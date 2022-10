Moskova

Venäjän hyökättyä Ukrainaan venäläisiä pakeni ulkomaille sankoin joukoin, vaikka kukaan ei pommittanut heidän kotimaataan. Silti monia venäläisiä pelotti.

Suomenkin suuntaan riitti tulijoita. Helmi–maaliskuussa vielä liikennöinyt Allegro-juna täyttyi päivä toisensa jälkeen venäläisistä.

Moskovalainen taiteilija, teatterin tarpeistonhoitaja Fjodor, 37, pakkasi maaliskuun alussa laukkunsa ja lensi taiteilijapuolisonsa kanssa Kazakstaniin sukulaisten luokse.

”Oli mahdotonta ennustaa tapahtumien kehitystä. Se näytti kuin joukkovainon alulta. Oli täysin mahdotonta käsittää, mitä tuleman pitää. Kaiken lisäksi rajat saattoivat mennä kiinni hetkenä minä hyvänsä. Sen vuoksi pimahdimme nopeasti”, Fjodor sanoo moskovalaisessa ravintolassa.

Hän esiintyy jutussa vain etunimellään turvallisuussyistä.

Allegrolla paenneet venäläiset kuvailivat suomalaisille tiedotusvälineille tuntevansa ahdistusta ja häpeää ja epävarmuutta kotimaansa tulevaisuudesta.

Leningradin alueella asuva politiikantutkija, viestintäalalla työskentelevä yksityisyrittäjä Mihail, 43, jakaa tunteet. Hän kutsuu lähtöään Tadžikistaniin maaliskuun alussa ”evakuoinniksi”.

”Olin kaikki päivät lähtööni saakka šokissa, hämmennyksen vallassa. Tunsin kipua, häpeää ja ymmärtämättömyyttä siitä, mitä tapahtuu. Kokonaisvaltainen stressi. Todella huono olo. Kaiken lisäksi kauhea henkilökohtainen tragedia, koska minulla on läheisiä sukulaisia Ukrainassa.”

Tadžikistanista Mihail siirtyi muutaman viikon jälkeen Tbilisiin Georgiaan, joka on edelleen yksi kotimaansa poliittista tilannetta pakenevien venäläisten suosituimmista kohteista.

Georgiaan on muuttanut sodan alettua valtakunnallisia kuuluisuuksia Moskovasta, aktivisteja ja opposition edustajia, kuten vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tiimin työntekijöitä. Sinne on siirtynyt myös paljon tavallisia ihmisiä Venäjän eri alueilta sekä esimerkiksi IT-alan työntekijöitä, joiden työskentelyä kansainvälisissä yrityksissä pakotteet häiritsevät.

Kuluneen puolentoista viikon aikana Georgiaan on suuntautunut uusi maastamuuton aalto, kun venäläiset asevelvolliset miehet ovat paenneet liikekannallepanoa. Maaraja on auki, ja venäläiset pääsevät Georgiaan ilman viisumia.

Mihail keväällä autoilemassa kotonaan Leningradin alueella.

Venäläisillä maastamuuttajilla on Mihailin mukaan hyvin erilaisia motiiveja.

”Jotkut haluavat päästä Instagramiin ja Facebookiin ilman rajoituksia. He haluavat sananvapautta ja varmuuden sanoa ja kirjoittaa, mitä haluavat. Joillekin on yhtä vastenmielistä elää Venäjällä, kuin Iranissa tai Neuvostoliitossa”, Mihail luettelee.

”Toiset haluavat taloudellista vapautta ilman sanktioita ja riskiä menettää rahaa venäläisiin pankkeihin, Joku on vakaumuksellinen pasifisti.”

Joitakin lähtijöistä olisi uhannut Venäjällä varma rikossyyte, osalle kotimaahan jääminen olisi ollut henkisesti liian vaikeaa.

”Aatteellisimpia ovat suljettujen poliittisten tiedotusvälineiden toimittajat. Vähiten aatteellisia ovat erilaiset viihdealan edustajat, joille tärkeitä ovat läntiset arvot, vapaus matkustaa ja mukavuus.”

Ulkomailla Mihailin ja Fjodorin olo hieman helpottui. Fjodor sanoo, että Kazakstanista oli rauhallisempaa tarkkailla kotimaan tilannetta ja miettiä, mihin asettua tulevaisuudessa.

Mihail kertoo järjestäneensä Tbilisissä muiden aktivistien kanssa sodanvastaisia kokouksia. Niissä he pohtivat, mitä vaikeassa ja raskaassa tilanteessa voisi tehdä.

Mitä voi tehdä?

”Kaikki projektit ovat salaisia. Minua on pyydetty olemaan puhumatta niistä. Mutta on tehty kymmeniä julkisia aloitteita, joilla on yritetty selittää Georgialle, maailmanyhteisölle ja Euroopalle, että hyvin suuri osa venäläisistä protestoi näkyvästi tai näkymättömästi kotimaassaan tai ulkomailla tätä rikollista sotaa vastaan.”

Mihailin mukaan Tbilisissä yksi suosituimmista projekteista venäläisten parissa oli ukrainalaisten pakolaisten auttaminen.

”Meille oli tärkeää säilyttää edes jotkin rippeet venäläisen yhteisön maineesta. Eli että militarismi, aggressio, muukalaisviha ja toisinajattelun vastustaminen eivät todellisuudessa ole yleisiä ilmiöitä.”

