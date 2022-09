Iranin ”huivikapina” on saanut maan johdonkin arvostelemaan siveyspoliisin mielivaltaa – ”Ihmisillä on selvästi mennyt kuppi nurin”, tutkija sanoo

Parlamentin puhemies vaatii tutkintaa siveyspoliisin toiminnasta. Mielenosoitukset alkoivat, kun poliisi pidätti nuoren naisen huivipakon noudattamatta jättämisestä.

Mielenosoitukset siveyspoliisin mielivaltaa vastaan ovat jatkuneet Iranissa toista viikkoa.

Mielenosoitukset alkoivat perjantaina, kun poliisi ilmoitti 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuolleen.

Amini vajosi koomaan viime viikolla sen jälkeen, kun siveyspoliisi oli pidättänyt hänet huivipakon noudattamatta jättämisestä. Silminnäkijöiden mukaan Aminia oli pahoinpidelty. Poliisi kiistää asian.

Mielenosoitukset levisivät nopeasti kymmeniin kaupunkeihin kaikkialla Iranissa.

”Ihmisillä on selvästi mennyt kuppi nurin”, sanoo Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo. ”Mielenosoituksissa on kaadettu ja poltettu poliisiautoja, ja poliiseja on pahoinpidelty.”

Mielenosoitukset ovat olleet monin paikoin naisten organisoimia tai aloittamia, ja niissä on osoitettu mieltä pukeutumissääntöjä vastaan.

Katumielenosoituksissa on vastustettu koko Iranin johtoa. ”Pukeutumissäännöt ovat keskeisessä asemassa, mutta tyytymättömyys ei liity vain niihin. Esimerkiksi huivin käyttö on symbolinen ja helposti nähtävä asia, mutta alla muitakin asioita”, Maristo sanoo.

Näin Iranissa usein käy. Mielenilmaukset tukahdutetaan, ja kun ne sitten leimahtavat, ne keräävät laajaa tyytymättömyyttä.

Vuodenvaihteessa 2017–18 osoitettiin aluksi mieltä polttoaineiden hinnankorotuksia vastaan. Mielenosoitukset laajenivat pian huivipakkoon ja muihin kysymyksiin. Ainakin 23 ihmistä kuoli.

Poliisi on vastannut mielenosoituksiin kyynelkaasulla ja pidätyksillä. Mielenosoituksissa on kuollut neljä mielenosoittajaa, jotka olivat miehiä.

Joonas Maristo sanoo, että Iranin johto puhuu mielenosoittajista rettelöitsijöinä ja rauhanhäiritsijöinä, kuten yleensä.

Yllättäen siveyspoliisin toimintaa ja pukeutumissääntöjä on myös arvosteltu korkeallakin tasolla. ”Se saattaa kertoa siitä, että tilanne arvioidaan niin vakavaksi, että on pakko tulla hieman vastaan”, Maristo sanoo.

Mahsa Aminin muistosta suorastaan kilpaillaan. Presidentti Ebrahim Raisi soitti Aminin isälle, ja korkein uskonnollinen johtaja Ali Khamenei lähetti edustajansa Aminin kotiin Kurdistanissa. Khamenei on viime aikoina sairastellut ja on tiettävästi hyvin heikossa kunnossa.

Parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf vaati tiistaina tutkintaa siveyspoliisin toiminnasta.

”Vastaavien tapauksien estämiseksi siveyspoliisin prosessit, metodit ja niiden täytäntöönpano [– – ] on tutkittava”, hän sanoi valtiollisen uutistoimisto Irnan mukaan, uutistoimisto France 24 kertoi.

Parikin kansanedustajaa vaati siveyspoliisin lakkauttamista. Vaikutusvaltainen Hyveen edistäminen ja synnin vastustamisen virasto arvosteli siveyspoliisia ”tavallisten ihmisiä” pidätyksistä.

”Sosiaaliset jännitteet vain kasvavat, kun huivisääntöjä noudattamatta jättäviä pidätetään ja asetetaan syytteeseen”, virasto ilmoitti lausunnossaan.

Huivipakko on Iranissa keskeinen poliittinen kysymys, eikä sitä voi lakkauttaa virastopäätöksellä. Sen voi nähdä symbolina Iranin islamilaiselle vallankumoukselle eli koko valtiolle.

”Iran on islamilainen tasavalta, ja sen täytyy jotenkin näkyä lainsäädännössä ja pukeutumisessa. Pukeutumissäännöistä luopuminen on hyvin epätodennäköistä, mutta siveyspoliisin toimintaan voi ehkä tulla joitain muutoksia”, Maristo sanoo.

Alkuviikosta oli vaikea päätellä, mihin suuntaan mielenosoitukset ovat menossa.

Maanantaina ja tiistaina pääkaupungissa Teheranissa kerääntyi satoja mielenosoittajia, jotka polttivat renkaita. Teheranin yliopistokampuksilla kerääntyi opiskelijoita, jotka ovat usein suuressa roolissa Iranin mielenosoituksissa.

Mielenosoitukset saattavat helposti leimahtaa entistä suuremmiksi esimerkiksi perjantairukousten jälkeen.

Mielenosoitusaallot ovat kestäneet Iranissa usein viikkoja, jopa kuukausia. Maristo sanoo, että tässä vaiheessa on vaikea tulkita, onko mielenosoituksissa jotain toisin kuin aiemmin.

”Seuraisin, miten tilanne hoidetaan loppuun asti ja etsisin eroja sieltä.”