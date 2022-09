Tutkija: ”Mitä enemmän Venäjältä tulee hyökkääviä puheita, sitä helpompi on kestää kylmää talvea”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkoisen puheen jälkeen lännellä on entistä enemmän syytä saada maat kuten Kiina ja Intia ymmärtämään Venäjän toiminnan ongelmallisuus, arvioi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.

Venäjän keskiviikkona julistama osittainen liikekannallepano tuskin vaikuttaa merkittävästi siihen, miten Nato ja länsimaat reagoivat Venäjän hyökkäyssotaan ja Ukrainan auttamiseen, arvioi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.

”Reaktio ei ole sinänsä mikään muu kuin se on ollut”, hän sanoo.

Putinin puheen jälkeen Nato ja länsimaat voivat ja niiden pitäisi kuitenkin pyrkiä entistäkin selvemmin vakuuttamaan muita maita kuten Kiinaa ja Intiaa Venäjän toimien ongelmallisuudesta, Forsberg arvioi.

”Nyt on entistä enemmän syytä saada muu maailmaa ymmärtämään Venäjän hyökkäyksen riskit ja kansainvälisen oikeuden vastaisuus.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi osittaisesta liikekannallepanosta keskiviikkoaamuna näytetyssä nauhoitetussa puheessaan. Puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi Venäjän valtiollisen televisiokanavan haastattelussa liikekannallepanon koskevan 300 000:ta henkilöä, joilla on aiempaa kokemusta.

Putin väläytti puheensa yhteydessä jälleen myös ydinaseiden käyttämistä.

Nato-maat ja muut länsimaat ovat tukeneet Ukrainaa helmikuussa alkaneen hyökkäyssodan kuluessa muun muassa antamalla mittavaa aseapua sekä poliittista tukea.

Raja lännessä on vedetty siihen, että Ukrainaan ei ole haluttu lähettää omia joukkoja tai tiettyjä aseita.

Tämä linja jatkunee, Forsberg arvioi, vaikka joissakin yksittäisissä maissa aseistuksesta voidaan tehdä aiemmasta poikkeavia päätöksiä.

Venäjän kiristyvien sotatoimien varsinainen vaikutus voi kuitenkin olla se, että auttamishalua on helpompi pitää yllä tilanteen pitkittyessä.

Venäjän on arveltu luottavan siihen, että talven tullen auttamismoraali lännessä rakoilee, kun energialaskut painavat ja kansalaisten tyytymättömyys voi kasvaa.

”Mitä enemmän Venäjältä tulee tällaisia hyökkääviä puheita, niin sitä helpompi täällä on kestää kylmää talvea”, Forsberg sanoo.

”Tämä selkeästi tietysti helpottaa resilienssiä lännessä, että siellä on näin absurdeja puheita.”

Resilienssi tarkoittaa kriisinkestävyyttä.

Putin varoitti keskiviikon puheessa muita maita Venäjän kiristämisestä ydinaseella. Hän sanoi, että Venäjä käyttää kaikkia olemassa olevia keinoja, mikäli sen alueellista yhtenäisyyttä uhataan, eikä se ole bluffia.

Forsbergin mielestä Putinin puhe ydinasekiristyksestä on ”orwellilaista kielenkäyttöä” jota on vaikea ymmärtää. Hän pitää puheita joka tapauksessa huolestuttavina. Toisaalta niiden pitävyyttä on vaikeaa arvioida.

”Se, että Putin sanoo, että tämä ei ole bluffia, tarkoittaa todennäköisesti sitä, että se on bluffia.”

