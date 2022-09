Guterres kehotti kehittyneitä talouksia verottamaan fossiilisista polttoaineista saatavia voittoja ja ohjaamaan varoja uudelleen.

YK:n pääsihteeri António Guterres YK:n 77. yleiskokouksessa New Yorkissa.

YK:n yleiskokouksen tiistaina avannut järjestön pääsihteeri António Guterres varoitti maapallon vakavasta tilasta. Hänen mukaansa horisontissa on näkyvissä ”maailmanlaajuinen tyytymättömyyden talvi”.

Guterresin mukaan luottamus on murentumassa, eriarvoisuus kasvamassa räjähdysmäisesti ja maapallo on polttavan kuuma. Ihmiset kärsivät, eniten heikoimmassa asemassa olevat, Guterres sanoi.

Hän viittasi globaaliin lämpötilan nousuun ja siihen, että Pakistanissa on hiljattain jäänyt veden alle Britannian kokoinen alue. Pääsihteeri arvostelikin puheessaan fossiiliyrityksiä.

”Maailmamme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. On aika puuttua asiaan. Meidän on saatava tilille fossiiliyritykset ja niiden mahdollistajat”, Guterres sanoi.

Pääsihteeri kehotti kehittyneitä talouksia verottamaan fossiilisista polttoaineista saatavia voittoja ja ohjaamaan varoja uudelleen. Hänen mukaansa rahoilla pitäisi sekä korvata ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja että auttaa ihmisiä, jotka kamppailevat korkeiden hintojen kanssa.

”Saastuttajien täytyy maksaa”, Guterres sanoi.

Kahden vuoden koronarajoitusten ja videopuheiden jälkeen maiden johtajia pyydettiin saapumaan YK:n yleiskokoukseen henkilökohtaisesti paikalle, jos he haluavat käyttää puheenvuoron. Ainoa poikkeus on tehty Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kohdalla.