Mihail keväällä Georgiassa, mihin hän pakeni kotimaansa epävakaata tilannetta ja ilmapiiriä sodan alettua.

Lännessä on odotettu venäläisten sodanvastustajien ja muiden tyytymättömien nousevan hallintoaan vastaan ja lähtevän kaduille marssimaan.

Osittaisen liikekannallepanon julistuksen jälkeen Venäjällä nähtiinkin pitkästä aikaa isoja mielenosoituksia. Ne johtivat tuhansien mielenosoittajien väkivaltaisiin pidätyksiin, sakkoihin ja arestituomioihin.

Fjodor on yksi hiljaisista valtiovallan vastustajista. Hän ei ole koskaan osoittanut kadulla mieltään, mutta on jakanut mielipiteitään sosiaalisessa mediassa. Fjodorilla on Ukrainassa ystäviä, joiden hän kertoo voivan kaikesta huolimatta hyvin.

”Nyt on oltava todellinen epäitsekäs sankari, jos haluaa vaikuttaa tähän tilanteeseen. Minä en valitettavasti ole siihen valmis. Minua voi haukkua pelkuruudesta tai jopa arkuudesta, mutta en halua uhrata itseäni järjestelmän muuttamiseksi.”

”Ymmärrän, että järjestelmä tuskin muuttuu, jos kaikki käyttäytyvät näin, mutta en erityisesti rakasta kotimaatani.”

Fjodor sanoo, että häntä häiritsee yleinen venäläinen ajattelu, jossa venäläiset ovat mahtavia ja kaikki pelkäävät Venäjää.

”Yksittäisen ihmisen ongelmat ovat siihen verrattuna vähäpätöisiä. Mielestäni oikeassa valtiossa ihmisten intressien tulisi olla ensisijalla. Jos enemmistöllä ovat asiat hyvin, pitävät he kotimaastaan. Siitä syntyy onnellinen ja hyvä valtio.”

Moskovalainen Fjodor vastustaa kotimaansa hallintoa, mutta mielenosoituksiin hän ei ole koskaan osallistunut. ”Nyt on oltava todellinen epäitsekäs sankari, jos haluaa vaikuttaa tähän tilanteeseen. Minä en valitettavasti ole siihen valmis.”

Sodan jatkuessa ilmapiiri Venäjällä rauhoittui. Venäläiset tottuivat ”tilanteeseen” ja moni sulki sodalta silmänsä pystyäkseen jatkamaan elämäänsä.

Ulkomaille evakkoon lähteneistä osa palasi kotiin. Fjodor päätti Kazakstanissa, että lähtee Venäjältä pysyvästi. Tähtäimessä on Itävalta. Fjodorin isoäiti on syntynyt siellä ja hän itsekin mieltynyt maahan.

Fjodor palasi Venäjälle huhtikuussa valmistelemaan lähtöä ja hankkimaan papereita Schengen-viisumihakemukseen.

Perheetön Mihail pystyy työskentelemään etänä mistä maasta tahansa, mutta evakon aikana kotona oli kerääntynyt erilaisia hoidettavia asioita. Hän palasi Venäjälle kesällä.

”Pahin ei tapahtunut eli ei tullut laajamittaisia stalinistisia sortotoimia toisinajattelijoita vastaan. Mutta yhteiskunta on edelleen peloissaan. Kaikki pelkäävät sanoa mielipiteensä.”

Puhelinhaastattelussa tasan kaksi viikkoa sitten hän ei vielä osannut sanoa, jääkö Venäjälle vai muuttaako muualle.

”Osittaisen” liikekannallepanon julistus Venäjälle puolitoista viikkoa sitten keskiviikkona muutti molempien miesten suunnitelmat. Sodasta tuli yhtäkkiä selvästi osa venäläisten arkea.

Maasta on paennut jälleen eri arvioiden mukaan jopa yli 300 000 miestä.

Reservin upseeri Mihail evakuoi itsensä uudelleen pikavauhtia ulkomaille. Hän lensi kaksi päivää liikekannallepanon alkamisen jälkeen Dušanbeen, Tadžikistaniin.

Fjodor pakkaa Moskovassa tavaroitaan ja toivoo pääsevänsä lähtemään tällä viikolla takaisin Kazakstaniin. Hän on matkustamassa maateitse, sillä lennot ovat kallistuneet saavuttamattomiin.

EU-maiden kiristynyt viisumipolitiikka ottaa luonnollisesti päähän. Fjodor haluaa lähettää terveisiä suomalaisille lukijoille.

”Sotia hyvän ja pahan välillä tapahtuu vain fantasioissa. Mutta jos todella haluatte auttaa hyvän voimia, niin tukekaa niitä, jotka taistelevat sotaa vastaan tai niitä, jotka pakenevat sitä mistä maasta tahansa.”

”Ihmisten vihaaminen heidän passinsa perusteella on melkein yhtä älytöntä, kuin ihmisten ampuminen heidän univormunsa värin perusteella.”

Mihail tarkkailee kotimaansa tilannetta jälleen ulkomailta. Dušanbessa arki asettui nopeasti uomiinsa. Perjantaina hän katsoi presidentti Vladimir Putinin pitämän puheen.

”Psykologisesti seuraan jatkuvasti huonoja ja vielä huonompia uutisia Venäjältä. Eilen [perjantaina] tämä sairas kaistapää piti vihapuheen länttä kohtaan. Se merkitsee vielä voimakkaampaa eristyneisyyttä ja sotaa. Vihaan häntä.”