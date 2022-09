Politiikkaan pettyneet italialaiset äänestävät sunnuntaina parlamenttivaaleissa, joiden voittajaksi on nousemassa oikeisto. Tuleva hallitus saa hoitaakseen jälleen kasan kriisejä.

Energiakriisi, talouskriisi, elvytysrahojen edellyttämät rakenneuudistukset ja valtava valtionvelka. Italian seuraavaa hallitusta odottava tehtävälista on pitkä ja vaativa.

Vaikka pelissä on paljon, on tunnelma sunnuntain vaalien alla ollut apaattinen. Kampanja-aika on jäänyt lyhyeksi, eikä tiukkoja vaaliväittelyitä ole juuri käyty. Tavallisesti Italiassa vietetään vaaleja keväisin, mutta nyt parlamentti valitaan ennenaikaisesti vain viikkoja sen jälkeen, kun ihmiset ovat palanneet kesälomiltaan.

Samalla kampanjointia laimentaa se, että asiantuntijat ovat yksimielisiä vaalituloksesta: Näyttää selvältä, että oikeisto voittaa.

Tähän on varautunut myös mielipidemittauksia johtavan äärioikeistopuolue Italian veljien (Idl) johtaja Giorgia Meloni.

”Valmiina nostamaan Italian takaisin pystyyn”, hän vakuuttaa vaalimainoksessaan.

Italialaisten poliittisista mielenliikkeistä ei ole tarjolla aivan tuoretta tietoa, sillä laki kieltää uusien mielipidekyselyiden julkaisun kahtena viimeisenä viikkona ennen vaaleja. Vaaliliittoja suosivassa järjestelmässä oikeisto on kuitenkin vahvoilla, sillä se on ainoa, joka on ylipäätään onnistunut muodostamaan suuren vaaliliiton.

Yhteensä Giorgia Melonin johtamien Italian veljien, Matteo Salvinin johtaman La Legan ja Silvio Berlusconin johtaman Forza Italian kannatus jäi viimeisimmissä mielipidemittauksissa noin 45 prosenttiin.

Entinen pääministeri Matteo Renzi (kesk.) kampanjoi johtamansa Italia Viva -puolueen tilaisuudessa Roomassa.

Myös keskustavasemmistolaiset puolueet yltäisivät suunnilleen samaan, mutta heidän välillään ei ole syntynyt yhteisymmärrystä sen jälkeen, kun Mario Draghin hallitus kaatui heinäkuussa. Heinäkuun hallituskriisi alkoi, kun Viiden tähden liike kieltäytyi äänestämästä hallituksen avustuspaketin puolesta. Demokraattinen puolue (PD) taas tuki voimakkaasti Draghia.

”Ironista on, että Demokraattisen puolueen ja Viiden tähden liikkeen näkemyserot liittyvät menneeseen, eivät tulevaan. Puolueiden ohjelmissa ei ole niinkään suuria eroja”, sanoo maailmanpolitiikan dosentti Marco Siddi Helsingin yliopistosta.

Myös liberaali Azione ja keskustalainen Italia Viva ovat kieltäytyneet liitosta suurempien keskustavasemmistolaisten puolueiden kanssa.

Keskustavasemmiston sisäinen välirikko saattaa johtaa siihen, että Italian johtoon nousee oikeistolaisin hallitus sitten Benito Mussolinin fasistidiktatuurin.

Oikeiston sisällä voimasuhteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vaaleihin verrattuna. Silloin vain reilu neljä prosenttia äänistä saanut Italian veljet oli viimeisimmissä mielipiteissä sekä Italian oikeiston että koko maan suurin puolue.

Perinteisten perheiden ja Italian kansallisen edun nimiin vannovan Giorgia Melonin johdolla koko Italian oikeisto on harpannut askeleen aiempaa oikeammalle.

Melonin nousu pääministeriksi merkitsisi merkittäviä muutoksia, uskoo kansainvälisen poliittisen taloustieteen professori ja Italian politiikan keskuksen johtaja Leila Simona Talani King's College London -yliopistosta.

Talanin mukaan ongelmia aiheuttaisivat sekä Melonin ideologiat että hänen puolueensa kokemattomuus kansallisen politiikan ja talouden hoidossa.

”Sosiaalipolitiikasta tulisi erittäin konservatiivista. Rahaa jaettaisiin katolisiin kouluihin ja poliiseille, rasismi lisääntyisi, homopareille ei annettaisi oikeuksia, valtaa keskitettäisiin ja aborttioikeutta rajattaisiin”, Talani sanoo ja lisää voivansa jatkaa listaa loputtomiin.

”Kaikki tästä tapahtuu jos hänet valitaan. Ja kaikki tämä on huonoa.”

Italien veljien johtaja Giorgia Meloni vaalien alla Palermossa 20. syyskuuta.

Nopeasti räjähtäneestä kannatuksesta huolimatta Melonin paikka maansa pääministerinä ei ole vielä lainkaan sinetöity.

”Hän olisi paitsi ensimmäinen äärioikeiston pääministeri myös ensimmäinen naispääministeri. Tässä on käsillä niin monta ensimmäistä kertaa, etten ole yhtään vakuuttunut sen toteutumisesta, Talani sanoo.

Ylipäätään nainen oikeistohallituksen pääministerinä olisi Talanin mukaan outo yhdistelmä.

Tilannetta ei helpota, että vaaliliitossa on mukana kaksi voimakastahtoista, konservatiivista miestä, jotka kumpikin näkisivät Italian johdossa mieluimmin itsensä.

