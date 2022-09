Bluffia voi pitää puheen avainsanana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ajautumassa entistäkin vaarallisempaan tilanteeseen, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkoaamuna puheen, joka oli täynnä harhaista ajattelua ja totuuden irvokasta kääntämistä päälaelleen.

Oli natsi-Ukrainaa ja teloittaja-Ukrainaa. Oli Länsi, joka haluaa ”heikentää, jakaa ja lopulta tuhota” Venäjän ja joka harjoittaa kiristystä ydinaseilla.

Jälkimmäistä Putin teki itse, ei ensimmäistä kertaa mutta ehkä ikäväsävyisemmin kuin kertaakaan aiemmin.

”Jos alueellista koskemattomuuttamme uhataan, me käytämme kaikkia käytössämme olevia resursseja”, Putin sanoi. ”Tämä ei ole bluffia.”

Venäjä ei onneksi tunnu kykenevän voittamaan Ukrainaa sotimalla.

Ukrainalaisten taistelutahto ja sotataito ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna Venäjän armeijaan, jonka ”sotilaallinen erikoisoperaatio” on ollut melkoinen sarja epäonnistumisia.

Sodan tilannetta Putinin julistama osittainen liikekannallepano tuskin muuttaa. Ensinnäkin joukkojen kokoaminen on hidasta, ja toisekseen Venäjän asevoimilla on ilmiselviä laadullisia ongelmia.

Ukrainalaiset ovat jo osoittaneet puolustavansa maataan henkeen ja vereen. Lisäksi voi olettaa, että lännen elintärkeä tuki Ukrainalle jatkuu.

Seurauksena on uhkaava tilanne. Putin on ajettu nurkkaan, eikä hän voi näyttäytyä venäläisten edessä sellaisena häviäjänä, joka hän nykyisellään on.

Jos ja kun sota Itä-Ukrainassa jatkuu, Putin tulee väittämään, että Ukrainan armeija hyökkää Venäjän maaperälle – vaikka ukrainalaiset tietysti taistelevat omilla alueillaan niiden vapauttamiseksi.

Ukraina ja Länsi eivät voi antaa periksi Putinille, joten kaikki kortit joudutaan katsomaan.

Vanhan viisauden mukaan jo ydinaseista puhuminen on niiden käyttämistä. Putinilla käyttäminen jää toivon mukaan puheen tasolle.