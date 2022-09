Muun muassa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin joukot kutsuvat ihmisiä kaduille ja jopa polttamaan värväystoimistoja. Sosiaalisessa mediassa venäläisten keskuudessa levisivät huoli, epätietoisuus sekä mustat vitsit.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoaamuinen ilmoitus osittaisesta, 300 000 henkilöä koskevasta liikekannallepanosta, nostatti tunteita Venäjällä.

Ilmoitus kirvoitti sosiaalisessa mediassa monenlaisia kommentteja.

Instagramissa eri medioiden, esimerkiksi uutissivusto RBK:n ja oppositiomielisen opiskelijalehti Doxan liikekannallepanosta kertovien uutisten alle kertyi seuraavanlaisia kommentteja: ”Eli saako sotaa vihdoin kutsua sodaksi?”, ”Kuinka paljon ihmisiä kuoleekaan vanhuksen takia, joka ei syö lääkkeitään” ja ”Jos tämän jälkeen ihmiset eivät lähde kaduille, niin eivät koskaan...”

Joissain kommenteissa esitettiin, että liikekannallepanoa esittäneiden tahojen ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tukevien ”Z-patrioottien” tulisi ensimmäisinä mennä eturintamaan.

Kommenteissa pohdittiin myös, välttyvätköhän korruptoituneiden kansanedustajien ja virkamiesten lapset sodalta. Toiset kommentoivat ilmoitusta somessa pohtimalla, olisiko viimein aika paeta Venäjältä tai toteamalla: ”Hyvä, ettei minulla ole lapsia”.

Twitterissä tehtiin myös pilkkaa venäläisten haluttomuudesta osallistua politiikkaan:

”Isä, miksi meidät viedään rintamalle?”

”En tiedä, poika, politiikka ei kiinnosta minua.”

Mustaa huumoria veistettiin myös vaihtoehtojen vähyydestä: venäläinen joutuu vankilaan vastustaessaan sotaa. Vankilasta Wagner-ryhmän johtaja Jevgeni Prigožin vie heidät sitten palkka-armeijan mukana rintamalle Ukrainaan.

Tiistaina ja keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, muun muassa Twitterissä, kiersi infograafeja siitä, kuinka olla osallistumatta ”rikolliseen sotaan” ja kuinka voi antautua sotavangiksi, jos sotaan kuitenkin joutuu.

Twitterissä kiersi myös huhuja siitä, ettei 18-65-vuotiaita miehiä päästettäisi enää poistumaan maasta. Tämä tieto ei tiettävästi pidä paikkaansa. Meduzan mukaan asuinpaikalta poistuminen on kuitenkin liikekannallepanoa koskevien lainkohtien perusteella kielletty niiltä, joita se koskettaa.

Paljon huolta ja epätietoisuutta on kuitenkin siitä, keitä osittainen liikekannallepano todella koskee. Eri puolilla sosiaalista mediaa esitettiin epäilyksiä siitä, ettei yleinen liikekannallepano olisi enää kaukana.

Sosiaalisessa mediassa kiertämään lähteneet venäjänkieliset ohjeet siitä, kuinka sotavangiksi voi antautua. Kuvakaappaus Twitteristä.

Lähtöliike Venäjältä kiihtyi jo tiistaina, kun huhut liikekannallepanon ilmoittamisesta vahvistuivat. Venäläismedian, esimerkiksi Meduzan Telegram-kanavan mukaan, Putinin keskiviikkoaamuisen esiintymisen jälkeen kaikki suorat lennot Venäjältä Istanbuliin Turkkiin ja Jerevaniin Armeniaan olisi myyty loppuun.

RBK uutisoi myöhemmin päivällä, että suorat lennot Moskovasta Turkin ja Amenian lisäksi myös muihin venäläisille viisumivapaisiin maihin, kuten Azerbaidžaniin, olisi lähipäiviltä myyty loppuun. Seuraavien saatavilla olevien lentojen hinnat ovat RBK:n mukaan nousseet Aeroflotin ja Turkish Airlinesin sivuilla yli tuhanteen euroon.

Sometietojen mukaan viimeiset suorat lennot Armeniaan Etelä-Kaukasiassa olisivat maksaneet jopa 155 000 ruplaa eli reilusti yli kaksituhatta euroa.

Jo ennen Putinin puhetta Meduza uutisoi venäläisten Google-hakujen käyvän kuumina. Lauseeseen ”Kuinka lähteä Venäjältä” kohdistuvissa hauissa näkyi huomattavia piikkejä tiistai-illan ja keskiviikkoaamuyön aikana. Lauseeseen kohdistuvat haut olivat nousussa myös Putinin puheen jälkeen.

Vankilassa istuvan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin joukot kutsuivat liikekannallepanosta ilmoittamisen jälkeen ihmisiä mielenosoituksiin kaduille ja jopa värväystoimistojen polttamiseen.

”Voin varmuudella sanoa, että meidän tiimimme tukee tässä asiassa kaikkia protestin muotoja. Jos pakenette kutsuntoja – se on hyvä, me tuemme sitä, olemme valmiita auttamaan niin tiedollisesti kuin juridisestikin. Jos osoitatte mieltä – me tuemme sitä, olemme valmiita antamaan mitä tahansa välttämätöntä koordinointiapua. Jos olette valmiita isoihin asioihin, mukaan luettuna värväystoimiston polttamiseen – me tuemme sitä ja olemme valmiita auttamaan”, sanoi Navalnyin korruptionvastaisen säätiön johtaja Ivan Ždanov Meduzan Telegram-kanavan mukaan.

Navalnyi itse kertoi lyhyessä kommentissaan oikeusistunnossa Kovrovissa keskiviikkona, ettei ole liikekannallepanosta mitään mieltä eikä tiedä siitä juuri mitään, sillä kuulee radiosta vain lyhyitä uutispätkiä.

Vesna-liike puolestaan ilmoitti jo tiistaina Venäjän laajuisesta liikekannallepanon vastaisesta protestista. Liike kutsuu venäläisiä kaduille keskiviikkona iltaseitsemältä kaupunkien keskustoihin.

Venäjällä jo keväällä luotu vetoomus liikekannallepanoa vastaan kerää nyt tuhansia allekirjoituksia minuuteissa ja kymmeniätuhansia tunneissa.

Vetoomuksessa kerrotaan allekirjoittaneiden vastustavan osittaista ja laajamittaista liikekannallepanoa, ja vaaditaan, että sotaan kutsutaan vain reserviläisiä, asevoimissa palvelleita ja sotilaallista erityisosaamista omaavia ihmisiä. Keskiviikkona aamupäivällä vetoomus oli kerännyt 70 000 allekirjoitusta. Kahdelta iltapäivällä sillä oli 145 000 allekirjoitusta, muutaman minuutin päästä jo lähes 180 000.

Meduzan mukaan vetoomus perustettiin jo viime huhtikuussa, mutta kun pelätty liikekannallepano ei keväällä toteutunutkaan, päätettiin allekirjoitusten keräämistä jatkaa koko ”erikoisoperaation” ajan. Toukokuussa vetoomus oli Meduzan tietojen mukaan kerännyt 50 000 allekirjoitusta.