Legan johtaja Matteo Salvini ja Forza Italian johtaja Silvio Berlusconi ovat sanoneet, että pääministeri valitaan vasta vaalien jälkeen. Miehet ovat kuitenkin ehtineet jo kokoustaa – kahdestaan ilman Melonia – mikä kertoo jotain vastahakoisuudesta valtasuhteiden muuttumiseen oikeiston sisällä.

Vaalipäivänä on tarkkailtava, kuinka kirkas Melonin voitto tulee olemaan.

”Jos hän saa yli 30 prosenttia, on peli pelattu: Melonista tulee pääministeri”, Talani arvioi.

Mikä vain 25 prosentin ylittävä tulos vahvistaa hänen mukaansa Italian veljien asemaa. Sen sijaan alle neljäsosaan jäävä äänisaalis avaisi keskustelun myös toisenlaisille koalitioille, mikäli esimerkiksi Berlusconi lähtisi jälleen mukaan suureen vaaliliittoon keskustavasemmistolaisten puolueiden kanssa.

Vaihtoehtoja rajoittaa kuitenkin se, ettei Italian politiikasta tällä hetkellä juuri löydy muita potentiaalisia pääministeriehdokkaita.

Talani ei kykene arvuuttelemaan, kuka seuraava pääministeri olisi, jos tukea Melonille ei löydy.

”Se on mysteeri meille kaikille. Italian politiikka on monimutkaista ja tällä hetkellä ketään muuta ei ole tarjolla – paitsi Draghi.”

Draghi on kuitenkin viestittänyt, ettei enää lähtisi Italian hallituksen vetoon sen jälkeen kun hänen hallituksensa heinäkuussa hajosi, kun osa hallituskumppaneista ei suostunut tukemaan pääministeriä äänestyksessä.

Juuri vaihtoehtojen puute on Melonin suosion takana. Viime vuosina Italiassa on nähty useita nopeita poliittisia tähdenlentoja, kun ihmiset ovat ensin innostuneet uusista puolueista ja johtajista lupauksineen, mutta sitten pettyneet, kun mikään ei ole muuttunut.

”Meloni on viimeinen vaihtoehto valita jotain uutta. Sitten vaihtoehdot loppuvat”, Italiaan perehtynyt tietokirjailija Anton Monti toteaa.

Lisäksi Melonin menestystä ovat siivittäneet hänen johdonmukaisuutensa ja sukupuolensa.

Siinä missä muut oikeistopuolueet ovat lähteneet mukaan erilaisiin hallituskaruselleihin – kuten Monti asian ilmaisee – on Meloni istunut kärsivällisesti oppositiossa yli kymmenen vuoden ajan. Nyt hän tarjoaa ainoan aidon oppositiovaihtoehdon.

Saksalaisen Stern-lehden kannessa Giorgia Melonia luonnehditaan ”euroopan vaarallisimmaksi naiseksi”.

Matteo Salvini oli Italian oikeiston kirkkain tähti vuonna 2019. Vaalien alla Giorgia Melonin kasvanut suosio on kuitenkin murentanut Salvinin toiveet pääministeriksi noususta.

Hallituksessa myös Melonin olisi kannettava vastuuta yhteisistä asioista ja pehmennettävä kantaansa Euroopan unioniin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että Melonin tarvitsisi rikkoa varsinaisia vaalilupauksia – hänen politiikkansa on keskittynyt alusta asti ensisijaisesti retoriikkaan.

”Meloni on sen verran taitava poliitikko, ettei hän ole käytännössä luvannut paljon mitään. Ne syyt, miksi häntä äänestetään, eivät liity lupauksiin.”

Lupauksien pitäminen on muodostunut italialaispoliitikoille vaikeaksi, sillä hallitusten liikkumatila on kaventunut hyvin rajalliseksi. Ongelmien juuret taas ovat niin syvällä, että niiden korjaaminen vaatisi suuria rakenneuudistuksia Italian yhteiskuntaan.

Esimerkiksi nuoriin olisi investoitava, Monti sanoo. Suuriin uudistuksiin ei ole kuitenkaan aikaa eikä osaamista yksittäisten hallituskausien aikana.

Lopputuloksena vuosikausia talousromahduksen partaalla eläneiden italialaisten usko politiikan muutosvoimaan on ehtynyt.

Siinä missä Ranskassa on keltaliivit, italialaiset eivät jaksa enää edes mellakoida, Monti tiivistää.

”Ihmiset eivät halua rakentaa yhdessä mitään, eivät edes protestia. Moni on alistunut Italian kohtaloon, koska tietää, ettei sille ole hirveästi tehtävissä. Jokainen yrittää selvitä yksin.”

Vaikka Melonin olisi pääministerinä taivuttava Euroopan unionin raameihin, voisi äärioikeiston nousu näkyä räikeästi joidenkin ihmisryhmien elämässä. Melonin puolue puhuu vihamielisesti esimerkiksi maahanmuuttajista, aborttioikeudesta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista.

Aborttia tarvitsevat on jo nyt ajettu ahtaalle Italian veljien johtamilla alueilla, kuten Marchessa. Italia on oikeusvaltio, jossa abortin kieltäminen ei laillisesti tulisi kysymykseen.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on kuitenkin maassa oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä, ja Italian veljet tukevat näitä vakaumuksellisia lääkäreitä ja hoitajia. Tämän seurauksena suuri enemmistö ammattilaisista ei suostu suorittamaan aborttia, ja sen tarvitsevat joutuvat näkemään paljon vaivaa sekä matkustamaan pitkiä matkoja sopivat ammattilaiset löytääkseen.

”Siinä missä oikeisto ei voi tehdä paljon Euroopan politiikan muuttamiseksi, he voivat ottaa käyttöön keinoja, jotka tekevät vähemmistöjen elämästä vaikeampaa”, Marco Siddi sanoo.