanoo.

Kolmanneksi hän huomauttaa, että sota Ukrainassa on osoittanut, että Venäjän merivoimilla ja ilmavoimilla on ollut suuria haavoittuvaisuuksia, vaikka niillä on ollut vastassa maa, jolla ei käytännössä katsoen ole omia merivoimia ja jolla on melko vanhanaikainen ilmapuolustus. Nato-maiden moderneja asevoimia vastaan tilanne olisi Venäjän kannalta vielä pahempi.

Suomi ja Ruotsi tuovat molemmat Natolle lisää ajanmukaista voimaa.

Sekä Jonsson että Koivula ottavat esiin myös sen, että Suomi ja Viro voisivat yhdessä sulkea tarvittaessa Suomenlahden Venäjän sota-aluksilta.

Kun alueen mailla olisi yhteinen strategia, ne voisivat keskittyä yksittäisiin tehtäviinsä, Jonsson sanoo. Norja, Ruotsi ja Tanska voisivat puolestaan turvata kuljetukset Ruotsin länsirannikolle.

Koivula muistuttaa, että kokemusta Suomenlahden sulkemisesta on jatkosodan ajalta, kun Suomen ja Baltian maita hallinneen Saksan laivastot tukkivat Suomenlahden. Venäjä itsekin valmistautui tukkimaan Suomenlahden 1900-luvun alussa osana niin sanottua Pietari Suuren merilinnoitusta, Koivula muistuttaa.

”Tähän samaan ideaan on palattu monesti. Nyt se olisi taas kerran aika vaivattomasti itse asiassa tehtävissä”, hän sanoo.

Konkreettinen etu voisi olla Koivulasta sekin, että strategisesti merkittävällä paikalla olevaa Gotlannin saarta voitaisiin käyttää alueen valvomiseen tai niin sovittaessa myös asejärjestelmien sijoittamiseen.

Hän huomauttaa, että Itämeri on muodoltaan sellainen, että rannikko on kaikkialla melko lähellä. Jos tilanne kiristyisi Venäjän ja Naton välillä, se olisi vastaisuudessa entistäkin useammin Venäjälle vihamielinen rannikko.

”Itämerestä tulisi kriisitilanteessa ihan tavattoman turvaton paikka venäläisille sota-aluksille ja lentokoneille”, Koivula kiteyttää.

Jonsson ottaa esille vielä huoltovarmuuden merkityksen. Se, että Itämeri on vahvasti Naton hallussa, auttaa turvaamaan omat yhteydet esimerkiksi Ruotsin länsirannikolle Göteborgin satamaan.

”Sillä voi olla merkitystä koko Pohjolan toimitusvarmuuden kannalta.”

Venäjän hyökkäys on näyttänyt, miten tärkeää kuljetusten turvaaminen on. Vaikka omaa sotamateriaalia olisi paljon, on sotatilanteessa tärkeää, että esimerkiksi ammusvarastoja saadaan täydennettyä, Jonsson sanoo.

Yhdysvaltojen laivasto osallistui kesällä Baltops-sotaharjoituksiin Ruotsin Gotlannissa.

Jo ennen Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä Itämeren ympäristö on ollut vahvasti Naton aluetta. Venäjä on myös luonut omat keinonsa pyrkiäkseen vastaamaan tähän.

Se on panostanut meri- ja ilmatorjuntaan alueella siten, että se kykenisi vaikeuttamaan mahdollisten vihollisten toimintamahdollisuuksia Itämerellä.

Yksinkertaistaen tästä on kyse, kun sotilasslangissa käytetään lyhennettä A2/AD (anti-access, area denial) .

Lyhenteellä viitataan tilanteeseen, jossa Venäjä kykenisi esimerkiksi ohjuksillaan ja tutkillaan luomaan ikään kuin kuplia, joiden sisällä vihollisen on vaikeaa toimia.

Venäjällä on sekä Bastion- että Bal-meritorjuntaohjuksia sekä kauemmas ulottuvia ballistisia Iskander-ohjuksia Kaliningradin ja Kronstadtin tukikohdissaan, Koivula listaa.

Lisäksi Venäjä on sijoittanut S-300 ja S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä suojaamaan Bastioneja, Baleja ja Iskandereita, jotta Nato ei pääsisi ilmasta käsin pommittamaan niitä hajalle.

Kyseinen asetelma on ollut olemassa jo pidempään, eikä se isossa kuvassa muutu Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon, Koivula sanoo. Suomen ja Ruotsin jäsenyys kuitenkin täydentää Naton ylivoimaa suhteessa Venäjään.

Selvää on joka tapauksessa, että Venäjällä on vastaisuudessakin voimaa alueella.

Siksi puhe Naton sisämerestä tai englanniksi usein Nato-järvestä (Nato lake) on herättänyt myös kritiikkiä.

”Ei, älä kutsu Itämerta Nato-järveksi”, kirjoitti tutkija Julian Pawlak hiljattain arvostetun Rusi-tutkimuslaitoksen sivuilla julkaistussa puheenvuorossaan.

Tutkijana Hampurissa toimivassa liittovaltion asevoimien yliopistossa työskentelevä Pawlak sanoo HS:lle, että hänkin on toki sitä mieltä, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon muuttaa strategisia asetelmia alueella.

Hän painottaa kuitenkin sitä, että kaikki Venäjän kyvykkyydet, joista alueella on oltu huolissaan aiemmin, ovat yhä olemassa.

”Ne eivät katoa vain, koska Suomi ja Ruotsi liittyvät liittokuntaan.”

Pawlakista termi on haitallinen myös siksi, että se antaa ymmärtää, että Natolla olisi alueen täydellinen hallinta. Se voi johtaa Pawlakista kysymykseen siitä, miksi Itämeren turvallisuudesta pitäisi enää käydä keskustelua, jos se on jo Naton sisämeri.

Lisäksi alueella on yhä merenkulun vapaus ja niin venäläiset, kiinalaiset kuin muutkin voivat toimia rauhan aikana merellä normaalisti, Pawlak muistuttaa.

Naton sisämerestä puhumalla voidaan luoda ulkopuolisille mielikuva, että aluetta ajateltaisiin Naton alueena, vaikkei tämä olisi tarkoitus.

”Minun mielestäni meidän pitäisi olla varovaisia sellaisen kielen käyttämisessä.”

Yhdysvaltojen maihinnousutukialus USS Kearsarge harjoituksissa Ruotsin merivoimien kanssa Itämerellä elokuussa.

Jonsson on osittain eri mieltä. Hän katsoo, että käsite voi olla käyttökelpoinen visiona, jota kohti pyrkiä. Se voi jopa edistää alueen Nato-maiden yhteistä ajattelua.

Samalla hänkin korostaa, etteivät Naton laajenemisesta saatavat hyödyt toteudu automaattisesti tai yhdessä yössä, kun Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä. Sen sijaan se vaatii tietoista työtä ja yhteisiä strategioita. Lisäksi ei pidä ottaa annettuna, että Naton kontrolli Itämerellä olisi sataprosenttinen.

”Kyse ei ole mistään maagisesta, joka vain tapahtuu vaan selvästä mahdollisuudesta, joka on kaikkien [alueen Nato-]maiden etu.”